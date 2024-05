Cât de ieftin este să faci sport și de ce aleg copiii sala de antrenamente. „Toți vor să ajungă Ronaldo sau Messi” VIDEO

Cultivă disciplina, ambiția, naște prietenii pe viață și este drumul către o sănătate bună, cu toate acestea pare că din ce în ce mai puțini copii practică un sport. Cât de accesibil mai este sportul, unde se poate practica și cu ce costuri.

În epoca în care ecranele fac concurență oricărei activități, în mii de săli de sport din această țară, unele mai bine dotate, altele sărăcăcioase, se antrenează copii. Unii vor medalii, alții doar să se simtă bine și să facă parte din echipă, cert este că petrec zilnic sau de câteva ori pe săptămână ore bune în sala de antrenament.

Copiii care practică sportul de performanță au ajuns în sala de antrenament din motive diferite. Pe unii i-a adus întâmplarea, pe alții gândul secret de a deveni erou în grupul de prieteni, sau ambiția părinților, sau exemplul altor colegi etc.

Mulți nici măcar nu-și mai amintesc începuturile și nici cât de greu le este la antrenamente sau că au ratat atâtea petreceri în grupul de prieteni, în schimb cantonamentele, concursurile, lupta pentru fiecare medalie sunt amintiri prețioase.

Zeci de sportivi medaliați, național și internațional, au venit la Biblioteca Județeană Olt să le vorbească tinerilor despre plăcerea de a face sport și să le arate la ce duc orele multe de antrenament. Mulți au început în joacă, nici măcar nu știau ce înseamnă sportul de performanță, și au ajuns printre cei mai buni în sportul pe care-l practică. Dansatori, luptători, boxeri, tenismeni, skateri, karatiști, cu toții i-au uimit pe copiii prezenți în sală.

Unele sporturi trezesc un interes deosebit, despre altele copiii știu extrem de puține lucruri, din acest motiv, spun antrenorii, evenimentele în care antrenorii și sportivii vin în fața copiilor și tinerilor care încă nu s-au decis ce sport să practice sunt importante.

„Sunt sporturi la care copiii vin singuri”

Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina orgnizează de trei ani evenimentul „Importanța sportului în viața mea”. Pe de o parte copiii cu vârste între 10 și 12 ani, cu talent literar, sunt premiați pentru lucrările în care argumentează ce înseamnă pentru ei sportul, pe de alta sportivii sunt provocați să iasă din sala de antrenamente și din universul competițiilor și să le arate copiilor și tinerilor ca ei, dar pentru care sportul se oprește la ora de educație fizică de la școală, ce presupune practicarea unui sport, la ce nivel se poate ajunge, de unde pot începe etc.

Am stat de vorbă cu mai mulți antrenori, pentru a afla câți copii mai vin singuri astăzi în sala de antrenamente și pe câți este nevoie ca antrenorii să-i caute. Sunt sporturi cu expunere mediatică foarte mare, iar cererea este pe măsură, și sunt sporturi grele, despre care se știu puține detalii, pentru care antrenorii organizează selecții în mod repetat.

Și costurile pe care le implică practicarea unui sport sunt importante, iar părinții ar trebui să știe că există varianta cluburilor care funcționează cu susținerea administrației locale sau centrale, pe lângă cele private.

„În funcție de sport, la unele e foarte greu să faci selecții. Sunt sporturi la care copiii vin singuri. Vorbim de fotbal și restul sporturilor. Părinții își îndrumă copiii către fotbal, în special pentru că există o mediatizare foarte bună la nivel mondial și toți copiii își doresc să ajungă Cristiano Ronaldo sau Leo Messi, iar restul sporturilor sunt puțin mediatizate. Sunt sporturi foarte grele, care necesită condiții deosebite, săli, echipamente, saltele și, în general, copiii vin din ce în ce mai puțin la aceste sporturi, care sunt sporturi olimpice”, spune antrenorul de lupte greco-romane Cătălin Davidescu.

Sportivii care practică luptele greco-romane, sport olimpic, au scris istorie în Slatina, în schimb despre ei publicul larg cunoaște extrem de puține lucruri.

Costuri suplimentare pentru sportul de înaltă performanță

Costurile, cel puțin în primii ani, nu sunt mari, având în vedere că sunt mai multe posibilități de a practica acest sport în cadrul cluburilor susținute financiar fie de către administrația locală (Clubul Sportiv Municipal), fie de către Ministerul Educației (Liceul cu Program Sportiv și Clubul Sportiv Școlar). Lucrurile se schimbă însă când sportivii ajung la un nivel înalt de performanță și intră în competiție inclusiv cu sportivi din cluburi puternice, bine susținute.

„În ziua de astăzi sportul este foarte susținut la nivelul municipiului Slatina și există foarte multe posibilități de a practica un sport fără cheltuieli. Într-adevăr, când ajungem la sportul de înaltă performanță există costuri, costuri care deocamdată nu sunt suportate în totalitate de către cluburile sportive din oraș. Părinții sunt nevoiți să bage mâna în buzunar și să plătească pentru sporturi de înaltă performanță începând de la medicamentație, echipamente sportive sportive de înaltă calitate, echipamente specifice fiecărui sport. De exemplu la tenis de câmp rachete foarte scumpe, la ciclism biciclete foarte scumpe și așa mai departe. Sunt probleme pentru care încă nu s-au găsit rezolvări”, adaugă antrenorul Davidescu.

Cei care aleg luptele greco-romane se numără printre norocoși în privința cheltuielilor, în schimb sportul este unul greu și din acest motiv mulți sportivi renunță.

„La lupte nu există costuri, totul este susținut de către CSM și LPS. De asemenea, există o secție și la CSS, toate activitățile făcându-se gratuit. Nu implică absolut niciun cost în practicarea acestui sport. E un sport foarte greu, în general în sălile de lupte vin foarte mulți copii, dar rămân foarte puțini”, mai spune Davidescu.

Selecții se fac încă de la 7-8 ani, însă până aproape de 10 ani luptele greco-romane înseamnă mai mult „joacă la saltea”, mai spune antrenorul, după această vârstă începând antrenamentele pentru adevărata performanță.

„Vin să învețe bătaie, zic ei, dar de fapt învață să se apere și să disciplineze”

Karatele, un sport care se bucură de foarte mulți ani de popularitate, se practică mai puțin în cluburile susținute financiar de către autorități și mult mai mult în cluburile private. Deși necesită costuri, cluburile nu duc lipsă de sportivi. Un abonament lunar la o sală din municipiul Slatina costă între 150 și 200 lei.

Copiii care se țin de treabă ajung însă rapid la performanțe remarcabile. Antrenorii fac selecții de două ori pe an, la început și la sfârșit de an școlar. Dacă după fiecare selecție există un entuziasm deosebit, zeci de copii îndreptându-se către sala de antrenament, după câteva săptămâni încep să se retrag și se ajunge, la sfârșitul anului, ca mai puțin de jumătate dintre ei să continue.

„Este destul de costisitor, trebuie echipamente sportive, copiii crescând, le rămân mici, trebuie schimbate cam din doi în doi ani. (...) Ca și participări la competiții sunt alte costuri, legate de probele de competiție, drum și cazare când este nevoie. Nu este la îndemâna oricui, dar se poate practica pentru sănătate, în primul rând”, spune antrenorul Ștefan Ionică.

Cât despre motivele pentru care copiii aleg acest sport, pare că nu s-au schimbat de-a lungul generațiilor. „Așa cum mi s-a întâmplat și mie, vin să învețe bătaie, zic ei, dar de fapt învață să se apere și să disciplineze. Învață cu totul și cu totul altceva. Am avut și copii foarte dornici și foarte răi la antrenament și am avut și copii foarte emotivi și am reușit să scape de acea teamă”, a mai dezvăluit antrenorul.

Faptul că sala nu necesită dotări deosebite face din acest sport unul accesibil în orice colț de țară în care un antrenor este dispus să meargă. Ștefan Ionică a dezvăluit că și-a început cariera de antrenor într-o comună din Olt, tot de acolo venind și primul campion format de el.

„Acolo am selectat și de acolo a ieșit și primul campion mondial, care acum este la București, 12 ani cred că are, s-a mutat cu familia la București. Făceam naveta de două sau de trei ori pe săptămână. De la un anumit nivel, copiii veneau la antrenament la Slatina”, a adăugat antrenorul.

Campionii care se antrenează pe stradă

Dansul sportiv, care le farmecă în special pe fete, necesită și acesta efort aproape zilnic atunci când se ajunge la performanță, disciplină, dar și costuri. Se practică în special în cluburi private, iar costumele, pantofii, participările la competiții etc. necesită cheltuieli care nu sunt la îndemâna oricui. Rezultatul final este însă de fiecare dată surprinzător, dansatorii care au venit în fața tinerilor aflați în sala Bibliotecii Județene Olt stârnind admirație.

Un sport pentru care antrenorii nu aleargă după sportivi pare a fi boxul. Foarte mulți tineri se îndreaptă spre sălile de box, iar antrenorii îi încurajează să facă asta, mesajul fiind unul categoric: „Boxul se practică în sală, nu pe stradă!”.

În sală totul este sub controlul antrenorului, există echipamente de protecție și reguli clare. Deși pare un sport deosebit de dur – copiii din public au avut câteva momente în care și-au ținut răsuflarea, în timpul scurtelor momente demonstrative -, este sportul care îi ajută extraordinar de bine pe copii și tineri să-și consume energia în mod pozitiv.

Tenisul de masă, unul dintre cele mai elegante sporturi și care în același timp antrenează extraordinar mintea, formează de zeci de ani campioni la Slatina, însă, paradoxal, este foarte puțin cunoscut printre copii și tineri.

Pentru a atinge performanța copiii încep la vârste fragede, de obicei în primul an de școală, practicarea acestui sport necesitând disciplină și efort zilnic, inclusiv în weekend și în vacanțe. În municipiul Slatina sunt trei cluburi susținute de autorități care au în ofertă tenisul de masă: CSM, LPS și CSS.

Skateboarding-ul, un sport relativ nou, este practicat în Slatina cu rezultate excepționale. Municipiul a dat mai mulți campioni mondiali, în ciuda faptului că tinerii efectiv se antrenează pe stradă. Daniel Popescu, tânărul de 18 ani care a făcut cu câteva luni în urmă furori în cadrul show-ului de televiziune „Românii au talent”, a venit în fața copiilor pentru a arăta ce poate face cu placa.

Sportivul a cucerit titlul mondial la amatori, iar între timp a devenit profesionist. Pe el și pe colegii săi din oraș îi puteți vedea, peste doar câteva zile, la Slatina, la primul concurs organizat în primul parc realizat special pentru skateri (și promis de peste 20 de ani) la fosta bază sportivă „Dumitru Dobrescu”. Aici va avea loc, pe 1 iunie, un concurs internațional.