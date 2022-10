Sibiul istoric, la control: „Kitsch-ul și impostura au pătruns în Cetate“ FOTO

Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu a demarat din această săptămână o acțiune de controale la imobilele din centrul vechi al orașului, ca urmare a lucrărilor defectuoase la clădirile de patrimoniu.

Este vorba despre imobilele aflate atât în perimetrul fostei cetăți a Sibiului (sit monument istoric aflat pe Lista Indicativă UNESCO), cât și la cele din zona de protecție. Specialiștii suspectează încălcarea regulilor de intervenție pentru lucrările de reabilitare sau de reparații.

Controlul va viza întregul județ, în urma situațiilor alarmante constatate - a specificat pentru „Adevărul“ istoricul Ilie Dan Nanu, directorul Direcției Județene de Cultură Sibiu.

Verificările vor începe din Orașul de Jos (cartierul medieval al meșteșugarilor) al municipiului Sibiu, unde s-au descoperit clădiri cu învelitori de tablă, fațade placate cu polistiren, tâmplării din PVC, zugrăveli în nuanțe țipătoare care se decojesc rapid și altele.

Clădiri de patrimoniu, cu polistiren și acoperiș de tablă

Experții vor să facă astfel verificări în toată zona, atât în cea de sit, protejată, cât și în zona de protecție a centrului istoric. „Din cauza pandemiei și nu numai, de trei ani de zile nu a mai fost nimeni în controale în Sibiu. Dacă aceste oraș, și mă refer la centrul istoric al Sibiului, a fost construit de la centru spre periferie, acum de la periferie spre centru începe să pătrundă kitsch-ul“, afirmă directorul Nanu.

→ Imaginea 1/9: Panoramă aeriană a Sibiului Foto You Tube jpg

El a specificat care sunt intervențiile neadecvate și neavizate, dar și cum ar fi trebuit, de fapt, executate lucrările.

„Avem ca exemple, acoperișuri cu tablă în cetate - care este sit istoric monument categoria A, când ar trebui să fie doar cu țiglă, țiglă solzi din material ceramic, nu beton. După aceea, avem polistiren cât vrei, cât încape! Dacă pe o clădire veche, făcută din cărămidă de 200 – 500 de ani, care trebuie să respire, pui polistiren, atunci acesta o sufocă. Și dacă mai pui și termopan, într-un an de zile i-ai dus igrasia până în tavan, plus că se face și mucegai înăuntru. Ca să nu mai menționăm de lavabila aceea ordinară care se exfoliază după un an, dacă nu este pe bază de var. Noi recomandăm lavabila doar pe bază de var“, subliniază Nanu.

Dosarul Sibiului încă se află pe Lista Indicativă UNESCO, dar până a ajunge acolo trebuie să se respecte regulile necesare.

„Noi vrem în patrimoniul UNESCO, dar nu facem ce trebuie. Cum să atragem turiștii străini, care au și ei polistiren cât vrei, și tablă, și tâmplărie din PVC? Noi ne batem joc, dar avem pretenția de oraș european sau oraș turistic!“, spune indignat directorul de la Cultură.

Doar două localități din Sibiu nu au monumente istorice

Nu doar clădirile (vezi Galeria Foto) vor fi verificate, ci și monumentele istorice, peste 1.050 în tot județul Sibiu.

„Fiecare monument are zona lui de protecție, în care trebuie respectate cam aceleași reguli. În plus, sunt și zonele construite protejate, adică în cartierele mărginașe cetății, unde iarăși sunt cam aceleași condiții impuse. Vorbim de hectare, nu de imobile... Doar cetatea Sibiului a avut 80 de hectare! Să nu mai spun și că Cetatea Mediașului este tot sit de categorie A, Cisnădia la fel și, în plus, toate satele de colonizare săsească au câte o biserică fortificată. Doar două UAT-uri în județul Sibiu nu au monumente!“, atrage atenția istoricul.

Ce vor fi nevoiți să facă sibienii prinși în ilegalitate

Sibienii care au intervenit ilegal la clădirile din patrimoniul Sibiului vor fi obligați să le readucă la starea inițială și cel mai probabil se vor alege cu dosare penale.

„Toate intervențiile ilegale vor fi postate pe site-ul direcției, plus în presă. Vom face o conferință itinerantă, ca jurnaliștii să vadă exact ce se întâmplă. Am constatat că, cu cât controlul este mai dur, cu atât sună telefonul <de sus> mai des“, mai menționează istoricul Ilie Dan Nanu, directorul Direcției Județene de Cultură Sibiu.