Un bărbat şi-a bătut concubina şi a spart geamurile de la maşina femeii. Fiica victimei a anunțat poliția

Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a agresat partenera, iar apoi a spart geamurile de la maşina femeii. Poliţiştii au fost anunţaţi despre acest conflict de fata victimei, în vârstă de 19 ani.

Polițiștii din Olt au anunţat, joi, că un bărbat de 48 de ani din Slatina este cercetat pentru violenţă în familie şi distrugere.

”La data de 9 decembrie, în jurul orei 20:40, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat prin apel 112 de către o tânără de 19 ani, din municipiul Slatina, cu privire la faptul că mama sa ar fi fost agresată fizic de către concubinul acesteia. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Slatina. Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 20:00, pe fondul consumului de alcool şi al unor discuţii contradictorii în familie, un bărbat de 48 de ani şi-ar fi agresat fizic concubina, o femeie de 39 de ani, în locuinţa comună din municipiul Slatina”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt, potrivit News.

Ei au menţionat că bărbatul a spart geamurile de la maşina victimei, care se afla în curtea imobilului.

De asemenea, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, valabil cinci zile de la data emiterii. Reprezentanţii IPJ Olt au menţionat că femeia a refuzat purtarea dispozitivului electronic de supraveghere.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi distrugere.El urmează să fie prezentat Judecătoriei Slatina cu propunere de luare a unei măsuri preventive.