Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
Heineken concediază 6.000 de angajați la nivel mondial. Compania deține trei fabrici în România

Heineken anunță concedieri masive în următoarea perioadă, precizând că vor fi puși pe liber circa 6.000 de angajați, din cauza condițiilor dificile de piață, în contextul scăderii vânzărilor de bere. Compania deține trei fabrici în România, la Craiova, Miercurea Ciuc și Ungheni.

Bere Heineken
Heineken anunță concedieri masive. Foto Heineken

Compania olandeză a precizat că „va accelera productivitatea pe scară largă pentru a face economii, reducând 5.000 - 6.000 de funcţii în următorii doi ani". Pe plan global Heineken are aproximativ 87.000 de angajaţi, inclusiv în România.

Traderii au salutat informaţiile, acţiunile Heineken au crescut cu aproximativ 3% în deschiderea Bursei de la Amsterdam.

Rămânem prudenţi în privinţa aşteptărilor noastre pe termen scurt în privind condiţiilor de pe piaţa berii", a afimat directorul general Dolf van den Brink. Acesta anunţase luna trecută că va demisiona în 31 mai, după aproape şase ani la conducerea companiei. El le-a spus miercuri jurnaliştilor că pleacă având „sentimente contradictorii", după ce a menţionat că condus Heineken „în perioade turbulente din punct de vedere economic şi politic".

În următoarele luni, prioritatea mea va fi să las Heineken în cea mai puternică poziţie posibilă", a declarat şeful companiei.

În octombrie, firma anunţase că va reduce sau va redistribui 400 de locuri de muncă, ca parte a reorganizării sediului din Amsterdam, pentru a profita de noile tehnologii.

Şefii nu au precizat unde va fi cea mai mare parte a concedierilor, dar directorul financiar Harold van den Broek a indicat că vor fi în Europa.

Europa este o parte importantă a afacerii noastre. Şi vedem din rezultatele financiare că este extrem de dificil să obţii venituri importante aici", le-a spus el jurnaliştilor. Acesta a adăugat. „Deci ne concentrăm pe multe iniţiative pentru a consolida afacerea noastră din Europa, dar nu exclusiv".

Anul trecut, volumele de bere vândute pe plan mondial de Heineken au scăzut cu 2,4%, după un declin de 2,8% în trimestrul patru din 2025. În Europa scăderea a fost de 4,1%, în America de Nord şi America de Sud, de 3,5%.

Veniturile total anuale ale Heineken s-au situat anul trecut la 34,4 miliarde de euro, comparativ cu 36 miliarde de euro în 2024.

Profitul net a fost de 2,7 miliarde de euro, reprezentând un avans anual de 4,9% când sunt excluse fluctuaţiile cursului de schimb, a informat compania.

În 2026, Heineken se aşteaptă la o creştere a profitului operaţional organic de 2% - 6%, după ce anul trecut a înregistrat un avans de 4,4%, la 4,4 miliarde de euro. 

Heineken operează trei fabrici în România – în Craiova, Miercurea Ciuc și Ungheni – și are peste 1.000 de angajați. Compania este unul dintre principalii producători de bere din țară, cu 98% din berea produsă de Heineken România fiind destinată consumatorilor din țară. 88% din materiile prime sunt de origine locală.

În 2024, cifra de afaceri a Heineken România a depășit 1,6 miliarde lei, iar compania a contribuit cu 99,8 milioane euro la bugetul de stat, prin taxe și impozite.

Heineken România este, de asemenea, unul dintre fondatorii Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai amplu proiect de economie circulară din România.

Economie

Ghid de cumpărături

