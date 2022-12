Ședințele foto de Crăciun, tradiția familiei moderne. Fotograf: „Am familii care vin an de an la noi“

Pe lângă împodobirea bradului și aranjarea festivă a locuinței, a devenit deja o tradiție ca unii dintre noi să facă o vizită și la un fotograf pentru realizarea unei ședințe foto de Crăciun.

Fie că amenajarea spațiului specific pentru ședințele foto de Crăciun are loc acasă la ei sau într-un studio specializat, fotografii se pregătesc temeinic pentru astfel de evenimente. Un astfel de decor costă de la câteva mii de lei la câteva mii de euro, în funcție, bineînțeles de cât este dispus să investeacă un fotograf.

Marius Stoian, din Târgoviște, de la „FotoStoian”, un foarte talentat fotograf din țară, și-a amenajat studioul încă de la începutul lunii noiembrie pentru a-i primi pe clienți.

„A devenit o tradiție pentru mine această ședință foto de Crăciun, pe care o fac de câțiva ani încoace. Am oameni, cupluri care vin an de an să facă fotografii, cu tot cu copii, dar și alții care ne calcă pragul pentru prima dată. Cel mai mic bebe pe care l-am fotografiat de Crăciun are doar o lună. I-am văzut pe mulți copii crescând la mine în studio. Au fost ani în care m-am gândit să renunț la aceste ședințe, pentru că încă mai avem de lucru la evenimentele la care am participat în ultimele săptămâni. Dar mi-e greu să refuz astfel de ședințe, mai ales că sunt persoane care nici măcar nu mă mai întreabă dacă fac sau nu, ci vor programare direct. Sunt clienți fideli”, spune Marius Stoian.

Cerințele cresc de la an la an, dar nu neapărat cerințele clienților, cât pretențiile fotografilor profesioniști.

„Trebuie să schimbi decorul de la an la an, pentru că sunt persoane care vin în fiecare an și simt nevoia de ceva schimbat la decor. Noi ne axăm pe persoane în principal, dar facem și portrete frumoase, mai ales cu doamnele, cu copiii. În funcție de decorul pe care îl avem într-un an vorbim și cu oamenii cum să vină îmbrăcați. Dacă anul acesta avem puțin mai elegant, îi sfătuim și pe ei să vină mai eleganți și tot așa. Noi încercăm să le dăm un sfat, dar fiecare vine îmbrăcat cum dorește, vă dați seama. Mulți vin cu mai multe ținute la ei, se îmbracă înainte”, adaugă Marius Stoian.

→ Imaginea 1/11: Ședintele foto de Crăciun au devenit o tradiție de sărbători. FOTO fotostoian / Facebook

Investiția în decorul „FotoStoian” s-a ridicat anul acesta la peste 1.000 de euro.

„Am investit peste 1.000 de euro, fără să mai ținem cont de multele elemente pe care noi le-am avut și din anii anteriori, fără să mai punem la socoteală că noi am investit anul acesta și în lumini și alte chestii care merg utilizate și după perioada asta. Multe investiții nu le contabilizăm neapărat ca decor de Crăciun. Suma este în creștere de la an la an, dar depinde și de ideile pe care le am în anul respectiv”, adaugă Marius.

Studioul „FotoStoian” este un spațiu inchiriat, amenajat în clădirea Clubului Studenților din Târgoviște. 450 de lei costă o ședință foto cu materialele predate 100% digital, online, în două decoruri - family și copii. Clienții pot opta, însă, și pentru un pachet mai complex, în valoare de 650 de lei, în care este inclus și un album foto. Ambele pachete conțin cel puțin 50 de fotografii prelucrate și predate în cel mult două zile.

În plan personal, Marius Stoian este unul dintre cei mai apreciați fotografi din țară. Anul trecut a prins Top 25 Fearless, un concurs internațional apreciat peste hotare, iar în țară s-a clasat pe locul 6, fiind în top 10 de câțiva ani.