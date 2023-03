Poate merge la mondialele de robotică din SUA, dar n-are bani să ajungă acolo: „Nu mi-a venit să cred!”

Diana Coman, fostă elevă a Colegiului Național „Constantin Carabella”, din Târgoviște, are nevoie de bani pentru a-și îndeplini marea dorință - aceea de a ajunge la un campionat mondial de robotică. Tânără nu a avut șansa se califice la mondiale ca elevă, dar a reușit asta ca arbitru.

Diana Coman, 20 de ani, are nevoie de 3.500 de euro pentru a reprezenta România în Statele Unite la un concurs de robotică. Este studentă a Politehnicii și a participat ani de zile la concursurile marca „FIRST Tech Challenge”, cea mai mare competiție națională de robotică, competiție în cadrul căreia a fost arbitru voluntar.

Calitățile sale au făcut-o apreciată de organizatorii campionatului mondial de robotică din Statele Unite, care au chemat-o, alături de alți 10 arbitri voluntari, la compeția din SUA.

Diana este singurul român ales ca voluntar pentru acest an, iar 3 ani de voluntariat îi pot oferit biletul spre un post oficial de arbitru, licențiat și plătit.

„Sunt o fire ambițioasă și muncitoare, cooperantă, disciplinată, cu un bun simț practic, iar atunci când îmi propun ceva, fac tot posibilul pentru a-l duce la capăt. Sunt conștientă că pot exista obstacole pe parcurs, dar acestea nu mă opresc din a-mi îndeplini scopul”, spune Diana.

Ce înseamnă să fi voluntar la FIRST Global?

„Pentru mine înseamnă un vis devenit realitate. Am muncit și am tras alături de echipele din care am făcut parte pentru a ajunge la campionatul mondial ținut în fiecare an în SUA. Din păcate, cât am fost eu în liceu nu am reușit să atingem această performanță, iar foștii mei colegi de echipă încă muncesc și luptă pentru a ajunge în state încercând să îi ajut cum pot. Dar eu anul acesta fiind studentă în anul întâi la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică pe specializarea robotică nu am mai putut concura alături de ei așa că a trebuit să îmi găsesc altă cale de a lua în continuare parte la competiție, calea fiind de a fi voluntar”, spune tânăra.

În tot acest sezon a ajutat comunitatea de robotică din România cum a putut, și-a luat certificările de a fi arbitru, inspector tehnic al robotului.

„După ce am muncit din greu o săptămână întreagă la etapa regională la competiției am fost contactată de cei din America pentru a primi vestea că am fost selectată voluntar la campionatul mondial. Nu mi-a venit să cred că am reușit această performanță să ajung acolo, fiind singurul voluntar român selectat și anual ei primind maxim 10 voluntari noi din alte țări în afară de SUA”, mărturisește Diana.

Ce este competiția FIRST Tech Challenge?

BRD First Tech Challenge România este cea mai importantă competiţie naţională de robotică, la care au participat, la prima editie, în mai 2017, peste 700 de elevi în 54 de echipe din toată ţara. La cea de-a şaptea ediție au participat peste 200 echipe din România.

Echipele sunt provocate să proiecteze, să construiască, să programeze și să opereze roboți pentru a participa într-un concurs adevărat. Elevii își dezvoltă abilități STEM (abilități știintifice, matematice, tehnologice), exersează principii de inginerie practica şi, în acelaşi timp, îşi dau seama de valoarea propriei munci, de importanţa inovării și schimbului de idei.

De asemenea, echipele trebuie să strângă fonduri, să creeze designul și imaginea de piață pentru echipa lor, și să facă cunoscut demersul lor în comunitate. Impactul pozitiv asupra participanților la FIRST Tech Challenge este benefic și bine documentat. Peste 86% îşi îmbunătăţesc rezultatele la școală și 87% sunt mai interesați să continue studiile.

Cei care vor să o ajute pe Diana să își urmeze visul american, o pot face donând în contul de mai jos.

Titular: DIANA COMAN

IBAN: RO97RZBR0000060022743789

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod swift: RZBRROBU

De asemenea, pe Diana o puteți găsi și la +40 722 935 521.