Rămășițele Sfântului Francisc din Assisi, expuse în premieră publicului. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori

Scheletul Sfântului Francisc din Assisi va fi expus public, în premieră, începând de duminică, într-un eveniment care ar putea atrage sute de mii de vizitatori. Sfântul, care a murit la 3 octombrie 1226, a fondat Ordinul Franciscan după ce a renunțat la averea sa și și-a dedicat viața celor săraci.

Așezate într-o cutie din plexiglas umplută cu azot, cu inscripția în latină „Corpus Sancti Francisci” („Trupul Sfântului Francisc”), rămășițele sunt expuse în Basilica Sfântul Francisc din orașul italian Assisi, scrie The Guardian.

Giulio Cesareo, directorul de comunicare al conventului franciscan din Assisi, a declarat că speră ca expunerea să fie „o experiență semnificativă” atât pentru credincioși, cât și pentru necredincioși.

Cesareo, călugăr franciscan, a spus că starea „deteriorată” și „consumată” a oaselor arată că Sfântul Francisc „s-a dăruit complet” misiunii sale.

Rămășițele, care vor fi expuse până pe 22 martie, au fost mutate în bazilica ridicată în onoarea sfântului în 1230. Însă abia în 1818, în urma unor săpături realizate în cel mai mare secret, mormântul său a fost redescoperit.

Oasele Sfântului Francisc au mai fost expuse o singură dată, în 1978, pentru un public restrâns, în afara unor exhumări pentru examinări științifice.

Relicvele, păstrate într-o cutie sigilată, aflată la rândul ei într-o vitrină antiglonț din cripta bazilicii, au fost scoase pentru expunere, iar rămășițele vor fi supravegheate permanent. Cu ocazia împlinirii a 800 de ani de la moartea sa, pe 4 octombrie va fi reintrodusă ziua liberă dedicată patronului spiritual al Italiei.

Rezervările pentru a vedea rămășițele sfântului se apropie deja de „aproape 400.000 (de persoane) din toate colțurile lumii, cu o predominanță clară din Italia”, a declarat Marco Moroni, custodele conventului franciscan.

„Dar avem și brazilieni, nord-americani, africani”, a adăugat el.

În această perioadă, de obicei liniștită, bazilica primește aproximativ 1.000 de vizitatori pe zi în timpul săptămânii și 4.000 în weekend. Franciscanii se așteaptă ca numărul să crească la 15.000 de vizitatori în zilele lucrătoare și până la 19.000 sâmbăta și duminica, pe durata expunerii de o lună.

„Încă de la începuturi, din vremea catacombelor, creștinii au venerat oasele martirilor, relicvele martirilor, și nu au perceput niciodată acest lucru ca fiind macabru”, a spus Cesareo.

Experții au declarat că expunerea prelungită a rămășițelor Sfântului Francisc nu ar trebui să afecteze starea lor de conservare.

„Vitrina este sigilată, astfel încât nu există contact cu aerul din exterior. În realitate, rămâne în aceleași condiții ca atunci când se afla în mormânt”, a explicat Cesareo.

Lumina, care va rămâne discretă în biserică, nu ar trebui nici ea să aibă efecte. „Bazilica nu va fi luminată ca un stadion”, a spus Cesareo. „Nu este un platou de filmare.”