Industria tutunului trece printr-o transformare profundă bazată pe inovație, cercetare și responsabilitate față de sănătatea publică. În ediția din Interviurile Adevărul, Mihai Bundoi, Head of Scientific & Medical Affairs la Philip Morris International, detaliază despre alternativele fără fum și cum pot influența pozitiv societatea.

Fumul, nu nicotina – adevăruri esențiale despre riscurile pentru sănătate

Fumul de țigară conține peste 6000 de substanțe chimice, dintre care peste 100 sunt identificate ca fiind cauzatoare de boli grave. Problemele principale sunt cauzate de inhalarea fumului, nu de nicotină în sine.

Mihai Bundoi explică: ”Fumatul a însoțit evoluția societății de-a lungul anilor. Îl știm cu toții în forma lui clasică. Dar ne modernizăm, trăim într-o epocă a evoluției științifice și tehnologice. Ne adaptăm și ne schimbăm odată cu evoluția societății. Lumea medicală demonstrează de-a lungul deceniilor că fumul, și nu nicotina este principala cauză a tuturor bolilor induse de fumat și mă refer în primul rând la cancerele pulmonare, dar nu numai, și la afecțiunile cardiovasculare ș.a.m.d. Oamenii fumează pentru a-și administra nicotina și mor din cauza fumului inhalat”

„Viitor fără fum”: o schimbare de filozofie

Evoluția științifică , tehnologică, cercetarea și inovarea sunt pilonii care au dus la conceptul de „viitor fără fum” . Pentru Philip Morris este viziunea companiei prin care dezvoltă produse care să reducă semnificativ riscurile pentru fumătorii adulți care nu pot sau nu doresc să renunțe complet la nicotină. Vorbim, astfel de un viitor fără fum care înseamnă, de fapt, schimbarea fundamentală a paradigmei fumatului.

Iată cum explică Mihai Bundoi conceptul care aduce schimbarea:

”Viitorul fără fum, în accepțiunea Philip Morris International, este mai mult decât o atitudine, este o filozofie, este un mod de a fi în ziua de astăzi. Cred că cel mai bine aș putea să vorbesc despre un viitor fără fum în câteva cifre care cred eu, sunt edificatoare, mai ales pentru public. Într-un raport asupra situației financiare a companiei recent, dar publicității, am constatat cu bucurie, că deja la sfârșitul anului 2023, la sfârșitul ultimului trimestru, 40% din veniturile noastre nete erau reprezentate de veniturile obținute din vânzarea produselor cu tutun, încălzit. Ceea ce deja este extraordinar, pentru că arată calea pe care noi am abordat-o și determinarea noastră de a merge în în direcția asta”

Cum funcționează produsele fără fum și ce le diferențiază de țigarete

Produsele fără fum, precum cele care încălzesc tutunul fără a-l arde, funcționează pe un principiu diferit: folosesc încălzirea, nu combustia. Asta înseamnă că nu apare fum, ci aerosol, iar compoziția chimică a acestuia este semnificativ diferită față de fumul de țigară.

”Noi, la Philip Morris ne-am asumat responsabilitatea socială de a schimba fundamental atitudinea noastră față de consumatori și să aducem pe piață alternative mai puțin nocive. Aceste produse au în spatele lor o foarte mare cantitate de muncă de cercetare, de argumentare științifică. De când am început să dezvoltăm aceste produse deja avem peste 1100 de de angajați care lucrează în departamentele de cercetare științifică și medicală. La nivel global s-a produs o foarte mare cantitate de informație medicală serioasă și subliniez, serioasă. Este vorba de peste 1300 de de studii medicale făcute la nivel global, publicate în aproximativ 511 publicații medicale. Cantitățile sunt serioase, la fel ca și calitatea. Ele sunt studii făcute după cele mai stricte și în alte standarde.” subliniază Mihai Bundoi, Head of Scientific & Medical Affairs la Philip Morris International

Companiile investesc masiv în cercetare și dezvoltare pentru a dovedi științific profilul de risc îmbunătățit al produselor fără fum. În Interviurile Adevărul, Mihai Bundoi subliniază și atenționează că aceste produse se adresează adulților, nu tinerilor sau adolescenți, la fel cum sunt și băuturile conținând alcool sau cele energizante.

”Fumul este problema. Trebuie să știm sau să înțelegem cu toții că fumul este tot un aerosol. Produsele cu tutun încălzit degajă un aerosol, în timp ce țigara clasică de gajă un atât aerosolul cât și fum. Dacă țigara arde la o temperatură până pe la 890-900° la vârful țigării, în dispozitivele de încălzit tutun, temperatura nu trece de 250-270°, nu produce ardere, deci nu produce aprindere. În schimb este o temperatură suficientă pentru a evapora nicotina care este conținută în frunză de tutun. Există studii care arată că în aerosolul din tutunul încălzit sunt undeva la 523 de substanțe, toate aceste substanțe regăsindu-se alături de alte multe substanțe, până la un total de 6000 în fumul de țigară. Diferența foarte mare este că prin acest proces de încălzire a tutunului nu mai apar aceste particule solide care sunt responsabile de impactul major asupra sănătății populației, atât prin constituția fizică, cât și prin cea chimică, emisia fiind cu până la 90-95% mai scăzută decât în fumul de țigară.” explică specialistul.

Combaterea miturilor: cât de sigure sunt studiile despre produsele cu tutun încălzit

Un mit răspândit este acela că produsele care încălzesc tutunul ar fi la fel de dăunătoare sau mai dăunătoare decât țigările clasice. Cercetarea arată contrariul. Fumul rezultat în urma arderii este principalul responsabil de riscurile pentru sănătate. Prin încălzire, produsul rezultat este un aerosol cu mult mai puține substanțe toxice. Aceste produse nu sunt complet lipsite de riscuri, dar riscul este mult redus față de produsele tradiționale bazate pe ardere.

Mihai Bundoi oferă argumentele științifice:

”Există niște povești de piață, ca în orice domeniu, care spun că studiile la care m-am referit sunt plătite de industria tutunului. O parte dintre ele, într-adevăr, sunt plătite de industria tutunului, cum face și industria farmaceutică. Este o condiție, cel puțin în fazele de pregătire a produsului. Dar există și un foarte mare număr de studii independente și pot să spun fără să greșesc, că sunt peste 600 de studii independente realizate referitoare la produsele cu tutun încălzit. Iată că nu mai putem spune că ar exista un grad de subiectivism în ceea ce înseamnă livrarea de informație medicală.”

Emisiile produselor fără fum conțin de 8 ori mai puține substanțe chimice decât țigaretele clasice. Rata de emisie a substanțelor toxice este redusă cu 95-97%. Expunerea pe termen lung la aceste substanțe este mult mai mică, ceea ce duce la un risc redus pentru sănătate.

Peste 90% din investiții merg spre dezvoltarea și documentarea produselor alternative fără fum. Sunt publicate peste 1500 de studii și sute de publicații științifice. Studiile sunt realizate atât de companii, cât și de experți independenți și autorități publice precum FDA din SUA, autorități din Marea Britanie sau Germania.

Decizii informate pentru fumătorii adulți

Produsele fără fum, bazate pe inovație și cercetare științifică, oferă o cale mai puțin riscantă pentru fumătorii adulți care nu pot sau nu doresc să renunțe la nicotină. Politicile pragmatice, colaborarea între industrie și autorități și o informare corectă pot conduce la îmbunătățirea sănătății publice.

Mihai Bundoi, Head of Scientific & Medical Affairs la Philip Morris International oferă un insight valoros pentru informarea corectă și sigură a publicului.

”României nu-i lipsește nimic, cel puțin din punct de vedere informațional. La nivelul companiei noastre, avem un site public unde oamenii se pot documenta vizualizând întreaga noastră activitate medicală și științifică. Sunt acolo peste 1400 de de studii publicate în cele 511 entități, publicații medicale. Ele acoperă o paletă foarte largă de studiu, începând cu cele pe care noi le facem înaintea lansării unui produs, studii de toxicologie, clinice, mergând până la studii de comportament. Site-ul este accesibil tuturor, dar în realitate, este dedicat lumii medicale, pentru că abundă de date medicale, de biomarkeri, parametri, etc.”

Urmărește integral ediția din Interviurile adevărul și află toate detaliile despre un viitor fără fum. Nu uita: Philip Morris România îi sfătuiește pe cei care fumează să renunțe, iar pe cei care nu fumează să nu se apuce. Își dorește însă, ca toți cei care nu pot renunța la fumat, să facă o schimbare, alegând o nouă categorie de produse care se bazează pe tutunul încălzit.

Articol susținut de Philip Morris România

