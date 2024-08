Ministrul Agriculturii respinge declararea anumitor județe zone calamitate. „Cu procesul verbal puteți merge să suspendați ratele” VIDEO

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că fermierii care au culturi afectate de secetă vor fi despăgubiți în baza proceselor verbale de calamitate, respingând ideea declarării anumitor județe drept zone calamitate. Banii ar urma să vină din octombrie, alături de alte măsuri de sprijin.

Ministrul a avut luni, 19 august 2024, o întâlnire cu fermierii, la Slatina, în județul Olt, transmițându-le acestora că vor pimi sprijinul promis, de 200 euro/hectar pentru culturile calamitate sută la sută, însă județul Olt nu va fi declarat zonă calamitată, ci se va proceda la verificarea în teren și întocmirea proceselor-verale de calamitate, cum s-a procedat și până acum. Banii care se acordă cu titlu de despăgubire ar urma să intre în conturi din octombrie, ceea ce va constitui o premieră, a spus ministrul, plățile acordate în anii trecuți pentru suprafețele calamitate venind în anul următor celui în care s-a produs calamitatea.

„Am trecut prin perioade de secetă și în 2021 și s-au plătit în septembrie 2022, au fost calamități și în 2022 și s-au plătit la fel, în septembrie 2023. Ei, anul acesta, în 2024 am luat decizia să plătesc începând cu 15 octombrie 2024, în același an, pentru că sigur treceți printr-o perioadă grea și aveți nevoie”, a spus ministrul Agriculturii. De asemenea, subvenția anuală de la Uniunea Europeană, avansul cuprins între 70% și 90%, va fi plătită între 16 octombrie - 1 noiembrie 2024, a mai spus ministrul.

Avantajele proceselor verbale de calamitate

Zeci de mari fermieri din județul Olt, care lucrează în total peste 100.000 hectare teren agricol, au înaintat în cursul săptămânii trecute o solicitare pentru ca județul Olt să fie declarat zonă calamitată, iar la întâlnirea cu ministrul sperau să li se dea un răspuns favorabil. Culturile înființate în primăvară, spuneau fermierii, sunt compromise aproape în totalitate, iar cele de toamnă au fost și acestea afectate de lipsa apei. Măsura ar fi ajutat în primul rând birocratic, pentru că nu ar mai fi fost nevoie ca o comisie mixtă formată din reprezentanți ai mai multor instituții județene să se deplaseze și să verifice fiecare solicitare a fermierilor în parte. Pe de altă parte, despăgubirile nu ar mai fi fost acordate diferențiat.

Ministrul Agriculturii le-a explicat fermierilor că a avut discuții și cu alți colegi din guvern, consultându-se cu ministrul Justiției, Alina Gorghiu, iar concluzia a fost că cea mai bună soluție pentru fermieri rămâne verificarea fiecărei solicitări în parte și întocmirea proceselor verbale de calamitate, iar această soluție, a insistat ministrul, le permite accesul și la alte forme de sprijin.

„Lucrurile sunt foarte clare: procese verbale de calamități, pentru că fermierii trebuie să-și primească banii legal, dacă nu se primesc banii legal, vine ANAF-ul, îi verifică și apoi peste un an trebuie să dea banii înapoi. Eu merg pe logica corectă ca pentru fiecare ban cheltuit de la bugetul de stat să fie întocmite procese verbale de calamitate pe fiecare fermeier. Și vă mai spun de ce: pentru că, cu procesul verbal de calamitate puteți merge să suspendați ratele, puteți să vă duceți să luați credit cu 1,95% dobândă și ROBOR plătit de stat. Astea sunt situații de urgență și atunci și sistemul bancar din România, atunci când le-am spus că vrem aceste lucruri, mi-au spus așa: trebuie să aveți proces verbal pe fiecare fermier. (...) Pe toată perioada, până la 1 noiembrie 2025, va fi supendată executarea silită a fermelor din vegetal. Mai mult de atât, nici cei care v-au livrat input-uri nu au voie să vă execute cu biletele la ordin, pentru că voi suspenda toate instrumentele financiare în România”, a explicat Florin Barbu.

Top trei județe afectate de secetă. Oltul nu se numără printre ele

La nivelul înregii țării, a spus ministrul, au fost afectate de secetă aproximativ 400.000 hectare la culturile de toamnă și 1,7 milioane hectare la culturile de primăvară. Județele cele mai afectate - e vorba de grad de afectare de peste 90% - sunt Vrancea, Buzău și Galați (care au avut pierderi foarte mari șii la culturile de toamnă), județul Olt, de unde a pornit inițiativa declarării întregului județ drept zonă calamitată, fiind în primele zece județe afectate de secetă, a precizat ministrul.

Fermierii au cerut în cadrul întâlnirii cu ministrul și explicații pentru ce ar urma să se întâmple în anii următori, pentru că, spun aceștia, nu vor să stea cu mâna întinsă la Guvern, ci vor să-și poată iriga terenurile și să poată, astfel, să asigure culturilor condițiile de dezvoltare. Ministrul Florin Barbu le-a vorbit despre proiectele de extindere a suprafețelor irigate și despre banii care ar urma să fie disponibili pentru dezvoltare de amenajări locale pentru irigații.

Patru măsuri care ajung pe masa Guvernului în septembrie

Ministrul a anunțat de asemenea că în luna septembrie va pune pe masa Guvernului, „cu mandatul pe masă”, un pachet legislativ care va cuprinde patru măsuri destinate ajutorării fermierilor. Prima dintre măsuri vizează susținerea de către stat a primelor pentru asigurarea a aproximativ 7 milioane hectare teren cultivat (3.000 lei/ha); cea de-a doua măsură vizează amânnarea, până la 1 octombrie 2025, a plății ratelor la credite luate cu o dobândă de peste 2%; o altă măsură vizează creditarea fermierilor în condiții avantajoase pe perioade mai lungi, de până la 10 ani, astfel încât aceștia să aibă capital de lucru, iar cea de-a patra măsură viizează posibilitatea de a modifica creditele aflate în derulare la care dobânda este de peste 2% la o dobândă de 1,95% și ROBOR achitat de stat.