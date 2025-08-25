Video Fost candidat la prezidențiale, anchetat de Poliția Capitalei după ce ar fi încercat să racoleze un minor de 15 ani

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din partea Partidului Noua Românie, este în atenția polițiștilor Capitalei după ce ar fi fost acuzat că a încercat să racoleze un minor de 15 ani. Informația a fost făcută publică de Alexandru Constandachi, cunoscut drept „Justițiarul de Berceni”, care a postat un videoclip pe TikTok în care Sebastian Popescu apare alături de trei agenți de poliție.

În imagini se poate auzi unul dintre polițiști explicând că echipajul a fost chemat la fața locului în urma unei sesizări și că urmează să fie efectuate verificări. Nu au fost oferite însă detalii despre natura exactă a sesizării.

Potrivit „Justițiarului de Berceni”, Sebastian Popescu ar fi încercat să racoleze minorul, acuzație care nu a fost confirmată până la acest moment de autorități. Reprezentanții Poliției Capitalei nu au transmis până acum un punct de vedere oficial cu privire la incident.

Cine este Sebastian Popescu

Sebastian Popescu, medic veterinar și antreprenor în domeniul media, a candidat de trei ori la funcția supremă în stat. El a fondat Partidul Noua Românie în 2015 și a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe controverse politice, inclusiv în legătură cu modul în care și-a strâns semnăturile de susținere.

În primăvara acestui an, Popescu a contestat rezultatul alegerilor prezidențiale la Curtea Constituțională, acuzând nereguli și susținând că pe platforma TikTok ar fi fost desfășurată o campanie de manipulare a electoratului, similară cu cea din 2024, care l-a vizat pe Călin Georgescu.