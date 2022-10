Trotuarele ondulate din Sibiu: „Toți skaterii vor căuta strada asta, obiectiv turistic devine” FOTO

O stradă din Sibiu a devenit subiect de scandal, din cauza modului defectuos în care o firmă a asfaltat trotuarele. Acestea aveau pante și diferențe de nivel extrem de pronunțate.

Glumele au început să curgă pe seama trotuarelor cu „valuri”, comparate cu parcurile pentru skate-uri. Localnicii s-au declarat nemulțumiți de cum s-a realizat această reabilitare pe bani publici.

În final, a reacționat și Primăria Sibiu. În urma sesizărilor venite din partea cetățenilor, inspectorii de la Direcția Tehnică au mers pe teren în control, constatând că cele reclamate se confirmă. Din acest motiv s-a solicitat firmei de construcție să refacă întreaga lucrare edilitară pe propria cheltuială.

„Faci goluri în stomac, la iarnă vor fi valuri de capete sparte și picioare rupte”

Astfel de trotuare ondulate, sau trotuare vălurite cum mai sunt acestea cunoscute, sunt la ordinea zilei în România. Se întâlnesc prin mai toate orașele, fiind realizate, susțin constructorii, pentru a facilita scurgerea apei provenită din precipitații spre canalizarea străzii și nu spre curțile oamenilor, dar și accesul persoanelor cu probleme locomotorii.

→ Imaginea 1/8: Trotuarul ondulat al Străzii Ilarie Chendi din Sibiu Foto You Tube jpg

Însă, nu puțini sunt cei care îi contrazic și susțin că au efect invers: apa se scurge în curți, iar pentru persoanele cu handicap sau cu cărucioare pentru copii astfel de trotuare reprezintă o adevărată provocare.

„Toți skaterii vor căuta strada asta, obiectiv turistic devine!” sau „Așa, în valuri, e prin tot orașul, faci goluri în stomac mergând pe trotuar!” ori „Acum mai e cum mai e, dar să vedeți valuri, și nu de asfalt, ci de pacienți, la iarnă, cu capete sparte și picioare rupte!”, sau „Cred că sunt adepții lui Gaudi, nu le plac liniile drepte!”, sună o parte din reacțiile românilor care au aflat despre lucrarea stranie din Sibiu.

Capcană de trezire a dependenților de telefon sau alcool

Alții merg și mai departe cu glumele și consideră trotuarele drept „o capcană de trezire a dependenților”, mai ales a alcooliștilor sau dependenților de telefon, precum și „delimitări de viteză pentru pietoni”.

Trotuarul de pe Strada Ilarie Chendi (vezi galeria foto) din municipiul Sibiu, reabilitat recent, însă, nu are asemănare. Până și reprezentanții Primăriei Sibiu s-au văzut siliți să recunoască că lucrarea a fost prost executată, dar au dat asigurări că lucrarea va fi remediată de către executant, SC Terra Building SRL, pe banii acestuia.

Păreri pro

Părerile legate de lucrare sunt și pro, nu doar contra.

„Nu este finalizată lucrarea, încă nu a fost asfaltată strada, de aceea arată ciudat. Pietonul nu are o problemă la astfel de „treceri” iar bicicleta nu are ce căuta acolo. Pare ciudat, dar are avantajele sale: scurgere la rapidă a apelor pluviale, dacă este bine construit cu pantele spre șosea, accesul mai lin în locuințe, fără trepte sau pante pentru mașini și o posibilă protecție a pietonilor care sunt puțin mai sus decât carosabilul sau evitarea parcării pe trotuare, datorită treptei”, a explicat un constructor.

Chiar dacă unii susțin că ele vin în sprijinul persoanelor cu probleme locomotorii, alții atrag atenția că: „Probabil au vrut să fie accesibil pentru scaunul rulant. Dar din păcate, au cam greșit la înălțimi... Există și un normativ pe baza căruia se realizează aceste trotuare”.

Lucrări hilare: marcaj longitudinal în curbe în loc de linie dreaptă

Astfel de trotuare ondulate au mai fost semnalate și în orașe renumite precum Brașov, Constanța sau Oradea, dar și în alte zone ale Sibiului - precum Aleea Călăreților (vezi în galeria foto).

Nu este singura lucrare edilitară la care localnicii din Sibiu au constatat nereguli. La fel se întâmplă acum și cu renumita Calea Dumbrăvii intrată într-un amplu proces de reabilitare, unde de asemenea nu s-a ținut cont de normative.

O altă lucrare ciudată (vezi în galeria foto) a fost semnalată în Cisnădie, unde marcajul longitudinal al unei străzi nu reprezintă o linie dreaptă, ci una curbă.