Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
Cel puţin 40 de oameni au murit într-un accident de autobuz în Africa de Sud. Printre victime se află şi un bebeluș

Publicat:

Cel puţin 40 de persoane, între care malawieni şi zimbabweni, şi-au pierdut viaţa după ce un autobuz de pasageri a căzut într-un taluz în Africa de Sud. Printre victime se numără și un bebeluș de zece luni.

Tragedia a avut loc duminică, la aproximativ 90 km de graniţă, când şoferul autobuzului ar fi pierdut controlul vehiculului care se îndrepta spre Zimbabwe, a declarat ministra Transporturilor din provincia Limpopo (nord-est), Violet Mathye, relatează AFP, citată de Agerpres.

Echipele de salvare „lucrează încă la faţa locului, dar 40 de cadavre au fost deja confirmate", a  declarat Violet Mathye pentru postul de ştiri Newzroom Afrika.

Potrivit ministrei, printre victime se află şi o fetiţă în vârstă de zece luni.

Cel puţin 38 de persoane au fost spitalizate, iar echipele de salvare caută şi alte victime, a declarat Mathye pentru eNCA, un post de ştiri online.

Printre victime se află și un bebeluș. FOTO Shutterstock
Printre victime se află și un bebeluș. FOTO Shutterstock

Autobuzul venea din oraşul Gqeberha, situat în sudul Africii de Sud, la aproximativ 1.500 km de locul accidentului.

Printre pasageri se numără malawieni şi zimbabwieni care lucrează în Africa de Sud.

Cauzele tragediei

Cauza accidentului ar putea fi oboseala şoferului sau de o problemă mecanică, a apreciat ministra.

Africa de Sud are o reţea rutieră sofisticată şi foarte circulată, cu o rată mare a mortalităţii rutiere, atribuită în principal vitezei excesive, şofatului imprudent şi utilizării vehiculelor neconforme.

Amintim că, în martie 2024, aproape toţi pasagerii dintr-un autobuz, 45 de persoane, şi-au pierdut viaţa în Africa de Sud într-un accident rutier grav, după ce vehiculul în care se aflau a căzut de pe un pod, de la aproximativ 50 de metri.

În 2023, 20 de angajați ai companiei de minerit de diamante De Beers au murit într-un accident rutier în Africa de Sud.

În lume

