Șoferii acuză vameșii ucraineni că cer „tradiția” ca să-i lase să intre Ucraina: „Nu dai, nu treci!”

Coada de autocamioane care așteaptă să iasă din țară prin Vama Siret din Suceava a ajuns la aproape 30 de kilometri. Șoferii spun că blocajul se produce din vina vameșilor ucraineni care cer șpagă ca să-i lase să intre în țară.

Coada de TIR-uri generează mai multe probleme în județul Suceava. Din cauza autocamioanelor care staționează pe una dintre cele două benzi de pe E 85, traficul rutier se desfășoară cu dificultate, iar deplasarea este riscantă pentru șoferi.

În prezent, se circulă pe o singură bandă, însă nu alternativ, ci simultan pe ambele sensuri. Practic, cu tot cu autocamioanele care staționează, sunt trei rânduri de autoturisme care se deplasează pe două benzi. În aceste condiții, regulile rutiere nu mai sunt respectet pe traseul dintre Suceava și Siret. Șoferii sunt obligați să depășească pe linie continuă, de multe ori fără vizibilitate.

În ciuda eforturilor depuse de echipajele de Poliție care sunt în stradă, se formează blocaje în intersecții. Ca să rezolve problema, oamenii legii sunt nevoiți ca din când în când să oprească traficul dintre Rădăuți spre Suceava.

Cele mai multe autovehicule până în 7, 5 tone sunt redirecționate pe drumuri județene sau rute alternative. Vorbim aici în special de cei care vor să ajungă în orașul Siret sau municipiul Rădăuți. Oamenii trebuie sa ocolească zeci de kilometri pentru a ajunge la destinație. Alții, care vor să ajungă în localitățile de la traseul DN2, sunt întorși de Poliție sau descurajați de coloana de TIR-uri.

Pe lângă problemele care țin de siguranța șoferilor, timpul pierdut în trafic, nervii tocați, creșterea cheltuielilor cu combustibilul consumat în plus de cei care sunt nevoiți să circule pe rute alternative ca să ajungă la destinație, mai există și problema transportatorilor care petrec 3-4 zile în țara noastră, în condiții grele.

Până le vine rândul ca să treacă vama, ei trebuie să doarmă și să mănânce în TIR-uri. În plus, își fac nevoile fiziolegice în câmp, pentru că vehiculele nu sunt dotate cu wc-uri.

Vladimir este șofer pe TIR, originar din Bucha, Ucraina. Familia sa este în Germania, iar el locuiește în vehicul, deoarece casa i-a fost distrusă în bombardamente. Dacă prin iunie stătea 1-3 zile la cozi, acum situația a devenit absurdă.

„Mi-am început cursa la 16 noimebrie. Am stat la coadă de la Cernăuți la Siret șase zile, diă care între România și Bulgaria am stat o zi, iar între Bulgaria și Turcia, tot o zi. În total, au fost opt zile la dus. La întors, cred că mai durează trei zile. Înainte, am așteptat o zi între Bulgaria și România și încă o zi între Turcia și Bulgaria. În total, am condus 10 zile, iar restul lunii stau la coadă. Stau pe loc. Este foarte greu”, a povestit băbatul.

Un alt șofer de tir turc arată cu degetul spre vameșii ucraineni. El spune că se cere ”tradiția” pentru fiecare tir și din acest motiv se formează aceste cozi. Vameșii ucraineni ar cere câte 100 de dolari de la fiecare transportator care vrea să treacă vama. „Nu dai, nu treci”, susține Abdulah.

Și alți șoferi care stau la coadă confirmă că problemele nu sunt neapărat la vama românească.

„Este de stat aici cel puțin trei, patru zile. La vama română nu sunt probleme. Când ajung în Ucraina apar problemele. Când mă întorc în România, iar apar problemele”, a spus transportatorul.

Problema aglomerației din vama Siret a început imediat după izbucnirea războiului ruso-ucrainean, dar acum s-a acutizat pe fondul creșterii consumului în contextul sărbătorilor de iarnă.