Video Un mort și mai mulți răniți în urma unei explozii la o rafinărie MOL din Ungaria

O explozie care s-a produs vineri la o rafinărie deținută de compania petrolieră maghiară MOL, în Tiszaújváros, în nordul Ungariei, s-a soldat cu un mort și „mai mulți” răniți, relatează presa locală.

Prim-ministrul Péter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că ministrul energiei, István Kapitány, însoțit de președintele-director general al MOL, Zsolt Hernádi, se îndreaptă spre locul incidentului.

Imagini de la fața locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalației.

Potrivit premierului, explozia a avut loc în momentul repornirii uzinei, după lucrările de întreținere, la unitatea Olefin 1, scrie News.

Conform informațiilor preliminare, o persoană şi-a pierdut viața, iar 7 persoane au suferit arsuri grave. Prim-ministrul Péter Magyar a transmis condoleanțe familiei persoanei decedate.

Ministrul ungar al economiei și energiei, István Kapitány, s-a deplasat la locul incidentului împreună cu conducerea grupului MOL. Oficialul a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, explozia ar fi fost provocată de defectarea unui compresor în timpul procedurilor de repornire a instalației. Răniții au fost transportați cu elicoptere medicale la spitalele din Debrecen și Miskolc.

Operațiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfășurare. O conductă avariată arde intens.

Laboratorul mobil de protecţie civilă a sosit la fața locului și efectuează măsurători, dar până în prezent nu s-au înregistrat concentrații de substanțe periculoase peste limitele admise, a informat premierul pe Facebook.

Circumstanțele accidentului sunt investigate de experți, a anunțat compania MOL.