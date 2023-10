„Legumele magice” crescute fără chimicale pentru copiii bolnavi de cancer au ajuns la „Bazar de Cotroceni”. Cine le vinde

Veronica Gogoț, fermierul care de mai mulți ani aprovizionează familiile care au copii bolnavi de cancer cu fructe și legume produse fără chimicale, a ajuns cu „legumele magice” la „Bazarul de Cotroceni” organizat în acest weekend în Capitală.

Manifestarea este prezentată ca fiind „cel mai așteptat eveniment de promenadă”, în cadrul căruia vizitatorii sunt invitați să descopere comunitatea și cartierul. Pe 7 și 8 octombrie, peste 180 de curți din cartierul Cotroceni și aproximativ 50 de mici business-uri sunt pregătite să întâmpine vizitatorii cu evenimente speciale precum concerte diverse, mici târguri de nișă, work-shop-uri etc.

Conservele de legume, dar și diverse gemuri produse în ferma din Olt au ajuns la „Bazarul de Cotroceni”, care se organizează o dată pe an în selecta zonă a Capitalei, în urma invitației pe care Veronica a primit-o de la o familie de buni prieteni de aici.

„S-au făcut sute de fotografii la standul meu”

Standul Veronicăi se bucură de atenția vizitatorilor bazarului, însă foarte puțină lume știe povestea legumelor care vara sunt livrate în stare proaspătă familiilor cu copii bolnavi de cancer, iar toamna, iarna și primăvara ajung în stare conservată la părinții care își petrec cea mai mare parte din an prin spitale.

„M-a invitat la acest târg o familie care locuiește chiar aici, în Cotroceni. Sunt alături de copii, ei vând dulciuri, eu încerc să vând conserve... Pot să spun că este cel mai fotografiat stand, s-au făcut cred că sute de fotografii la standul meu. Dar oamenii vin să se plimbe, nu pot să plece cu borcanele în sacoșă”, spune Veronica Gogoț.

De-a lungul timpului, Veronica Gogoț procesează și livrează, an de an, împreună cu membrii familiei, sute de kilograme de legume și fructe produse cu grijă pentru sănătatea celor care le consumă, în ferma sa din Strejești, județul Olt.

Tocană de legume, bulion, zacuscă, murături asortate, suc de roșii, ardei iute, zarzavat, gemuri de tot felul, toate le fac cu ochiul privitorilor. Prețurile sunt pentru vreme de criză și fără ca producătorii să ia în calcul cheltuielile pe care le au. Pornesc de la 15 lei și ajung la 50 lei pentru murăturile conservate în borcane de cinci kilograme.

Găsește resurse s-o ia de la capăt pentru familii greu încercate

Veronica și-a expus conservele cu speranța că va reuși, cu banii câștigați, să ajungă cu alte conserve la toate familiile la care și-a propus. Sunt familii greu încercate, obligate să petreacă luni întregi din an pe un pat de spital, pentru a-și trata copiii bolnavi de cancer. Pentru ei, familia Gogoț și-a mărit în ultimii ani suprafața fermei de legume și, deși sunt și ani grei, cum a fost acesta, în care culturile din câmp, neprotejate, au fost compromise, găsește resurse să o ia de la capăt în anul agricol următor.

Atât legumele în stare proaspătă, cât și conservele, sunt donate acestor familii. Este însă nevoie de bani pentru transport, de sticlele și borcanele pe care Veronica și soțul ei le cumpără, plus cheltuielile substanțiale pe care le fac de la însămânțare și până la cules. Și soții Gogoț nu fac doar asta, ci adesea își cheltuie veniturile, și reușesc să convingă și alți prieteni să o facă, pentru a repara câte o casă în care este evident că un copil cu imunitatea scăzută nu are șanse să lupte cu boala, pentru a construi câte o baie pentru aceleași familii nevoiașe etc.

Veronica spune însă că fericirea pe care o citește în ochii copiilor merită toate eforturile. Despre cum a început povestea „legumelor magice” pe care copiii le pot consuma fără riscuri puteți citi pe larg AICI.