Împământarea electrică și efectul asupra organismului. „De ce mergeau strămoșii noștri desculți pe pământ?“

Într-un mod surprinzător, corpul nostru funcționează ca o rețea electrică complexă. De la creier la inimă, de la nervi la mușchi, impulsurile electrice joacă un rol crucial în fiecare aspect al vieții noastre.

Împământarea este o practică pe care o găsim în vechile culturi sub forma de tradiții și practici spirituale, cu un punct de plecare comun: legătura Omului cu Pământul, mersul desculț pe suprafața pământului.

Cei mai mulți dintre noi purtăm încălțăminte care are talpă fie din cauciuc, fie din plastic, iar aceste materiale (care nu conduc curentul electric) ne deconectează de la transferul natural de electroni liberi înspre corpul nostru.

Când suntem conectați cu pământul, adică mergem desculți sau folosim dispozitive de împământare, se produce un transfer de electroni liberi (cu sarcina electrică negativă) din pământ în corpul tău.

Acești ioni negativi au ca rol buna funcționare a organismului uman și sunt responsabili de transferul de nutrienți, minerale, antioxidanți, la nivelul membranelor celulare, care funcționează pe baza unui potențial electric.

Cum și de ce ne încărcăm cu electricitate?

Răspunsul la această întrebare îl află încă de la primele lecții de fizică, atunci când se face un experiment cu rigla de plastic pe care o frecam de păr și care atrăgea bucățele mici de hârtie.

Urmând același principiu, hainele de pe noi ne încarcă cu electricitate. Pe de altă parte, trăim continuu într-un câmp electromagnetic artificial, adică cel generat de aparatura electrică din jurul nostru.

„Omul este o ființă complexă și în plus suntem foarte diferiți. La facultate am învățat că omul începe să se electrocuteze de la o tensiune de 50-60 V în mediu uscat și de la un curent de 10 mA (pe la 30 mA facem stop cardiac), dar chiar am văzut un caz, un om care rezistă la 230 V și la un curent necesar funcționării unei bormașini, deci minim 1,5-2 A, adică de peste 50 de ori mai mult decât se cunoaște că un om face stop cardiac. Pe de altă parte, afecțiunile omului nu au o singură cauză și de-asta nu putem spune că sarcina electrostatică acumulată în corp generează o anumită afecțiune”, a declarat, pentru „Adevărul”, Florian Ispas, inginer de inginerie electrică.

Beneficiile pentru organism sunt multiple. „În schimb, putem spune ce afecțiuni sunt ameliorate sau vindecate prin conectarea cu Pământul. Și pot începe cu reducerea stresului oxidativ, reducerea inflamațiilor din tot corpul, reducerea durerilor, accelerarea vindecării rănilor (și externe și interne), îmbunătățirea somnului, relaxarea, ameliorarea sau chiar vindecarea depresiei și anxietății. Sunt multe studii făcute de profesioniști în domeniul sănătății care pot fi citite la o simplă căutare după <earthing benefits> sau <grounding benefits>”, adaugă Florian Ispas.

Cea mai simplă metodă de a scăpa de această problemă este mersul desculț pe pământ.

„Atenție, doar pe Pământ, că pe asfalt, beton, piatră sau chiar nisip uscat, nu are beneficii! Să nu uităm că principalul conductor este apa, mai exact mineralele din apă. Dacă mergem desculți pe asfalt, nu avem contact electric cu Pământul. Dacă mergem pe iarbă, avem contact. De fapt, omul când a apărut pe Pământ, la fel ca orice altă ființă, nu a avut încălțăminte și era permanent în contact cu Pământul (chiar și stând în copac). Dar ținând cont de condițiile climatice din zona noastră, practic și dacă avem unde să stăm în contact cu Pământul, doar 4-5 luni pe an am putea face asta fără să răcim. Vorbesc de majoritatea oamenilor, că sunt unii care stau și pe zăpadă desculți. Dar ținând cont de condițiile în care trăim, ar trebui să stăm zilnic cu tălpile pe pământ, măcar jumătate de oră, dacă nu mai mult”, este de părere Ispas.

O altă metodă de a scăpa de electricitatea din organism este o „invenție” pe care oricine și-o poate face acasă.

„Am realizat o inovație, nu pot să-i spun invenție, și anume, am cusut printr-o pereche de branțuri, o sârmă de cupru pe care am conectat-o printr-un ștecher la împământarea prezentă în prizele electrice din locuință. Am pus branțurile într-o pereche de papuci și m-am așezat cu tălpile pe ele. Astfel, sarcina electrică a corpului se scurge la pământ ca și cum aș sta cu tălpile pe iarbă afară. Eu n-am simțit ceva deosebit, pot spune ca o ușoară relaxare, dar prietena mea care avea atunci o durere de cap a simțit o ameliorare în câteva zeci de secunde și i-a trecut complet în câteva minute doar. Ulterior, am înlocuit sârma de cupru cu sârmă de argint pur 999, pentru că acel cupru oxidează și mi s-au înverzit tălpile. De atunci (era 14 ianuarie), am zilnic în programul meu o perioadă în care încalț papucii cu branțurile de împământare”, mai spune acesta.

Bineînțeles, ca să putem folosi aceste mijloace, ar trebui să avem cunoștințe minime sau să luăm legătura cu un electrician.

„Un aparat defect conectat la rețeaua electrică poate introduce tensiunea electrică a rețelei pe circuitul de împământare, iar dacă aceasta nu-i bine executată, ne putem electrocuta în acel moment. Aceasta este o atenționare pentru cei care vor să-și facă astfel de branțuri de împământare. Spre exemplu, am văzut acum mulți ani un documentar pe Discoverey în care se prezentau cazuri de cancer cerebral la locuitorii unui sat care avea pe deasupra caselor linii de înaltă tensiune. Nici acolo nu erau toți bolnavi, dar incidența era mai mare decât în alte locuri. Am o prietenă care s-a trezit într-o zi cu dureri de oase. Ei i-am făcut o pereche de astfel de branțuri de împământare, dar nu le-a folosit zilnic. După câteva zile de dureri și-a adus aminte să le folosească și mi-a spus că i-au trecut în câteva minute, nu i-a venit să creadă”, explică Florian Ispas.