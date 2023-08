Descindere DNA la sediul ISU Dâmbovița. Ce au ridicat anchetatorii de la sediul instituției

Sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița a fost vizitat, miercuri, de procutorii DNA, care vor să ajungă „la miezul problemei” în cazul exploziilor de la Crevedia, care au făcut zeci de victime.

Procurorii au ridicat, deocamdată documente, din care speră să își dea seama cine se face răspunzător pentru funcționarea acelui depozit GPL, în condițiile în care el apărea închis în acte și cu toate autorizațiile retrase.

„Nu a fost vorba de o percheziție. Au venit pentru ridicarea unor înscrisuri care vor fi folosite pentru verificări. Atât pot să vă spun la momentul acesta”, a declarat, pentru „Adevărul”, purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița, Radu Popescu.

DNA anunță că are în lucru două dosare de abuz în serviciu în legătură cu autorizarea stației GPL din Crevedia, unde sâmbătă au avut loc două explozii soldate cu doi morți și 56 de răniți.

„Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală", transmite DNA, într-un comunicat de presă.

Neregulile sesizate de ISU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița informase încă din iulie din iulie 2020 mai multe instituții ale statului din plan local – prefectura județului, consiliul județean, agenția de protecție a mediului, primăria Crevedia și Inspectoratul de Stat în Construcții - în legătură cu neregulile constatate la stația GPL din Crevedia, autorizaţia de securitate la incendiu, emisă în 2011, fiind suspendată.