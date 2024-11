A murit profesorul Constantin Voinescu. „Ultimul legiuitor al limbii române, un erudit, un dedicat”

Profesorul Constantin Voinescu (80 ani), om de cultură, scriitor, fondatorul revistei Olt Art, a murit sâmbătă, 2 noiembrie 2024. Familia a făcut un anunț pentru cei care vor să-și ia rămas bun. Prietenii, la rândul lor, au transmis mesaje emoționante.

Vestea morții profesorului care la începutul acestui an, cu ocazia împlinirii a 656 ani de la prima atestare documentară a Slatinei, a primit titlul de cetățean de onoare a venit pe neașteptate.

„O veste incredibilă, tragică, neașteptată. Profesorul erudit, scriitorul spiritual și profund, omul vertical și exigent, generos, Constantin Voinescu nu mai este printre noi!

Ne veți lipsi în fiecare zi, dragă domnule Profesor!

Dumnezeu să vă odihnească în lumea celor drepți!”, a scris pe Facebook istoricul Aurelia Grosu.

„Atât de mult negru crește în mine! Atât de rece și-ntuneric se face în sufletul meu... Cu fiecare om drag pe care îl răpește moartea. Să vă fie somnul liniștit, domnule profesor Constantin Voinescu. Dacă am scris primul articol pentru revista Oltart, a fost fiindcă doamna Aurelia Grosu mă recomandase și nu voiam să dezamagesc, nici mironosiță să par. Scriitura mea ați publicat-o în nr 2 (11) - aprilie - iunie 2015. Și de atunci m-ați purtat din număr în număr, timp de 9 ani și 6 luni. Aproape că nu îmi vine să cred că am făcut asta atâția ani. Am făcut-o împreună, eu mereu întârziată cu materialul, dumneavoastră răbdător așteptându-l, mereu ținând revista pe loc repaus până trimiteam și eu. Deseori îmi spuneați că nu iese revista de la tipar fără rubrica Etngrafica.

Vă mulțumesc pentru cât de mult ați crezut în mine, așa cum eu nu o să o fac niciodată. Ca o ironie a sorții de data aceasta am materialul gata, urma să vi-l trimit. Vă mulțumesc! Amintirea dvs va trăi veșnic în inima mea!”, sunt cuvintele etnografului Claudia Balaș.

„Domnul profesor Constantin Voinescu a plecat! Astăzi am pierdut un tată! Ultima noastră convorbire telefonică a fost pe 26 octombrie, acum o săptămână, ca un fel de rămas bun... Îmi doream atât de mult să mai stea, să ne mai învețe... Adio, domnule profesor, până când ne vom revedea! Tot la ,,Perfectul simplu"”, a scris jurnalista Elena Ionescu, realizatoarea emisiunii „Perfectul simplu” de la postul local de televiziune Olt Tv. Elena Ionescu a venit de asemenea cu propunerea ca reprezentanții Primăriei Slatina și cei ai Consiliului local să ia în calcul ca o stradă sau un edificiu cultural din municipiu să poarte numele profesorului Constantin Voinescu.

Oana Anca Mihaela Glasu, bibliotecar, traducător și o veche colaboratoare a profesorului, a postat de asemenea un mesaj emoționant.

„Mi-e greu, enorm de greu să scriu despre profesorul, scriitorul, redactorul-șef al Oltart, dar și prietenul meu, Constantin Voinescu! A plecat! Parafrazând titlul ultimului său volum de versuri „Știam, Homer, că te prefaci”, îmi vine să zic: Nu știam, domnule profesor, că veți muri! Dar s-a întâmplat și suntem mai săraci, lăsați în derivă fără mentorul nostru, al multora dintre noi, fără cuvânt, metaforă, diacritică, vers lăsat la dospit... Ultimul legiuitor al limbii române, un erudit, un dedicat, o prezență aparte în viața culturală a urbei, și nu numai, blândețea întruchipată în a învăța generații la rând frumusețea limbajului și subtilitățile interpretării literare a plecat să le predea îngerilor limba română! Îl plâng și vreau să-i cinstesc memoria neuitând nimic din tot ce m-a învățat!

Urcați în lumină, domnule profesor, iar acolo între stele să străluciți …albastru!Dumnezeu să vă primească și să vă odihnească în neînserarea Lui!

Condoleanțe familiei și prietenilor!”, a scris Oana Glasu.

„Un iubitor al cetății”

Medicul Mircea Șerbu, pesonalitate marcantă a Slatinei, a scris la rândul său despre prietenul Constantin Voinescu:

„Tristă veste. Iubitorul de oameni și cultură a plecat. Este pe drumul către Dumnezeu însoțit de regretele soției, fiicelor și nepoatelor. Pierdere de neînlocuit. Este greu de cuprins în cuvinte durerea despărțirii de unul dintre cei mai de seamă intelectuali ai Slatinei și nu numai.

Erudit și spirit enciclopedic, calități imanente marilor spirite. A fost, ce greu este să folosim timpul trecut, un om iubitor al cetății, a iubit Slatina mai mult ca oricine și prin creația sa minunată a dat satisfacție celor ce iubesc arta și cultura. Revista Olt Art, revistă de autor, a fost creația sa de vârf făcând ca cititorii din țară și străinătate să se întrebe cum este posibil ca într-un oraș nu prea mare să fie o revistă atât de mare. Câți vor fi crezut că este opera unui singur om, uneori neînțeles și nesprijinit, depășind obstacole insurmontabile. A făcut cel mai moral gest fără a aștepta o răsplată materială. Orice demers al său fie scriitoricesc, poetic sau redacțional, l-a făcut cu rigurozitate și de înaltă ținută.

A fost un pelegrin sau hoinar prin țară și prin lume să afle și să admire frumosul pe care l-a împărtășit și semenilor prin captivante jurnale de călătorie. O nobilă tristețe mă cuprinde acum la despărțire.

Dumnezeu să-l aibă în grijă! Condoleanțe familiei!”,a scris Mircea Șerbu.

Familia profesorului a anunțat că cei care vor să-și ia rămas bun de la profesorul Contantin Voinescu o pot face până luni, 4 noiembrie 2024, la capela Bisericii Sfântul Nicolae Clocociov (biserica de la monument).