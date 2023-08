Bilanțul dramatic al exploziilor din Crevedia. Rafila: „Dacă va mai fi nevoie, vom transfera pacienți și în Germania”

La Crevedia nu mai există pericol de explozie, potrivit autorităților. Incendiul a fost localizat, astfel că pericolul extinderii flăcărilor la vecinătăți a fost eliminat. Echipajele operative acționează pentru lichidarea ultimelor focare.

În jurul orei 2.30 a fost dezactivat planul Roșu de Intervenție.

Bilanțul exploziei de la stația GPL arată astfel: 58 de victime, în total, din care opt victime după prima explozie (o persoană decedată în urma unui infarct, fără arsuri și șapte persoane rănite - trei cu arsuri transportate la Spitalul Clinic de Urgență București, patru cu arsuri transportate la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală) și alte 50 de victime în urma celei de-a doua explozii, dintre care trei persoane rănite transportate la UPU Târgoviște și 47 persoane la unități sanitare din municipiul București, cu arsuri și traumatisme.

Urmare acestui eveniment, a fost activat Mecanismul European de Protecție Civilă, cu scopul realizării, în regim de urgență a transferului pacienților puternic afectați, pentru acordarea îngrijirilor medicale care se impun marilor arși.

Rafila: „Așteptăm în cursul acestei dimineți un raport mai amănunțit”

Astfel, primii pacienți vor fi transferați cu o aeronavă aflată în dotarea MAPN, la o unitate sanitară din Bruxelles, urmând ca pe parcursul zilei să se realizeze și altele, în vederea efectuării intervențiilor medicale de specialitate.

„Vorbim de 58 de victime în total, 54 la spital, cei mai mulți, 48 - pompieri și jandarmi. Pacienții sunt în spitale în momentul de față. Patru sunt transferați, doi în Belgia, doi la Milano. Dacă vă mai fi nevoie, vom transfera pacienții în Germania, care are 13 locuri disponibile. Din totalul de pacienți, zece sunt intubați, stabilizați. Așteptăm în cursul acestei dimineți un raport mai amănunțit”, a precizat, la Antena 3, Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății.

Acesta a mulțumit medicilor pentru cum au asigurat asistența în spitale.

„Asigurăm resursele necesare, suntem în discuție permanentă cu directorii spitalelor din țară unde sunt internați pacienți. Mulțumesc personalului medical care a venit la lucru ca să poată ajuta pacienții. Există pacienți foarte serios răniți, cu șanse destul de mici pentru o evoluție favorabilă. Nu toți pacienții vor fi transferați în străinătate, ci doar pacienții care au arsuri pe suprafață extinsă. Avem capacitatea de a ne trata marii arși față de intervenția de acum 7 ani de la Colectiv. Spitalele au fost pregătite să primească pacienții. În ceea ce privește infrastructura, noi am găsit toate cele trei proiecte derulate cu Banca Mondială blocate și cu risc de a eșua. Am reușit să le repornim. Nicio țară nu are atât de multe paturi ca să răspundă la un număr mare de pacienți”, a mai spus ministrul.

Cei mai mulți răniți, angajați ai MAI

Din totalul victimelor, 43 de persoane sunt cadre ale MAI (39 pompieri, doi polițiști si doi jandarmi).

În momentul acesta, 54 persoane sunt internate în diverse secții ale unităților sanitare, zece dintre acestea fiind internate la ATI.

Ce forțe au fost dislocate pentru a potoli exploziile și pentru a trata răniții

Odată cu activarea Planului Roșu de Intervenție, care presupune suplimentarea echipajelor operative, inclusiv a celor medicale, la fața locului au fost angrenate următoarele forțe de intervenție:

- ISU DB: 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 11 ambulanțe SMURD, 2 puncte medicale avansate.

- ISU BIF - 14 autospeciale de stingere, 1 autospecială cu roboți, 1 autospecială de stingere cu pulbere și azot, 1 autoscară, 2 puncte medicale avansate, 7 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SMURD cu medic, 1 echipaj CBRN, 1 punct de comandă mobil, 1 descarcerare.

- ISU PH - 3 autospeciale de stingere.

- 1 elicopter SMURD

- 9 echipaje SAJ Dâmbovița

- IGPR – 29 de polițiști;

- IGJR – 30 de Jandarmi.

Totodată, pentru protecția cetățenilor, a fost stabilit un perimetru de siguranță pe o distanță de aproximativ 800 metri față de locul intervenției și au fost evacuați preventiv aproximativ 3.000 locuitori. De asemenea, în proximitatea zonei de manifestare a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului Ro-alert.

„La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în prezența premierului României, Marcel Ciolacu, și a ministrului afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a fost constituită o celulă de criză, care a reunit și reprezentanți ai Ministerului Sănătății. Pe lângă aspectele operaționale destinate gestionării optime a acestei situației complexe, au fost operaționalizate și două linii TELVERDE, unde aparținătorii victimelor exploziei din județul Dâmbovița au putut afla informații despre starea celor afectați de acest nefericit eveniment”, se arată într-un comunicat al ISU Dâmbovița.