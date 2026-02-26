Primarul din județul Suceava acuzat că și-a bătut concubina și pe fiica acesteia a fost reținut. Procurorii cer arestarea preventivă

Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, acuzat că și-a agresat partenera și pe fiica acesteia, a fost reținut și ar putea fi arestat preventiv.

Radu Reziuc, primarul din Mitocu Dragomirnei, județul Suceava, a fost reținut miercuri după-amiază, iar joi el va fi prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Măsurile vin la mai puțin de o lună de la sesizarea făcută de iubita acestuia.

Pe 29 ianuarie, primarul ar fi agresat-o pe concubina sa, o femeie din Siminicea cu care avea o relație de ceva vreme, dar și pe fiica femeii, în vârstă de 19 ani. Cele două au mers la Poliția Salcea și au reclamat agresiunea, dar și faptul că Radu Reziuc, primarul PSD din Mitocu Dragomirnei, le-ar fi amenințat cu un pistol.

În baza acestei reclamații, polițiștii au obținut mandat de percheziție la cabana din Dragomirna și au căutat arma.

Ulterior, polițiștii au dispus că Radu Reziuc să poarte brățară electronică și să nu se apropie de iubita sa și de fiica acesteia, după ce judecătorii au admis solicitarea de protecție formulată de cele două femei.

Edilul este cercetat pentru violență domestică, lipsire de libertate și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.