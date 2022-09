Curs de calificare gratuit și bani pentru a începe o afacere. „Am început cu o cușcă, am ajuns la 500 de capete”

Peste 370 tineri cu vârsta cuprinsă între 17 și 29 ani din Oltenia vor beneficia de cursuri gratuite de calificare în meserii căutate și pot concura pentru finanțarea unei idei de afaceri din bani europeni.

Un proiect cu finanațare europeană prin intermediul căruia peste 370 tineri pot obține o calificare, iar o parte dintre aceștia și bani pentru afaceri mai mici sau mai mari, a fost lansat la Slatina, în prezența reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt și cei ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt.

Șansa calificării într-o meserie căutată pe piața muncii o au tinerii din județele Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj. Condițiile sunt ca aceștia să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, să nu fie încadrați în muncă și să nu urmeze o formă de școlarizare.

Proiectul, implementat de Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, se derulează în perioada iulie 2022 – decembrie 2023. Tinerii vor fi recrutați pe niveluri de ocupabilitate, conform profilului ocupațional realizat AJOFM, punându-se accentul pe persoane „greu ocupabile” și „foarte greu ocupabile” (din categoriile C și D, conform clasificării serviciului public de ocupare). Pentru aceștia, care au și un nivel de școlarizare scăzut (condiția pentru a putea fi recrutați pentru cursurile de formare este, însă, să fi absolvit cel puțin gimnaziul) se vor derula cursuri de calificare în meserii precum agricultor, agent de securitate, tapițer etc..

Tinerii cu nivel de ocupabilitate A (ușor ocupabili) pot beneficia, în schimb, de cursuri pentru dobândirea competențelor digitale sau de cursuri pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale necesare înființării și dezvoltării unei afaceri, urmând ca 11 dintre ei să fie sprijiniți financiar, în urma unui concurs de proiecte, pentru adezvolta propria idee de afacere. Finanțarea poate ajunge până la 120.000 lei.

„În regiunea Sud-Vest Oltenia, 60% din teren este teren agricol”

Participanții la cursuri vor primi și o subvenție, de aproximativ 1 euro/ora de curs, astfel că pentru participarea la cursul de agricultor subvenția poate ajunge până la 1.800 lei (fiind cel mai complex dintre cursurile organizate), pentru cursul de competențe digitale – la 600 lei, iar pentru cursul de competențe antreprenoriale – 300 lei. Ultimele două cursuri pot fi organizate și online, însă pentru cursul de agricultor s-a optat pentru prezența în sala de curs, respectiv în fermă pentru partea de practică, după cum a precizat managerul de proiect Gabriel Dan Ieremia.

S-a optat pentru cursul de agricultor, a mai mai spus Ieremia, pentru că pe de o parte în mediul rural sunt cei mai mulți tineri cu un nivel scăzut de instruire, greu și foarte greu ocupabili, iar pe de alta pentru că specificul zonei este unul preponderant agrar.

„Automat, neavând calificare au salarii mai mici, iar aici, în SV-Oltenia, 60% din teren este teren agricol. De aceea insistăm pe cursuri de agricultor. Se dau și fonduri (n. red. - europene), se dau mult mai ușor ca alte tipuri de fonduri, și e un avantaj. Cursul de agricultor, de exemplu, se cere la cei care vor să participe pentru un proiect la AFIR, la Ministerul Agriculturii. Nu-l ai, trebuie să spui că o să-l faci și trebuie să-l faci într-un anume interval de timp. Noi încercăm să venim cu aceste cursuri targetat la nivel de regiune. Sunt mulți cei care vor să-și facă o microfermă, să planteze nuci, să crească vaci, să cultive goji…”, a exemplificat Dan Ieremia la ce le-ar putea folosi calificarea obținută în cadrul proiectului.

Cât despre ideile de afaceri care vor fi finanțate prin proiect, acestea nu trebuie să fie din domeniul producției agricole, a precizat și președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, structura pe care o reprezintă fiind partener în proiect. Pot fi însă afaceri care vizează ambalarea și etichetarea unor produse agricole, de exemplu, sau idei din oricare alt domeniu.

În cadrul prezentării proiectului s-au și dat, de altfel, mai multe exemple de idei care au fost finanțate anterior prin proiecte europene. Managerul de proiect a prezentat chiar propria experiență.

„Pe agricultură funcționează și afaceri la nivel mic. Și eu, de exemplu, mai în tinerețe, mi-am făcut microfermă de prepelițe. Am fost la primărie, mi-am luat autorizație de producător. (...) Și am început cu o cușcă, să avem noi niște ouă, să vedem cum sunt. Am ajuns nu la foarte multe, la vreo 500 de capete. Din alea 500 de capete am început să dau în tot orașul și au început să-și deschidă tot mai mulți, văzând că e profitabil. Nu ne-am îmbogățit din asta, dar aveam un flux constant și de bani și de alimente. Poți să începi și de la un nivel mai mic, nu trebuie din start să ai o fermă cu zeci de mii de capete. La asta trebuie fiecare să se gândească, ce e bine pentru el”, a spus Ieremia.

Alți tineri au solicitat finanțare pentru proiecte de asemenea mici, dar cu potențial de creștere. Un tânăr și-a achiziționat un excavator, ulterior închiriindu-l pentru un tarif de 200 lei/h, s-au achiziționat kit-uri pentru manichiură/pedichiură etc.

„În perioada pandemiei au explodat firmele de curierat. Vrei să comanzi ceva, nu mai mergi la magazine, comanzi prin aplicație. În comunitățile mici nu există ceva în genul, puteți să faceți chiar dumneavoastră. Puteți să faceți un PFA și încercăm să oferim o subvenție, undeva la 1.000 euro, cu care să cumperi ceva: o bicicletă electrică, o motosapă, o motocoasă, un set de manichiură/pedichiură. Poți să începi și cu bani puțini. Fiecare trebuie să se gândească cât timp are să investească și unde vrea să ajungă”, a mai spus managerul de proiect, sugerând și alte idei de afaceri.

Tinerii care se încadrează în condițiile enumerate mai sus, sau cei care cunosc persoane pe care le pot ajuta să beneficieze de aceste cursuri, pot găsi detalii suplimentare pe www.solutiipentrutineri.ro.