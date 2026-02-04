search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Programul Rabla și Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendate. Ce modificări sunt pregătite de Guvern SURSE

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul pregătește o serie de măsuri de austeritate pentru anul 2026, iar printre victimele principale ale tăierilor bugetare se numără Programul Rabla și Programul Case Verde Fotovoltaice.

Casa Verde 2026. FOTO: Dreamstime.com
Casa Verde 2026. FOTO: Dreamstime.com

Surse guvernamentale au declarat pentru „Adevărul” că Executivul ia în calcul suspendarea totală, în 2026, a programelor Rabla și Casa Verde Fotovoltaice. Decizia vine în contextul în care Guvernul lucrează intens la construcția bugetului de stat și caută surse de economisire pentru a ține sub control deficitul bugetar.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, prioritățile investiționale se vor schimba radical anul viitor. Fondurile care mergeau tradițional către subvenționarea autoturismelor noi sau a panourilor fotovoltaice vor fi redirecționate către proiectele de infrastructură critică. Mai exact, banii vor avea ca destinație lucrările de apă, canalizare și iluminat public, sectoare considerate vitale și deficitare în multe zone ale țării.

Totuși, există o mică speranță pentru cei interesați de independența energetică. Sursele citate susțin că o variantă de lucru aflată pe masa guvernanților prevede continuarea programului Casa Verde, dar într-o formă limitată. Finanțarea ar putea fi acordată exclusiv pentru achiziția de baterii de stocare a energiei, nu și pentru panouri, o măsură menită să stabilizeze rețelele electrice.

Vestea proastă vizează și mult discutatul program de leasing social pentru mașini electrice. Deși era așteptat de mulți români cu venituri reduse, sursele „Adevărul” afirmă că implementarea acestuia se va amâna cu cel puțin un an.

200 milioane de lei pentru Programul Rabla 2025

În 2025, Programul Rabla a oferit persoanelor fizice posibilitatea de a casare autovehicule vechi și de a achiziționa modele noi mai puțin poluante, cu o sumă totală alocată de 200 de milioane de lei. Din aceasta, 80 milioane de lei au fost destinate autovehiculelor cu propulsie termică sau hibride, iar 120 milioane de lei pentru autovehicule electrice, plug-in hibrid sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Valoarea ecotichetelor varia între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul vehiculului. Lansarea sesiunilor s-a făcut prin aplicația AFM, însă întârzierile și blocajele administrative au creat incertitudini pentru solicitanți.

Banii pentru Casa Verde Fotovoltaice s-au epuizat în câteva secunde

În 2025, Casa Verde Fotovoltaice a fost relansat cu un buget record de 2,2 miliarde de lei, incluzând și baterii de stocare a energiei, cu un sub-buget dedicat de 400 de milioane de lei.

Componenta Casa Verde Plus a finanțat pompe de căldură, extinzând sprijinul pentru tranziția energetică a gospodăriilor. Lansarea sesiunilor a urmat blocajelor din 2024, când mulți beneficiari au întâmpinat întârzieri la decontări și clarificări administrative.

Ca în fiecare an, statul a alocat banii pe principiul „primul venit, primul servit”, fapt ce a dus la epuizarea bugetului în mai puțin de 1 minut de la deschiderea înscrierilor. 

