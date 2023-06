Povestea dulăpiorului cu jucării de la Institutul Oncologic din București. „Împreună, îi putem face să zîmbească” FOTO

O femeie din Arad care a avut fetița bolnavă de cancer și a ajuns cu ea la Institutul Oncologic „Pr. dr. Alexandru Trestioreanu”, din București, a început să strângă jucării și bani pentru ca dulăpiorul cu obiecte pentru copii să fie în permanență plin și să le aline suferința micuțiilor internați în spital.

La Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București există un dulăpior cu jucării care în ultimii doi ani a fost umplut în permanență datorită unei arădence. Inițiativa femeii a luat naștere după ce femeia a mers la unitatea medicală cu fetița ei pentru tratament, micuța fiind descoperită cu cancer.

Acum, mama fetiței, ajutată de alți arădeni și de oameni din întreaga țară, aduce zâmbete pe fețele copiilor care trec pragul Institutului Oncologic din Capitală. Exista și inainte un dulăpior la institut de unde copiii ce urmau tratament luau o jucărie, însă de fiecare dacă când Raluca Branc ajungea cu fetița nu mai erau, așa că s-a hotârât să facă o asociație prin care la fiecare două săptămâni să umple dulăpiorul cu jucării pentru ca fiecare copil să se poată bucura, atât cât îi este cu putință, de astfel de momente plăcute.

Raluca strânge, împreună cu Anca Borzoș și Tiberiu Bobaru, jucării noi sau donații în bani cu care ulterior cumpără jucăriile.

„Am avut fetița bolnavă, a fost descoperită cu cancer la un an. Toate investigațiile au pornit de la Arad, au ajuns la Timișoara și în cele din urmă la Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu - Bucureşt. Un an de zile ne-am dus la tratement și în cabinetul de internări exista acest dulăpior cu jucării, nu a fost ideea mea. Doar că atunci când noi mergeam la 21 de zile, Ariana nu mai găsea jucării în dulăpior”, povestește Raluca Branc.

„Așa am început totul”

Ea spune că, la vremea respectivă, asociația care se ocupa de acest dulăpior cu jucării nu prea avea fonduri, așa că atunci i-a venit ideea să ajute.

„Așa am început. Inițial, am donat o sumă de bani de ziua Arianei când implise doi ani. De una singură nu puteam face minuni. Prima oară, am înființat grupul pentru o fetiță care avea nevoie de aparat auditiv. Am reușit să adun suma respectivă și ulterior am transformat grupul pentru a aduna bani de jucării. Noi organizăm tombole, primim și jucării, dar nu avem voie cu jucării vechi”, mărturisește Raluca Branc.

Femeia povestește că la început primea jucării vechi, dar, neavând voie să le ducă în spital, le vindea, iar oamenii le cumpărau nu pentru jucăria în sine, ci fiindcă știau ce face cu banii,

„Așa l-am descoperit pe domnul Tiberiu, care mă ajută pe un alt grup de donații cumpărând de la el câteva jucării noi. L-am întrebat cum își permite să vândă jucării mai ieftine pe un grup de donații și să și cumpere și mi-a explicat că merge prin magazine și caută lichidări de stocuri. L-am rugat să mă ajute să duc o tură și la Institut, că le voi plăti din banii mei, aveam 900 de lei. I se părea ciudat ca cineva din Arad să ducă la Institutul Oncologic jucării, neștiind povestea. Apoi a prins încredere. Eu eram internată cu Ariana, am vorbit la geam cu el și am continuat colaborarea. La fiecare două săptămâni, alimentăm dulăpiorul. Doi ani au trecut de-atunci. Și hăinuțe noi primim, tot ce are lumea și poate dona”, adaugă Raluca.

Între 10 și 15 copii merg la dulăpior

Astfel, copilul merge la internare sau control și are dreptul să se ducă la dulăpiorul cu jucării și să își aleagă. Arădeanca spune că zilnic sunt între 10 și 15 copii care merg la dulăpiorul cu jucării.

De asemenea, mai nou, au amenajat un spațiu cu jucării și în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie S Curie, din București

Anca Borzoș spune că în continuare scopul lor este acela de a alimenta cu jucării dulăpiorul.

„Fiecare copil, după ce trece de «ritualul internării», are posibilitatea să-și aleagă o jucărie. Împreună îi putem face să zâmbească”, spune și Anca Borzoș.

A fost creată și pagina de Facebook: Asociația Dulapiorul cu jucarii și sunt deschise și două conturi ăentru cei care vor să contribuie la sprijinirea copiilor în suferință:

Asociația Dulapiorul cu jucării

RO88BTRLRONCRT0665827801 Lei

RO38BTRLRONCRT0665827801 Euro