Studentă oripilată de condițiile în care a fost cazată în orașul lui Brâncuși. Răspunsul oferit de organizatori

O studentă din Oradea deplânge condițiile de cazare și modul în care a fost tratat la o manifestare organizată de către Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu.

Denisa Câșlariu a postat un mesaj dur pe pagina de Facebook cu privire la organizarea Consorțiului Universitar Arte organizat de Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Târgu Jiu.

Aceasta este studentă la Universitatea din Oradea la Arte Vizuale. Denisa susține că organizarea lăsat mult de dorit, însă a fost revoltată de condițiile de cazare: „Ne-ați chemat să trageți apa pe noi. Context: am venit să-mi reprezint universitatea la prima ediție a Consortiului Universitar Arte organizat de Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" de la Târgu Jiu. Important acest «prima ediție». Organizare... de la nerespectarea orelor din program, la o confuzie generală în legătură cu locația, activități concrete, nu mai zic nimic. Dar condițiile de cazare? Voi lăsa imaginile să vorbească. Pe lângă lipsa apei calde, a prizelor din cameră și în general a unor norme de igienă DE BAZĂ, cel mai distractiv a fost... la baie. Ne-au pus într-un cămin de liceu parcă uitat de lume, în contextul în care cei din București, Tg. Mureș etc. au fost cazați în căminele Universității Constantin Brâncuși, unde aveau măcar baie în cameră, vase normale de wc. Pe ce criterii ați făcut împărțirea echipelor, mă întreb?“.

Directoarea teatrului: „Să meargă acasă dacă nu le convine“

Studenta s-a plâns de aceste condiții directoarei Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“, Mariana Gițulescu, care a venit în funcție la începutul acestui an din postul de profesor de actorie la un liceu din București.

Răspunsul dat de aceasta a fost de-a dreptul bădăran, care nu face cinste unui șef de instituție și cadru didactic: „După ce ne-am exprimat nemulțumirile în privat, vreți să știți răspunsul? Cred că e ușor de anticipat. «Să meargă acasă dacă nu le convine», spuse doamna directoare a Teatrului. Toată lumea ridică din umeri, nicio scuză sau o încercare de rezolvare cumva. Ce ați făcut cu fondurile primite pentru acest proiect? Că pentru cazarea studenților și a profesorilor cred că ați uitat să alocați un buget. Să stea și domniile lor rectori să vadă ce bine e!“.

„Nu mă mir că atâția pleacă“

Tânăra din Oradea spune că a ales să vorbească despre aceste probleme de care erau nemulțumiți și colegii ei și a preferat să plece după ce a prezentat piesa pregătită:

„V-ați lăudat că Târgu Jiu este anul acesta capitala tineretului. Nu știu cum vi s-a acordat titlul ăsta. Păcat de operele lui Brâncuși. Poate o să-mi spuneți că trebuia să plec. Păi asta am și făcut. După ce am terminat de pus în scenă spectacolul pregătit împreună cu colegii mei, mi-am făcut bagajele și am plecat a doua zi. Singurul motiv pentru care nu am exprimat mai răspicat aceste probleme a fost pentru că nu am vrut să îi trag și pe ei în asta. Dacă ei nu au vrut să se exprime, e dreptul lor. Dar eu nu mai vreau să tac. Am fost învățați generație cu generație să plecăm capul și să acceptăm orice. Gata. Nu mai vreau. Nu mai accept. Cer prea mult de la țara mea? Nu mă mir că atâția pleacă. Eu una, dacă aveam dubii dacă să mai rămân sau nu, acum m-am convins. E trist. Am scris asta ca să învățați din greșelile mele“.

Mariana Ghițulescu nu a putut fi contactată cu privire la acuzațiile care i se aduc.

Isprăvile Marianei Ghițulescu

Aceasta nu este la prima ispravă de acest fel. Ea a schimbat numele unei săli de repetiții din incinta teatrului, pentru că era denumită după actorul Marian Negrescu, cel care a fondat teatrul.

Din cauza comportamentului directoarei, șapte angajați au plecat din instituție. Din păcate, actuala conducere a Primăriei Târgu Jiu refuză să medieze conflictul din instituție.