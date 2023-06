David Sbora, elevul-minune care s-a calificat la patru olimpiade naționale, doi ani la rând

David Sbora, un elev din clasa a VII-a la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu, a reușit, pentru al doilea an consecutiv, să se califice la patru faze finale ale olimpiadelor școlare.

David Sbora s-a calificat la Matematică, Informatică, Geografie și Chimie. A reușit să ajungă la acest nivel prin multă muncă și experiența acumulată.

Acesta spune că Informatică este marea lui pasiune și vrea să se pregătească să devină informatician. La Olimpiada de Informatică, David a câștigat medalia de bronz.

„Informatica nu este o materie atât de ușoară, pentru că, dacă nu te pregătești din timp, nu o să poți să faci față. La nivel național, sunt mulți elevi foarte buni. Este nevoie să lucrezi intensiv ca să reușești, deoarece participanții sunt din ce în ce mai buni, iar subiectele sunt din ce în ce mai grele. Olimpiada de Informatică a avut loc la Târgu Mureș, iar organizarea a fost ireproșabilă. La deschidere a cântat Adda, care s-a născut în Târgu Mureș. Activitățile au fost senzaționale“, a precizat David Sbora.

Acesta își dorește să profeseze în domeniul informaticii: „Simt o chemare către acest domeniu, pentru că nu mă simt obligat să o fac, ci din dorința de a o face, deoarece îmi place“.

A obținut premiul al II-lea la Olimpiada de Geografie

La Olimpiada de Geografie, David a obținut premiul al II-lea la nivel național. „Subiectele pentru clasa a VII-a puteau să fie mult mai grele. Subiectele au fost ușoare, față de ce se putea da. Am greșit o singură întrebare, dar a fost greșit formulată. S-au făcut multe contestații, dar au fost respinse“, a adăugat David

Participarea la Olimpiada de Chimie a fost o surpriză. „Am stat o săptămână acasă pentru a mă pregăti pentru Olimpiada de Geografie. Când am revenit la școală, doamna profesoară de Chimie mi-a propus să particip la un concurs de Chimie. Am fost de acord și am făcut o recapitulare. Am reușit să trec mai departe cu un punct destul de bun. Nu știam că în urma concursului o să mă calific mai departe, la faza națională. Olimpiada va avea loc la Galați în perioada 8-10 iunie 2023. Chimia este un hobby pentru mine“, a povestit David.

Acesta își dorește să continue liceul la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“, la profilul Matematică-Informatică.

Anul trecut, David Sbora a reuşit să câștige patru medalii la toate cele patru olimpiade naționale la care a participat: Informatică, Matematică, Geografie și Lingvistică.

În timpul liber, lui David îi place să joace șah și să iasă cu prietenii în oraș. „Am o gașcă de prieteni cu care mă destind, pentru că este foarte important“, a mărturisit David.