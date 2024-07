Titularizarea, concursul cu repetiție pentru mii de profesori. „Din 2002 dau. Și mai sunt mulți cu părul alb, ca mine” VIDEO

Mii de candidați au susținut, miercuri, 17 iulie 2024, proba scrisă a concursului de Titularizare. Cei mai mulți știu că nu vor prinde post titularizabil, însă nota le este necesară pentru suplinire. „Am avut coleg care s-a pensionat fără să se titularizeze”, a explicat un profesor.

Concursul de Titularizare a devenit un fapt obișnuit pentru mii de profesori care în fiecare vară, sau din doi în doi ani, și mai rar chiar la trei ani, se prezintă și dau examen pentru a putea rămâne în continuare la catedră. Sunt, mulți dintre ei, cel puțin la fel de bine pregătiți ca și colegii titulari, diferența făcând-o faptul că au ghinionul ca, de ani de zile, să se anunțe extrem de puține posturi titularizabile sau chiar niciunul. Posturile titularizabile sunt acele posturi cu o viabilitate de cel puțin patru ani. Din momentul titularizării, profesorii au siguranța postului ocupat și, un aspect deosebit de important pentru mulți profesori, contract pe perioadă nedeterminată (în timp ce suplinitorii încheie an după an contract, în funcție de cum reușesc să ocupe ore, fragmente de catedră sau chiar, norocoșii, o catedră întreagă).

Fără susținerea concursului de titularizare nu au în schimb șanse să se angajeze în învățământ nici pe posturile dispobile pentru o perioadă determinată de timp. Nota obținută la acest concurs este valabilă trei ani dacă este între 5 și 7 și chiar șase ani dacă este peste 7. La repartizarea pe posturile disponibile pentru suplinire sunt avantajați însă, conform metodologiei, candidații care au susținut examenul în cele mai recente sesiuni, de aici și necesitatea de a se prezenta an după an.

„Am fost la 80 de kilometri dus-întors, pentru trei ore, dar asta e”

În județul Olt s-au înscris pentru susținerea concursului de Titularizare aproape 600 de candidați. 101 nu s-au mai prezentat, iar 53 s-au restras din sală. Dintre cei prezenți, cei mai mulți au susținut concursul și în anii anteriori. Mulți predau discipline pentru care posturile titularizabile apar rar, în schimb sunt suficiente fragmente de catedră. Asta presupune, în schimb, să meargă în mai multe școli.

Augustina Diaconescu a susținut concursul al doilea an la rând. A absolvit anul trecut facultatea de Limbi străine și a predat, în anul școlar 2023-2024, în trei școli din mediul rural. Subiectele i s-au părut abordabile, speră să ia o notă bună.

„Posturi nu sunt, nici anul trecut nu au fost. Pentru continuitate și fragmențele ne prezentăm. Am fost în trei școli anul trecut, și anul ăsta cred că tot la fel, sper doar să găsesc. Am fost la 80 de kilometri dus-întors, pentru trei ore, dar asta e”, spune tânăra. A predat la școlile din Cârlogani, Găneasa și Dobrețu. Sunt la zeci de kilometri distanță una de cealaltă, însă a făcut naveta cu mașina proprie. Carburantul a costat-o, în medie, 700 lei lunar, școlile îi decontează mai puțin 200 lei. Cu toate acestea, spune că nici măcar nu a simțit când a trecut anul, pentru că-i plac foarte mult copiii și îi place profesia.

„Îmi place, iubesc copiii, dacă nu ar fi partea aceasta atât de complicată, cu posturile și cu examenele date în fiecare vară, pentru mine ar fi o meserie în care m-aș regăsi. Anul a trecut foarte repede, m-am adaptat ușor. A fost bine. Sper să găsesc măcar o jumătate de normă și să pot să mă titualrizez în următorii ani. Era o doamnă în sală care spunea că a dat din 2013 concurs. Sper să nu mi se întâmple la fel. Dacă n-ar fi copiii n-aș lupta atât”, mărturisește tânăra.

N-a fost o problemă faptul că predă în mediul rural, din contră. „Eu locuiesc în mediul rural. Am făcut școală în mediul rural și am făcut și în oraș. Am fost printre cei mai buni elevi, și de la țară și de la oraș, am făcut față. (...) Mi-ar plăcea să mă întorc în Morunglav (n. red. – localitatea natală) să predau, sper să nu se desființeze, pentru că scade numărul de elevi”, mai spune tânăra. La școala din Dobrețu a predat și la o clasă în regim simultan. A avut elevi din clasa pregătitoare, clasa I și clasa a III-a. I-a fost teamă că nu se va descurca, însă „m-am autodepășit, nici nu știam că pot să am atâta răbdare”, mai spune tânăra profesoară. S-a apropiat foarte mult de elevii săi, atât de mult încât mulți îi spun poveștile lor de viață. E o dovadă că le-a câștigat încrederea, spune tânăra care deocamdată are încă resurse să lupte să rămână la catedră.

„În 14 școli am predat”

Un profesor de Istorie care s-a prezentat pentru prima dată la concurs cu peste 20 de ani în urmă se numără și el printre candidați. Dă examen „a multa oară”, nu mai știe exact. „Dacă nu sunt ore, vă dați seama. Din 2002 dau. Și nu sunt singurul. În 14 școli am predat. Și nu sunt singurul. Sunt colegi cu părul alb ca și mine, sunt colegi care au ieșit la pensie și nu s-au titularizat, am avut un coleg de la Caracal în această situație. La doi ani, la trei ani dai examen. Nu prea apar posturi și dacă sunt sub nouă ore nu e postul titularizabil”, explică profesorul Vasile Mitrică. Îi place ce face, așa că n-a luat în calcul nici măcar reconversia. Nici salariul nu a contat foarte mult, nici atunci când erau mici, iar acum salariile sunt „bunicele”, spune profesorul.

Andreea este pentru prima dată la concurs. A absolvit în acest an Facultatea de Științe ale Educației și s-a înscris pentru un post de educatoare. „Destul de ușor mi s-a părut, neașteptat aș putea spune. A picat nuvela „Moara cu noroc”, ceea ce s-a dat și la BAC. Nimeni nu se aștepta să primim și noi ceea ce s-a primit la BAC. Credeam că o să fie ori comedie, ori liric”, spune tânăra. Speră la o notă bună însă știe, pe de altă parte, că pentru disciplina pe care o vizează sunt cei mai mulți candidați și cel mai bine pregătiți, după cum confirmă reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt.

În județul Olt sunt doar 44 posturi titularizabile scoase la concurs, în schimb sunt sute de fragmente de catedră. Sunt vacante 12 posturi de educator-puericultor, iar pentru aceste posturi candidează și profesori care au renunțat la specializarea inițială, au făcut cursurile necesare și acum încearcă astfel să se titularizeze. Este cazul unei doamne care a predat Istoria timp de opt ani. Nu s-a putut titulariza, iar acum încearcă pentru noua specializare.

Cu proba scrisă, concursul de Titularizare 2024 se încheie pentru candidați, nu însă și emoțiile. Săptămâna viitoare vor afla notele, după care se vor prezenta în ședințele publice pentru repartizare, dacă au obținut note peste 7. Cei cu note între 5 și 7 pot solicita, la rândul lor, posturi pentru suplinire, însă au acces mai întâi candidații cu note de titularizare.