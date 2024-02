Simulare Evaluarea Națională Olt. Absenteism de peste 10%. „Un evaluator nu va primi niciodată o lucrare din județul său“

Peste 10% dintre elevii în scriși în clasa a VIII-a, în școlile din județul Olt, au absentat de la proba la Limba și literatura română a simulării Evaluării Naționale. Cifrele vor fi analizate și vor fi urmate de măsuri.

Luni, 5 februarie 2024, în centrele de examinare din toată țara s-a desfășurat prima probă a simulării examenului de Evaluare Națională, la care ar fi trebuit să participe toți elevii înscriși în clasa a VIII-a.

În județul Olt, proba s-a susținut, așa cum se va întâmpla și la examenul propriu-zis, în 42 centre. Din cei 3.236 elevi înscriși au absentat 342. Numărul de absenți este important, iar și mai îngrijorător fiind faptul că în ultimii doi ani județul Olt a ocupat primul loc în ceea ce privește numărul elevilor care nu au susținut examenul.

De data aceasta, spune inspectorul școlar din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt Aurelian Preduț, simularea va fi urmată și de o analiză a cifrelor și de intervenții punctuale în școlile cu număr mare de absenți.

„Noi avem niște planuri de combatere a acestui fenomen. După ce facem aceste statistici, în urma celor două simulări, o să întreprindem niște acțiuni la școlile cu rată mare de absenteism. Este pentru prima dată (n. red. - când se intervine pe baza datelor de la simulare). Anul acesta asta vom face”, a declarat prof. Aurelian Preduț, pentru „Adevărul”.

Profesorii pot corecta lucrările din școală, de acasă sau din centrul de evaluare

Simularea națională vine cu câteva premiere. Lucrarea fiecărui elev a fost scanată chiar în prezența elevului, la finalul probei, după care a fost încărcată pe o platformă dedicată. Deși au mai fost mici probleme întâmpinate, județul Olt a finalizat al treilea încărcarea lucrărilor în platformă.

„Au mai fost mici probleme tehnice, fiind prima dată, dar le-am rezolvat în timp util pe toate. Am avut doar probleme punctuale, pentru că noi am realizat săptămnâna trecută o instruite cu toți operatorii din cele 42 centre de examen, cu prezență fizică, și am făcut tot procesul acesta de scanare și, la rândul lor, ei au făcut cu asistenții din sală”, a mai precizat inspectorul școlar Aurelian Preduț.

O altă premieră înregistrată la simulare este faptul că lucrările elevilor vor fi corectate, așa cum se întâmplă și la examen, de profesori din alte județe.

Profesorii evaluatori - în județul Olt, pentru cele două discipline, Limba și Literatura Română, respectiv Matematică, sunt 130 profesori - pot evalua lucrările care le sunt repartizate fie în centrul de evaluare, fie în școala în care predau, fie chiar de acasă.

Inspectorul Aurelian Preduț a explicat și cum se derulează întregul proces, de la predarea lucrării de către elev și până la evaluarea de cătyre profesor.

„Lucrările se scanează cu un scanner special - tot județul și toată țara au același tip de scannere -, iar după scanare urmează procedeul de urcare pe platformă. Acolo au fost mici sincope, dar a durat foarte puțin, în sensul că la un moment dat platforma nu mai răspundea și trebuia să aștepți. Anonimizarea lucrării se face în mod automat (...) la încărcarea pe platformă. Profesorii corectează de pe acea platformă. Fiecare se conectează cu contul propriu, vor avea lucrările repartizate de către platformă. Sigur nu vor avea niciodată lucrări din același județ. Evaluarea se face destul de ușor. A mai fost folosită această procedură la examenul de Bacalaureat din toamnă - eu am fost chiar președintele comisiei de evaluare - și nu am avut nicio problemă. Toți, absolut toți evaluatorii mi-au spus că e mult mai ușor”, a mai precizat prof. Preduț.

Prin corectarea pe platformă, a adăugat inspectorul școlar, se elimină diverse probleme care în cadrul vechii proceduri puteau să apară, inclusiv note eronate rezultate din greșeli de însumare a punctajului, sau greșeli de copiere în borderou etc.

„Totul este făcut de către plaformă și în niciun caz nu poate să ajungă o lucrare din județ la evaluatorii din același județ. Această modalitate de evaluare va fi folosită la toate concursurile de anul acesta. Mă refer și la Definitivat, și la Titularizare și la absolut orice examen”, a mai spus prof. Aurelian Preduț.