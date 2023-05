Reacția primarului din Târgu Jiu după ce un pian valoros din incinta teatrului a fost folosit de muncitori pe post de masă VIDEO

O serie de scandaluri au avut loc la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu, după ce Mariana Ghițulescu a preluat, în luna februarie, mandatul de director al instituției de cultură.

Cel mai recent a constat în folosirea unui pian în valoare de peste 35.000 de euro folosit la concertele de muzică clasică pe post de masă pentru muncitorii care lucrează la reabilitarea sălii teatrului. Pianul a fost înfășurat într-o folie, lucru total contraindicat, iar pe acesta au fost puse pahare, sticle cu suc, farfurii cu mâncare.

„O susțin în totalitate pe doamna Ghițulescu. Faptul că nu intră în aceste mizerii și stă în banca ei este de apreciat“, a spus primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, la o emisiune de la Tv Sud.

Explicația oferită de către conducerea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“ a fost că acest lucru s-a întâmplat pentru puțin timp, lucru dezmințit chiar de angajații teatrului: „În ultimul timp, fiind foarte ocupată cu lucrul la spectacolul «Clytemnestra», nu am putut citi ultimele știri. Dar dând peste articolul d-ului Berculescu din ziarul Adevărul, nu pot decât să-i dau dreptate în constatarea dumnealui. Eu am trecut zile întregi pe lângă acel minunat pian învelit derizoriu cu acea folie de plastic, care pe vremea când am trecut eu mai era și descoperit pe la colțuri, adică în fotografia de la ziar arată chiar bine, și pe care zăceau acele sticle de Fanta, Cola și mâncare pusă pe farfurii de unică folosință“, a spus Mălina Andrei, coregraf, pe un grup de comunicare.

Pianist: „Am rămas înlemnit când am văzut fotografia“

Pianistul Florin Berculescu, care este și dirijorul orchestrei „Lyra Gorjului“, spune că a înlemnit când a văzut fotografia cu pianul la care cântă în concerte.

„Am rămas înlemnit când am văzut fotografia. E ca și cum ai înjura într-o biserică. Eu am făcut parte din comisia care a hotărât achiziționarea sa. Este un pian foarte bun, folosit de pianiști de top care au fost invitați în Târgu Jiu. Prețul lui atunci când a fost achiziționat a fost de aproximativ 26.000 de euro, iar acum valoarea lui depășește 35.000 de euro“, a spus pianistul Florin Berculescu.

Pianistul a precizat că instrumentul poate fi deteriorat, dacă nu este protejat și ferit de orice manevre imprudente.

„În momentul în care este pus în plastic, atunci înseamnă o variație de temperatură și poate să fie deteriorat. Pianul are o cutie din lemn în care este așezat sau cu care este transportat. Nu știu de ce nu a fost pus în aceasta. Pianul se poate dezacorda cu acea folie pe el și poate să aibă de suferit. Este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat“, a mai spus pianistul.

Un alt scandal a fost legat de publicarea de către conducerea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“ a unor comunicate pline de greșeli gramaticale. „Este inacceptabil așa ceva din partea unei instituții de cultură. Dacă se întâmpla o singură dată, mai înțelegeam, dar se întâmplă frecvent, ceea ce este alarmant“, a spus Iani Gîrbaciu, fostul purtător de cuvânt al teatrului, care și-a dat demisia.

Un astfel de comunicat în care apare o virgulă între subiect și predicat a fost emis chiar miercuri, 24 aprilie.