Un dispozitiv pentru dezactivarea centurii de siguranță se vinde ca... produs inteligent. Titi Aur: „E o problemă de siguranță națională”

O fotografie cu un afiș ce promovează vânzarea unui „clip pentru dezactivarea temporară a centurii de siguranță”, sub un anunț cu mesajul „sugestie produs inteligent”, a stârnit dezbateri pe platforma Reddit. Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat, pentru „Adevărul”, la ce riscuri se supun cei care apelează la astfel de artificii.

„Nu e nimic inteligent la mizeria asta!”, este comentariul care însoțește fotografia distribuită pe contul Reddit Bairrfhionn69.

„Selecție naturală”

Însăși referirea „produs inteligent” a stârnit la fel de multe controverse ca produsul promovat, unul controversat, în esență.

„Cei care considera solutia asta inteligenta pot să o poarte cu mândrie. Selecție naturală”, a comentat un alt utilizator.





„În teorie, e și utilizat corect uneori. Când cari marfa pe locul de pasager, e util. Dar românul cum e român, își pune două d-astea pe Audi și îi dă talpă”, se arată într-un alt comentariu.

„Ceva imi spune ca e legal doar pentru ca scrie temporară și pot să se spele pe ,aini cu asta”, consideră altcineva.

„Conaționalii noștri le vând la semafor”

Nu se știe cât de autentică este fotografia, însă astfel de dispozitive care fentează normele rutiere există și se vând de mult timp la colț de stradă sau la semafoare.

„Bănuiesc că sunt și omologate de RAR acele dispozitive, nu?! Glumesc! Bineînțeles că nu sunt omologate, că n-au cum să fie omologate! Orice dispozitiv care este folosit într-un autovehicul - începând de la componente, plăcuțe de frână planetare și tot felul de alte piese - pentru a fi comercializat în România, ar trebui să aibă omologarea RAR, să aibă acceptul că acel produs nu periclitează siguranța rutieră. Nu știu cum își permite cineva să comercializeze astfel de dispozitive, dar știu că unii conaționali ai noștri le vând la semafor”, a declarat, pentru „Adevărul”, Titi Aur.

„Posesorii de permise de mașină cred că fac o șmecherie”

Expertul în conducere defensivă subliniază că centura de siguranță nu este un moft și că oricine recurge la astfel de dispozitive își riscă viața:

„Bineînțeles că un astfel de dispozitiv este nu periculos, ci mai mult decât periculos, pentru că ai senzația că ai centura pusă. De fapt, ce întâmpla?! Acel dispozitiv îl pui în clilicul respectiv, ca să nu mai piuie”.

Titi Aur atrage atenția că este vorba doar de o „tablă moartă”, folosită „ca să dezactiveze, într-adevăr, contactul pentru centură, care avertizează sonor când nu o porți. Atunci când tu ai centura pusă prin intermediul acelui dispozitiv, care nu are nicio rezistență, în cazul unui accident sau a unui impact, este ca și cum n-ai avea centura. Neștiind acest lucru, posesorii de permise de mașină cred că fac o șmecherie”.

„Singura șmecherie e că te păcălești singur”

Titi Aur are și un mesaj pentru cei care cred că, folosind un astfel de dispozitiv, păcălesc sistemul.

„Singura șmecherie e că te păcălești singur. Bineînțeles, atâta timp cât nu ai un impact, nu ai un accident, nu contează dacă circuli cu centură, fără centură, cu centura pusă în altă poziție. Dar când ajungi să ai un accident, e ca și când n-ai avea centură, iar vătămările sunt mult mai grave. De aceea, vânzarea unor astfel dispozitive at trebui interzisă”, mai spune expertul.

„Cei care vând astfel de dispozitive ar trebui sancționați drastic”

Titi Aur consideră că „cei care vând astfel de dispozitive ar trebui sancționați drastic”

„Când se vând la semafor, știm că este ilegal, pentru că ce se vinde acolo este, în general, în ilegalitate . Și acolo ar trebui să avem o problemă cu vânzarea, dar când aceste dispozitive intră într-o rețea comercială autorizată, este grav. Un magazin autorizat, indiferent că e mai mic, că e mai mare, că e rețea multinațională, nu ar trebui să-și permită să vândă așa ceva. Adică prima dată ar trebui sunat tovarășul Piedone: E o problemă de siguranță națională acolo sau siguranță rutieră, care privește siguranța cetățeanului, în general”.

„Educația rutieră este zero”

Expertul în conducere defensivă spune că apelarea la astfel de dispozitive arată doar lipsa de educație rutieră a celor care le cred utile.

„Trăim într-o țară în care educația rutieră este zero și spun cu toată răspunderea: zero, zero. În școala generală nu se face! În școala de șoferi, nu se face! Te învață să pleci de pe loc, să semnalizezi și cam atât. Ministerul Transporturilor se opune categoric oricăror forme de pregătire, din acest punct de vedere, în ceea ce privește siguranța rutieră. Iar atunci, oamenii neștiind, neînțelegând, nefiind conștientizați, apelează până și la astfel de dispozitive care nu înseamnă decât pericol maxim”, a mai declarat, pentru „Adevărul”, Titi Aur.