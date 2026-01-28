Doi adolescenți sunt răniți după o coliziune între două motociclete, în județul Suceava. Băiatul de 16 ani este inconștient, la spital

Doi tineri au fost răniți după ce motocicletele pe care le conduceau au fost implicate într-un accident rutier, produs în județul Suceava. Un adolescent de 16 ani a fost transportat inconștient la spital, notează publicația locală Suceava News.

Accidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, pe raza localității Zvoriștea, județul Suceava, și a constat într-o coliziune între două motociclete. În urma impactului, două persoane au fost rănite.

La sosirea echipajelor de intervenție, un adolescent în vârstă de 16 ani se afla în stop cardio-respirator, fiind resuscitat. Acum se afla in coma. Băiatul în vârstă de 17 ani, era conștient.

„Ambele victime au fost transportate la UPU Suceava”, au transmis reprezentanții ISU Suceava