Avertismentul crescătorilor de animale: „Atenție, primarii folosesc pășunile în scop electoral!” VIDEO

Rămași tot mai puțini de la un an la altul, crescătorii de animale se plâng că nu mai au unde să-și ducă animalele la păscut. Mulți primari refuză să le închirieze sau să le concesioneze izlazurile și îi șantajează electoral, se plâng fermierii.

Deși legea le permite să închirieze pășunile de la administrațiile locale, iar consiliile locale nu au dreptul să schimbe destinația pășunilor, în fapt pășunatul se face, se plâng crescătorii, după cum vor primarii.

„Atenție, primarii sunt cu ochii ațintiți și ciupesc deja din pășuni! Eu, la mine (n. red. - comuna Perieți, județul Olt), am găsit ovăz semănat și mi s-a spus: „N-am mai avut unde să-l bag și am fost nevoit să-l împing!”. (...) Al doilea aspect – rechinii imobiliari, caz la mine, din nou. Mă sună cineva care era printre grajduri, un vecin care păștea vacile: „Vă sunăm, că vă demolează!”. „Păi, de ce?”, „Păi, se face sală de sport”. Am ajuns la domnul ministru, am cerut să stau de vorbă, așa a renunțat. Și în al treilea rând, sunt cu ochii acum, că poate știți de programul cu împăduririle, (...) să se asocieze și să pună păduri, că vin niște bani gratis. Asta ar fi rugămintea mea, prin direcțiile agricole trebuie avertizat domnul ministru că deja încep pășunille, ușor-ușor, să dispară”, a avertizat un crescător din Olt, în cadrul unui eveniment organizat pentru informarea crescătorilor de animale.

Odată deschis subiectul, alți și alți crescători și-au povestit, la rândul lor, experiențele. Din toate s-a desprins ideea că primarii aleg să acorde discreționar pășunile către crescătorii de animale, deși există lege cu prevederi clare în acest sens.

„Cei mai mari dușmani ai mei acum sunt primarii”

Președinta Asociației Agricole „Țara Loviștei”, asociație în cadrul căreia sunt înscriși majoritatea crescătorilor de animale din Olt, Constanța Ștefan, spune că situația nu se întâlnește doar în județul Olt.

„Cei mai mari dușmani ai mei acum sunt primarii, pentru că nu vor să închirieze pășunile și de aici sunt probleme. Pășunile le folosesc în scop electoral, fiecare primar ca să-i fie lui bine. Vă lasă să pășunați degeaba pe ele și nu-i interesează, dar aici pierdeți și dumneavoastră subvenție și pierde și primăria niște venituri substanțiale din închirierea pășunilor”, a susținut Ștefan, în fața crescătorilor.

Crescătorii de animale care preiau în chirie sau în concesiune pășunile pot solicita la APIA subvenția care se acordă pentru teren (cumulat, subvențiile au ajuns, anul trecut, la 800-900 lei/ha). Primăriile, în schimb, nu pot solicita subvenția, neavând animale, însă deseori îi lipsesc și pe fermieri de acest drept, refuzându-le atribuirea cu documente.

Reacția Direcției Agricole Olt

La Direcția Agricolă Olt vin anual sesizări și reclamații, confirmă directorul DAJ Olt, Gabriela Andronie, chiar în prezent fiind în lucru două. Situațiile sunt diverse, iar adevărul „e la mijloc”, spune Andronie.

Crescătorii fie sunt nemulțumiți de suprafața atribuită, deși aceasta, în condițiile în care există teren suficient, ar trebui să rezulte din norme (suprafața se atribuie în funcție de încărcătura de animale pe suprafață, exprimată în UVM (Unitate Vită Mare), conform Ordonanței de Urgență 34/2012, modificată și completată), fie de amplasament, fie reclamă pur și simplu refuzul autorităților de a le da izlazurile etc..

În localitățile în care terenul e puțin, iar cererile sunt multe, s-a ajuns chiar la licitații, spun crescătorii, prețul chiar depășind valoarea subvenției APIA pentru pășune. Licitațiile ar fi, însă, ilegale, spune reprezentanta Asociației „Țara Loviștei”.

„Pășunile nu se dau la licitație. În primul rând se dau la cei din localitate, se dau prin atribuire directă. Cine scoate la licitație, vrea să crească prețurile aiurea. Dar cum tu, primar în comuna ta, îi dai în cap la crescătorul care este la tine acolo și care, crescând animale, nu devine un caz social, să aibă primăria grijă de el?!”, se întreabă reprezentanta fermierilor.

„Am 29 hectare. Cum să-nchiriez și cui?”

Constanța Ștefan spune că a avut discuții și la ministerul Agriculturii, dar și cu președinți de consilii județene, în încercarea de a rezolva problema pășunatului. Șefilor CJ chiar le-a sugerat să le taie alocările de fonduri primarilor care au sute de hectare de pășune și nu vor să le închirieze către crescători și astfel să aducă bani la buget.

Una dintre localitățile din Olt în care se refuză atribuirea pășunilor cu documente este Rotunda. Primarul Virgil Sârbu spune însă că nu e reavoință, ci pur și simplu suprafața este mică, iar nevoile mari.

„Eu nu pot s-o-nchiriez. Sunt 29 de hectare, toate, la 50-60 de bovine și la vreo 3.000 de oi. Cum să-n chiriez și cui? Sunt șapte-opt cârduri și ca să-i dau la unul sau la doi... Fac ce am făcut și până acum, am făcut de așa natură încât să aibă fiecare, cât de cât, o porțiune acolo. Vin toți și își plătesc taxele pe ovine și pe vaci și merg la pășunat. Nu încasăm nicio subvenție. Nu pot nici ei (n. red. - să solicite subvenție la APIA), dar când am decis să le închiriem n-a vrut niciunul”, spune primarul, deși crescătorii se plâng că situația ar sta diferit.

În Olt, din cele 112 localități, trei nu au deloc pășune. Cele care au, pot închiria sau concesiona către crescători doar dacă au realizat amenajamentul pastoral (o obligație instituită cu peste șapte ani în urmă, dar termenul-limită pentru întocmirea documentului s-a amânat de la un an la altul, acum fiind 1 ianuarie 2024). 92 primării au acest document, însă nu toate le-au oferit crescătorilor posibilitatea să exploateze izlazurile legal.

„Din păcate, de la an la an efectivele de animale scad, dar problemele cresc”, conchide șefa Direcției Agricole.