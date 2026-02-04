Piraterie cosmică: cum s-au lipit „urechile” Rusiei de sateliții Europei

În teorie, spațiul cosmic ar trebui să fie unul dintre puținele locuri rămase în afara conflictelor clasice. În practică, el a devenit un nou front al războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Occidentului. Iar Europa pare, din nou, surprinsă nepregătită.

Potrivit unei investigații Financial Times, doi sateliți ruși – „Luch-1” și „Luch-2” – au efectuat, în ultimii ani, o serie de manevre suspecte pe orbită, apropiindu-se periculos de cel puțin zece sateliți europeni-cheie. Oficialii și experții în securitate avertizează că aceste „întâlniri” nu sunt deloc întâmplătoare și pot ascunde operațiuni de interceptare a unor date extrem de sensibile, inclusiv guvernamentale și militare.

Nu vorbim despre science-fiction, ci despre o realitate tehnologică incomodă: sateliții europeni, mulți dintre ei lansați în urmă cu decenii, nu dispun de sisteme moderne de criptare sau de calculatoare de bord performante. Cu alte cuvinte, transmit date într-un mod care, în 2026, este pur și simplu vulnerabil.

Sateliți civili, riscuri strategice

„Luch-1” și „Luch-2” au fost observați apropiindu-se în mod repetat de sateliți geostaționari europeni, aflați la mare altitudine și responsabili de servicii-cheie pentru continent – de la televiziune prin satelit până la comunicații guvernamentale, inclusiv pentru Marea Britanie, Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

În unele cazuri, sateliții ruși au rămas „parcați” în apropierea țintelor timp de săptămâni. Doar „Luch-2”, lansat în 2023, a efectuat nu mai puțin de 17 astfel de apropieri. Potrivit șefului Comandamentului Spațial al Bundeswehrului, general-maior Michael Traut, există suspiciuni serioase că Rusia desfășoară operațiuni de recunoaștere radio-electronică direct din orbită.

Oficial, majoritatea sateliților europeni vizați sunt utilizați în scopuri civile. Neoficial însă, aceleași platforme pot transporta fluxuri de date guvernamentale sau chiar militare. Iar tocmai aici apare marea problemă.

Când „ascultarea” devine armă

Deși experții consideră puțin probabil ca sateliții ruși să poată „doborî” sau bruia direct aparatele europene, miza reală este alta: accesul la canalele de comandă și control.

Dacă Rusia a reușit să intercepteze datele care fac legătura dintre sateliți și centrele de control de la sol, atunci scenariul devine mult mai grav. În posesia acestor informații, Moscova ar putea imita operatorii legitimi și transmite comenzi false, capabile să modifice traiectoria sateliților, să îi scoată din funcțiune sau, în caz extrem, să îi forțeze să iasă de pe orbită.

Mai mult, monitorizarea traficului satelitar le oferă rușilor un bonus strategic: pot afla cine folosește anumiți sateliți, unde și în ce scop. O astfel de hartă invizibilă a dependențelor tehnologice occidentale este aur curat pentru operațiuni ulterioare de sabotaj, hacking sau presiune politică.

„Alergătorii olimpici” ai Kremlinului

Nu întâmplător, sateliții „Luch” au primit în jargonul occidental porecla de „alergători olimpici”. Se apropie rapid, se mențin aproape și „ascultă”. Mult. Prea mult pentru a fi vorba despre simple coincidențe orbitale.

Cazul scoate la lumină o realitate stânjenitoare pentru Europa: superioritatea morală și regulile internaționale nu oferă protecție în fața unui adversar care tratează spațiul cosmic ca pe un câmp de luptă tăcut.

În timp ce Bruxellesul discută despre reglementări și bune practici, Moscova testează limitele, colectează date și transformă orbita Pământului într-o extensie a războiului său hibrid.

Iar lecția este una dureroasă, dar clară: în secolul XXI, cine nu își protejează sateliții își expune nu doar comunicațiile, ci și suveranitatea.