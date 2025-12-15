Doi adolescenţi din Olt, reţinuţi după ce au agresat şi jefuit un bărbat. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale

Doi adolescenţi de 17 ani din comuna Stoicăneşti, județul Olt, au fost reţinuţi de poliţişti după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi agresat un bărbat şi i-ar fi luat banii şi telefonul mobil. Incidentul s-a soldat cu transportarea victimei la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, bărbatul a sesizat poliţia în noaptea de sâmbătă spre duminică, spunând că a fost agresat şi jefuit. „Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că, la data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 23:00, pe strada Florilor din comuna Stoicăneşti, între bărbatul de 36 de ani şi doi tineri de 17 ani, ambii din localitate, pe fondul consumului de băuturi alcoolice ar fi izbucnit un conflict spontan, în urma căruia bărbatul ar fi fost agresat fizic”, a precizat IPJ Olt, potrivit Agerpres.

Adolescenţii au fost reţinuţi pe 14 decembrie, după ce poliţiştii au administrat probele necesare. Cercetările sunt efectuate de Secţia Rurale Dăneasa, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, pentru lovire sau alte violenţe.