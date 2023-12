Veteran în vârstă de 100 ani, de Ziua Națională: „Așa vă doresc și dumneavoastră!” VIDEO FOTO

Discurs surpriză, de Ziua Națională, la Slatina. Un veteran din cel de-al Doilea Război Mondial, care a împlinit în acest an 100 ani, le-a vorbit slătinenilor veniți cu miile să vadă parada militară și să se bucure că pot fi împreună.

Veteranul Toma Corcău este printre ultimii veterani din cel de-Al Doilea Război Mondial pe care îi mai are județul Olt. Nelipsit, cu ani în urmă, de la ceremoniile militare, în ultima perioadă a apărut rar în public. A făcut-o, însă, astăzi, 1 Decembrie 2023, când a fost invitat să adreseze câteva cuvinte celor peste 2.000 de slătineni prezenți în centrul municipiului.

„Doamnelor și domnilor,

Mă numesc Corcău Toma, am 100 de ani, patru luni și câteva zile, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Să fiți sănătoși, să duceți viața mai 'nainte.

Eu sunt singurul care am mai rămas, din mulți. Erau înainte sute de veterani. Asta este! Am dus războiul de la început și până la sfârșit, Al Doilea Război Mondial. A dat Dumnezeu și am scăpat, și am venit înapoi. Am mai avut încă un frate, a fost rănit, l-am dus la un spital, acolo, s-a făcut bine până la urmă. Acum nu mai este.

Din nouă copii, mai suntem doi. Nouă am fost la părinți, cu sărăcie mare, cum era pe timpuri, acum 100 și ceva de ani. Am trecut multe: liberalii, țărăniștii, legionarii, pe urmă au venit comuniștii, acum suntem noi, care suntem. Mergem înainte, să dea Dumnezeu să fie cu sănătate și cu bine.

Războiul: munții Tatra i-am trecut, am mers până spre Austria, când am auzit o voce: <Stai!>. Am stat. S-a terminat războiul. Am venit 2.400 de kilometri pe jos, așa ne-a adus. Am luat un tren de la noi, de aici (n. red. - de la granița României), când am ajuns, și ne-a dus la Băneasa. Am stat și am făcut instrucția de defilare, am trecut pe sub Arcul de Triumf și asta fost armata. Am mai făcut după, nu terminasem nici armata, încă șapte luni la Târgu Mureș, la Corpul 5 - Vânători de Munte. Atunci, să tot fi făcut armată, numai că nu erau bani.

Asta a fost viața, am făcut 100 de ani, așa vă doresc și dumneavoastră! Cu răbdare, muncă, voie bună și dragoste multă!”, le-a vorbit veteranul celor prezenți.

Sute de copii au admirat parada militară

Și parada militară a fost mai amplă decât în anii trecuți. Peste 2.000 de copii, părinți și bunici s-au așezat de-o parte și de alta, pe Bulevardul A.I. Cuza, pentru a-i vedea pe militari, pe jandarmi, pe polițiști și pe pompieri etalându-și tehnica.

Sute de cetățeni s-au îndreptat ulterior către zona în care s-au distribuit 1.000 porții de fasole cu cârnați, o firmă privată încheind în acest sens un protocol cu Primăria Slatina (după ce primăria a fost obligată să retragă banii din buget, ca urmare a ordonanței care impune măsuri de austeritate) și susținând financiar totul.

Deloc puțini au fost slătinenii care și-au așteptat răbdători rândul să facă o fotografie la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Deși în cuvântul transmis de premierul Marcel Ciolacu (PSD), și citit de prefectul Mario De Mezzo (PNL), s-a vorbit despre unitate, oamenii politici de la nivelul județului n-au putut trece peste neînțelegerile de zi cu zi, fiind clar pentru toți cei prezenți că lupta între principalele partide politice, PSD și PNL, aflate în Coaliție la nivel național continuă în județ.