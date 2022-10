Blindatul Piranha 5 și sistemul antitanc Spike, vedete la Ziua Armatei. „Distruge tot ce este pe roți și pe șenile, până la 4.000 metri” VIDEO

Elemente de tehnică militară aflată în dotarea Armatei Române au fost prezentate la Slatina, cu ocazia Zilei Armatei. Piranha 5 și sistemul antitanc Spike au atras cele mai multe priviri.

Manifestările organizate la Slatina cu ocazia Zilei Armatei au avut ceva în plus față de anii anteriori. La finalul ceremoniei oficiale, după depunerea de coroane de flori și foarte scurta defilare, copiii s-au arătat nerăbdători să urce în cele două blindate aduse la Slatina din două unități militare (de la Craiova, respectiv Caracal). Și nu doar ei au pus o mulțime de întrebări, ci și adulții curioși de performanțele elementelor de tehnică militară prezentate.

„Poate executa trageri din mers, are stabilizator, se ghidează automat”

Blindatul Piranha 5, dotat cu ultimul nivel de protecție, a fost atracția evenimentului. În vreme ce copiii s-au bucurat că pot urca în el și-i pot scotoci prin toate ungherele, adulții s-au arătat interesați de specificațiile tehnice.

„Protecția este de nivel V, este 8X8 și poate să meargă și 4X8, oferă multiple capabilități necesare oricărei misiuni, încărcat ajunge la 300 tone, are armament de 30 milimetri calibru și o mitralieră de 7,62, lansator de grenade fumigene pentru mascare, cameră de zi și de noapte, atât la trăgător, cât și șoferul are. Nu este amfibiu, dar poate să treacă prin apă până la un metru și jumătate. Nivel V înseamnă că rezistă la mine, la explozibil improvizat”, au venit și explicațiile, suplimentar față de panoul informativ pus la dispoziție.

Blindatul, au mai precizat militarii, are patru niveluri de mers: mers pe asfalt, pe nisip, pe nămol și de urgență, are suspensie hidraulică, se ridică și se lasă pe trei niveluri, are senzori de alertare, tun meteorologic etc…

„Poate executa trageri din mers, are stabilizator, se ghidează automat, am tras și din mers, e ultima generație, ceva mai nou nu există”, a fost concluzia.

Un alt blindat, Piranha 3, aflat în dotarea unei unități militare din Caracal, nu este nici acesta de lepădat. Poate fi echipat până la nivel de protecție III.

„Spre deosebire de celălalt, acesta este și amfibiu și merge bine (n. red. - în apă), ca rața merge. Acum trei săptămâni am avut exercițiu. Testarea operațională s-a făcut aici, la Arcești”, au venit și în acest caz explicațiile.

Și mai viu a fost interesul pentru sistemul anti-tanc Spike.

„Tot ce este pe roți și pe șenile, până la 4.000 metri, distruge”, s-a spus despre performanțele acestei arme.

Are 28,3 kilograme și se folosește pe stativ. Antrenamentele pentru a-l folosi se fac pe simulatoare.

„Trage pe timp de zi, pe timp de noapte, vreme nefavorabilă. Are și sistem de telemetrare, telemetrează de la 80 până la 6.000 metri, cu o acuratețe de plus/minus 5 metri”, au fost prezentate și alte detalii, iar întrebările au continuat să curgă.

Vizitatori au fost puțini, pentru că evenimentului nu i s-a făcut prea mare publicitate, pe de o parte, iar pe de alta locul de desfășurare (zona statuii eroinei Ecaterina Teodoroiu, situată la intrarea în municipiu, dinspre Craiova) se află destul de departe de centru. Cei care au ajuns au fost însă interesați. Adolescenții au avut tot felul de întrebări despre armele expuse, pe care le cunoșteau, mulți, din jocurile video.

Unii au mărturisit chiar că astfel de evenimente i-ar putea convinge să se îndrepte către o carieră militară, fie urmând liceul militar, fie alegând un astfel de drum după liceu.