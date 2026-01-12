Angajatul unei primării din Gorj, reținut pentru purtare abuzivă. A jignit un angajat al instituţiei în timpul unei ședințe

Un angajat al Primăriei Drăguţeşti, județul Gorj, a fost reţinut de poliţişti pentru purtare abuzivă, după ce, în timpul unei şedinţe a Consiliului Local, l-ar fi jignit pe un alt angajat al instituţiei.

Potrivit sursei citate, din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, pe 9 ianuarie, bărbatul de 36 de ani, în timp ce se afla în cadrul unei şedinţe a Consiliului Local Drăguţeşti, în contextul unui conflict spontan, ar fi adresat cuvinte şi expresii jignitoare unui alt bărbat în vârstă de 70 de ani, din aceeaşi localitate, care este, de asemenea, angajat al primăriei, scrie Agerpres.

„Bărbatului de 70 de ani i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii 26/2024, ocazie cu care nu a dorit parcurgerea formularului de evaluare a riscului, s-a opus emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei de judecată (...).

Totodată, în urma extinderii cercetărilor, poliţiştii au mai constatat că cel în cauză, la data de 2 octombrie 2025, aflându-se, de asemenea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi adresat cuvinte şi expresii jignitoare aceluiaşi bărbat de 70 de ani. La data de 12 ianuarie, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Târgu Jiu l-au reţinut pentru 24 de ore (...) pe bărbatul de 36 de ani din comuna Drăguţeşti, bănuit de săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă”, a transmis IPJ Gorj.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi a întregii activităţi infracţionale, urmând a fi formulate propuneri legale.