Importanța Soarelui pentru oameni. Explicația unui specialist Qigong: „Soarele ne încarcă cu energie. Nu mai simți frigul”

Soarele înseamnă viață și este important pentru oameni din mai multe motive. Este principala sursă de energie, iar lumina și căldura soarelui sunt necesare pentru fotosinteză, procesul prin care plantele transformă dioxidul de carbon și apa în oxigen și alimente.

De aceea, expunerea la Soare, mai ales în sezonul rece este chiar necesară. sta ne ajută, spune un trainer Qigong, să ne energizăm corpul și să tolerăm frigul mai ușor.

„În practica Qigong avem tehnica colectării de Qi prin care, practicând în anumite intervale orare, ne încărcăm cu energie Yang indiferent de ce vreme este afară. Dar și dacă nu cunoașteți această tehnică, este suficient să stați la soare ori de câte ori aveți posibilitatea. Soarele ne încarcă cu energie Yang, care iarna ne este în deficit, fiind mai puțin timp zi decât noapte”, spune Florian Ispas, trainer Qigong.

Pe lângă energizarea întregului organism, Soarele ne încarcă și cu vitamina D, aspect la care mai toți suntem deficitari.

Florian Ispas explică și cum a simțit beneficiile Soarelui în zilele geroase.

„După masa de prânz am stat 30 minute pe scaun în bătaia soarelui. Apoi am făcut alte treburi prin casă și când a apus, mi-am adus aminte că am de luat ceva de afară. Fiind o ieșire scurtă, nu m-am îmbrăcat, am ieșit așa cum stau îmbrăcat în casă. Ies, și îmi amintesc că mai am ceva de făcut în curte, apoi să verific dacă a înghețat apa câinelui, apoi mă duc într-o zonă mai departe de casă unde am un termometru, crezând că nu sunt încă sub zero, după cum simțeam stând afară îmbrăcat ca în casă. Când mă uit la termometru, nu-mi vine să cred: -9°C!. Mă mai uit o dată, fiind termometru cu gradații, le număr și da, se apropia de gradația -10. Într-adevăr, chiar sunt -9°C”, povestește el.

Asta se întâmplă, spune el, pentru că Soarele ne încarcă cu energie Yang, care, iarna ne este în deficit, fiind mai puțin timp zi decât noapte. Yang ne încălzește, Yin ne răcește, Yang este Soarele, Yin este Luna, Yang este ziua, Yin este noaptea. Iar simțul nostru caloric este strâns legat de cantitatea de Yang pe care o avem în corp.

Qigong este o formă chineză de meditație, concentrare și mișcare pentru cultivarea corpului și a mintii. Practica inlcude exercitii de repirație, exerciții de corp si mișcare, exerciții de concentrare si meditație. Exercițiile sunt concepute pentru a armoniza și regla fluxul de Qi în corp.

Arta Qigong provine din China și ea îi învață pe practicanți cum să lucreze cu energia corpului.