Șefa ISJ Dâmbovița explică bâlbele din discursul festiv: „Pur și simplu sunt om“. Ce spun psihologii despre lipsa de idei VIDEO

Șefa ISJ Dâmbovița, Adriana Magdalena Tudose, filmată la deschiderea de an școlar la Seminarul Teologic din Târgoviște, având un discurs încâlcit și plin de bâlbe, a avut o primă reacție, pentru ziarul „Adevărul”.

Abia numită la 1 septembrie 2023 în fruntea învățământului din Dâmbovița, profesoara de franceză Adriana Magdalena Tudose n-a fost în stare să țină un discurs la deschiderea noului an școlar, motiv pentru care i se cere demisia.

Inspectoarea generală Adriana Magdalena Tudose a precizat, pentru „Adevărul”, că emoțiile au doborât-o la Seminarul Teologic din Târgoviște, mai cu seamă că a fost filmată vorbind și la alte școli, fără să întâmpine dificultăți.

„Am avut în ziua respectivă alte trei discursuri, din punctul meu de vedere fără reproș. Acolo, având în vedere că vorbeam la un liceu teologic, a fost o încărcătură emoțională puternică. Eu niciodată nu mi-am făcut un discurs înainte să merg undeva. Prin urmare, acest lucru se datorează faptului că pur și simplu sunt om. Încărcătura emoțională a fost prea mare, aceasta este explicația pur umană”, a declarat pentru „Adevărul”, șefa ISJ Dâmbovița, Adriana Tudose.

Cum trebuie pregătit un discurs, în opinia specialiștilor

Psihologii sunt de părere că greutatea în exprimare ne-a lovit sau ne poate lovi pe toți, la un moment dat, iar „chestia” asta se numește disonanță cognitivă.

Vorbind despre emoţiile prin care trece un speaker, Dale Carnegie spunea: „Two minutes before I begin, I would rather be whipped than start; but two minutes before I finish, I would rather be shot than stop!“ (n.r. - „Cu două minute înainte de a începe, aș prefera să fiu biciuit decât să încep; dar cu două minute înainte să termin, aș prefera să fiu împușcat decât să mă opresc“).

Vorbitul în public este una dintre cele mai mari temeri ale oamenilor. S-au făcut numeroase studii pe tema aceasta.

„Înainte de avea un discurs public este important să te te focalizezi pe temă și să îți construiești pașii de urmat, să te încadrezi într-un timp anume, care are o limită, orice eveniment ar fi el. Pe lângă asta, mesajul trebuie să fie clar, concis, pe înțelesul tuturor, să folosești un limbaj comun și să îl prezinți cursiv, fără grabă. Toate lururile astea țin de retorică. E grav că nu se mai face retorică acum în școli. În Roma, în Grecia antică, se făceau exerciții de oratorie care ajutau oamenii în agora în piața publică, să fie auziți și înțeleși. La noi este un recul de comunicare”, spune psihologul Tamara Iscru.

Aceasta este de părere că elevii ar trebui obișnuiți de mici cu vorbitul în fața unei audiențe.

„Copiii ar trebui învățați de mici să se exprime, pentru că trăiesc în interior ceva și altceva spun în exterior. Această problemă se numește disonanță cognitivă. Într-un fel gândesc și într-un fel se exprimă. Este necesară să se readucă în programa școlară lucruri practice. Nu este nimic ieșit din comun, tuturor ni s-a întâmplat, tuturor ni se poate întâmpla. Au experimentat lipsa ideilor în exprimare oameni politici precum Angela Merkel sau Joe Biden”, mai spune specialistul târgoviștean.

Se cere demisia inspectoarei

Prestația inspectoarei generale a devenit virală, iar internauții cer demisia dascălului de profesie care n-a știut să vorbească. „Greu de privit, dar și mai greu de ascultat“, comentează aceștia.

„Aceasta este <România Educată>: profesoara numită în fruntea Inspectoratului Școlar Dâmbovița, nu reușește să lege două propoziții la deschiderea anului școlar. Greu de privit, dar și mai greu de ascultat”, a precizat Dragoș Popescu, senator REPER de Dâmbovița, făcând referire la programul administrației Klaus Iohannis care nu duce nicăieri.

Primarul orașului dâmbovițean Răcari a avut o reacție și mai vehementă și a cerut public demiterea șefei ISJ.

„Discursul doamnei inspector general este de toată jena. Am premiat anul acesta zeci de elevi, două foste absolvente ale liceului din Răcari, una șefa de promoție, cealaltă a finalizat cu brio cursurile facultății de Automatică. Nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul lor, în sufletul dascălilor dâmbovițeni care au văzut astăzi cine conduce destinele învățământului dâmbovițean. De aici, de la Răcari, vă cer imperativ demisia, doamnă inspector general”, a scris pe pagina sa de Facebook, primarul orașului Răcari, Marius Caravețeanu.