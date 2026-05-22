143 de ani de la nașterea savantului Dimitrie Leonida și Noaptea Muzeelor sărbătorite pe 23 mai la Muzeul Național Tehnic

Muzeul Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” își deschide porțile până la miezul nopții, în weekendul dedicat aniversării a 143 de ani de la nașterea fondatorului său și evenimentului Noaptea Muzeelor. Vizitatorii vor avea acces gratuit la experimente interactive, roboți premiați, proiecții multimedia și unele dintre cele mai valoroase exponate din patrimoniul tehnic românesc, într-un program special dedicat tehnologiei, educației și inovației.

Grupul Electrica și Fundația Electrica anunță un weekend special dedicat tehnologiei, istoriei și viitorului energetic. Sâmbătă, 23 mai, Muzeul Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” își deschide porțile de la ora 10:00 până la miezul nopții, într-o serie de evenimente care marchează atât împlinirea a 143 de ani de la nașterea fondatorului muzeului, Dimitrie Leonida, cât și Noaptea Muzeelor.

Alexandru Chiriță, CEO Electrica: „Dimitrie Leonida nu a construit doar un muzeu. A construit o idee despre cum arată o Românie care înțelege tehnologia și are curajul să meargă înainte. Astăzi, energia nu mai înseamnă doar infrastructură. Înseamnă educație, inovație și capacitatea unei generații de a crea mai mult decât a primit. De aceea, acest muzeu contează. Este locul în care copiii și tinerii pot vedea cum începe progresul: dintr-o idee, dintr-un experiment, din dorința de a schimba ceva. Dacă vrem un viitor energetic puternic, trebuie să le oferim noilor generații acces la cunoaștere, la tehnologie și la repere care inspiră.”

Situat în Parcul Carol I din București, muzeul va avea program prelungit, în intervalul 10:00-24:00, și va găzdui activități interactive dedicate publicului de toate vârstele.

Între orele 14:30 și 15:00, în sala de proiecții, copiii vor putea participa la un spectacol interactiv despre electricitatea statică, construit în jurul experimentelor practice și al fenomenelor electrice explicate într-un mod accesibil.

Începând cu ora 18:00, echipa Renaissance Robotics va aduce la muzeu robotul Artemis, premiat în competiții de profil. Vizitatorii vor putea interacționa atât cu robotul, cât și cu tinerii care l-au construit, într-un dialog despre tehnologie, creativitate și noile direcții ale inovației.

Pe parcursul întregii zile, publicul va avea acces la proiecții multimedia și documentare dedicate moștenirii lui Dimitrie Leonida. În sala de expoziții temporare de la parter vor rula proiecții interactive dedicate fondatorului muzeului, iar în sala de proiecții va fi prezentat un documentar realizat special pentru acest eveniment, care urmărește parcursul și contribuția familiei Leonida la dezvoltarea tehnică și educațională a României.

Intrarea este liberă începând cu ora 18:00, în intervalul dedicat Nopții Muzeelor.

Vizitatorii sunt invitați să descopere și aripa istorică a muzeului, redeschisă pe 28 martie 2026 de Grupul Electrica și Fundația Electrica, după 40 de ani în care a fost închisă pentru public. Noul traseu expozițional se desfășoară pe două niveluri și include opt secții muzeale dedicate aviației, hidraulicii, mașinilor de tipărit, mașinilor de calcul, navigației, telecomunicațiilor, telefoniei și iluminatului.

„Redeschiderea acestei aripi a muzeului a arătat cât de mult poate însemna implicarea unei comunități. Fiecare proiect susținut de Fundația Electrica are la bază aceeași idee: să transformăm contribuția oamenilor în inițiative care lasă ceva valoros în urmă. Muzeul Național Tehnic este astăzi un spațiu viu, locul în care copiii și tinerii pot descoperi istoria tehnologiei într-un mod interactiv și accesibil. În acest weekend, ne dorim să aducem și mai mulți oameni aproape de patrimoniul tehnic românesc și de poveștile care au construit modernizarea României”, a declarat Marilena Nedelcu, Președintele Fundației Electrica.

Experiența de vizitare combină patrimoniul tehnic cu instrumente digitale interactive. Exponatele sunt integrate într-un concept modern, care include mese și tablete interactive, precum și conținut digital adaptat pe trei categorii de vârstă, în limbile română și engleză.

Publicul poate descoperi unele dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul tehnic românesc, precum: calculatoarele „Cifa 102”, „Marica” și „Dacic 1”, moara de la Ciuperceni din 1850, turbina Pelton acționată de motorul Ganz, aparatul de proiecție „GAUMONT PARIS” adus de Regele Carol I pentru sala de teatru și cinema de la Castelul Peleș, dar și piroga dintr-un singur trunchi de lemn, datată din secolul al XVII-lea.