Salariații din industria de apărare despre economia la utilități: „Noi nu ardem gazul de pomană”

Sindicaliștii din industria de apărare nu sunt de acord cu reducerea consumului de gaze și energie, soluția propusă la nivelul Uniunii Europene, ca parte a răspunsului la criza energetică.

Ministerului Economiei a anunțat că societățile din industria de apărare trebuie să treacă la reducerea consumului de gaze și energie, însă la Uzina Automecanica Moreni nu este văzut cu ochi buni acest îndemn.

Liderul de sindicat Constantin Bucuroiu spune că, în momentul de față, cu un portofoliu de comenzi de doar 30%, Uzina Automecania Moreni va trebui să-și închidă porțile și să trimită oamenii acasă, dacă va fi nevoită să facă economie la utilități.

„Toți salariații sunt revoltați de această adresă a Ministerului Economiei, pentru că noi avem comenzi puține, fiind cam la 30% din capacitate. Noi nu ardem gazul de pomană, ardem ca să facem comenzi. Riscăm să trimitem oamenii în 75%, cu facturi mai mari, cu rate, ducem salariații la disperare. Ca atare, noi am solicitat ca statul să ne asigure un suport, un program de măsuri. Noi vrem să se găsească soluții și în această perioadă grea pentru țară, industria de apărare să duduie, așa cum ar fi normal”, spune liderul de sindicat de la Uzina Automecanica Moreni, Constantin Bucuroiu, președintele Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică (ASIAA).

Numărul salariaților din Apărare a scăzut dramatic

În Polonia, de exemplu, numărul muncitorilor din industria de apărare a crescut de la 21.000, la 82.000.

„Comenzile din apărare sunt în scădere. Orice stat din lume, sănătos la cap, își protejează industria proprie, prin conpensare, prin legea offsetului. Numai noi suntem altfel decât toți, facem numai resturi. Am dus în derizoriu industria de apărare, spre limita zero de funcționare. Acum când am fi putut să renaștem industria de apărare și ar putea să renască, noi nu am făcut nimic. Țările de pe lângă noi au renăscut, toți banii noștri se duc în afară. Din 2,5% din banii de apărare, nimic nu se întoarce înapoi. Nimeni nu face așa ceva. În Polonia se întorc mai mulți bani decât pleacă”, adaugă liderul de sindicat.

În România au fost, la un moment dat, 220.000 de muncitori în industria de apărare. Acum abia dacă mai adunăm 11.000.