Final tragic pentru o haită de lupi dintr-un parc natural britanic: animalele vor fi eutanasiate după ce s-au atacat violent între ele

O decizie rară și controversată a fost luată de un parc natural din sud-estul Angliei, unde o haită întreagă de lupi a fost eutanasiată după ce conflictele dintre animale au scăpat de sub control.

Un parc natural din sud-estul Angliei a luat o decizie extremă, după ce o haită de lupi a devenit imposibil de gestionat din cauza conflictelor interne tot mai agresive. Reprezentanții Wildwood Trust au anunțat că au fost nevoiți să eutanasieze toate cele cinci animale pentru a le curma suferința.

Potrivit unui comunicat oficial, tensiunile din cadrul haitei au escaladat în ultimele săptămâni, iar trei dintre lupi au suferit răni grave, care le puneau viața în pericol.

„Cei care au vizitat parcul știu probabil că zona dedicată lupilor a fost închisă recent. S-a înregistrat o escaladare gravă a comportamentului agresiv în cadrul haitei de lupi de la Wildwood Kent, care a dus la multiple leziuni care pun viața în pericol. Din cauza instabilității din cadrul haitei, echipa noastră nu a putut interveni în condiții de siguranță și nici nu a putut oferi nivelul necesar de îngrijire veterinară. (...)Ne pare nespus de rău să vă anunțăm că, în urma acestei deteriorări grave și rapide a dinamicii haitei, s-a luat decizia de a eutanasia haita noastră de lupi în această dimineață.”, a transmis Wildwood Trust.

Lupii-Odin, Nuna, Minimus, Tiberius și Maximus- trăiau într-un habitat aflat în apropierea orașului Canterbury. Specialiștii explică faptul că aceste animale au o structură socială complexă, bazată pe ierarhii stricte, iar atunci când echilibrul este rupt, conflictele pot deveni extrem de violente.

Directorul general al parcului, Paul Whitfield, a subliniat că decizia nu a fost luată cu ușurință: îngrijitorii au încercat toate soluțiile posibile pentru a evita un astfel de deznodământ.

„Îngrijitorii noștri țin enorm la aceste animale și au făcut tot ce au putut pentru a găsi o soluție”, a declarat Paul Whitfield, directorul general al Wildwood Trust, în comunicat.

Totuși, riscul constant de răniri severe a făcut ca eutanasia să fie considerată singura opțiune umană.

Reprezentanții parcului au explicat că separarea pe termen lung a lupilor nu era o soluție viabilă, deoarece izolarea le-ar fi afectat grav starea psihică. De asemenea, relocarea lor în alte haite ar fi putut genera noi conflicte, punând în pericol și alte animale.

„Oricine este familiarizat cu activitatea Wildwood știe că bunăstarea animalelor este întotdeauna prioritatea noastră principală. Eutanasia este luată în considerare doar ca ultimă soluție. Pe o perioadă îndelungată, s-au depus eforturi considerabile pentru a gestiona haita, a sprijini indivizii și a preveni escaladarea conflictului. Cu toate acestea, situația prezenta un risc continuu și inacceptabil pentru bunăstarea animalelor, iar noi nu mai puteam asigura siguranța sau calitatea vieții animalelor din cadrul grupului. Parcul a fost închis în această perioadă pentru a permite desfășurarea acestei operațiuni în condiții de siguranță, calm și cu respectul pe care aceste animale îl merită. Acesta este un moment incredibil de dificil pentru echipa noastră. Suntem cu toții îndurerați. Mulți dintre angajații noștri au avut grijă de acești lupi”, a explicat Paul Whitfield.