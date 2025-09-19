Cum a murit bărbatul împușcat de prietenul său într-o mașină din Satu Mare. „A vrut să-i arate patul că e crăpat și dacă îl poate face”

Un bărbat de 40 de ani a murit după ce a fost împușcat de prietenul său, în timp ce cei doi manevrau o armă de vânătoare, în parcarea unui restaurant din localitatea Călinești Oaș, județul Satu Mare. Arma s-a descărcat accidental chiar în timp ce tânărul de 29 de ani încerca să îi arate victimei patul puștii.

Incidentul a avut loc joi seară, în parcarea unei pensiuni. Cei doi prieteni se aflau într-o mașină când, potrivit anchetatorilor, arma de vânătoare s-a descărcat accidental.

„S-ar fi declanșat accidental și l-ar fi împușcat pe un bărbat de 40 de ani în zona gâtului, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului, provocându-i decesul”, a declarat Timea Puică, purtător de cuvânt al IPJ Satu Mare, potrivit ProTV.

Împușcătura a stârnit panică în zonă, iar la fața locului au sosit imediat polițiști, criminaliști și un echipaj medical. Victima a fost resuscitată minute în șir, însă medicii nu au mai putut-o salva.

Arma nu aparținea celor doi prieteni

Părinții și rudele victimei au declarat că arma nu era a bărbatului împușcat și nici a prietenului său.

„I-ar fi întors arma să se uite la patul armei și o fi apăsat pe trăgaci și l-a împușcat”, a povestit tatăl victimei. Întrebat de cine aparținea arma, bărbatul a spus: „Arma era a unui patron de la restaurantul de la Călinești, armele băiatului meu erau acasă”.

Unchiul victimei a completat: „Acolo, în parcare, s-ar fi întâmplat... erau prieteni toți... zicea că a vrut să-i arate patul că e crăpat și dacă îl poate face... nepotul e tâmplar... probabil arma a fost încărcată și în momentul ăla, mișcând arma, a atins...”

Experții atrag atenția asupra riscurilor

Specialiștii în domeniu avertizează că astfel de manevre sunt extrem de periculoase și că orice armă ar trebui verificată înainte de a fi manipulată.

„Arma de vânătoare se poate descărca de obicei în condiții mecanice, dacă este atins trăgaciul. Foarte multe arme de vânătoare au trăgaciul foarte sensibil și, odată ce arma este încărcată, cu glonțul pe țeavă și nu este asigurată, se declanșează”, a explicat Alexandru Cernea, director AJVPS Mureș.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta este în desfășurare. Bărbatul ucis revenise în țară după ce muncise mai mulți ani în străinătate.