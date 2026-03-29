O investiție estimată la peste 220 de milioane de lei ar putea revitaliza Semenicul, una dintre cele mai vechi stațiuni montane din România, și ar putea da un nou impuls turistic Reșiței, orașul metalurgic aflat în vecinătatea sa.

Reșița, capitala Banatului Montan și a județului Caraș-Severin, a fost timp de peste două secole unul dintre marile centre metalurgice din regiune. Orașul cu 60.000 de locuitori din sud-vestul României s-a dezvoltat de-a lungul timpului în jurul vechilor uzine metalurgice, înființate în jurul anului 1771 și alimentate de bogatele zăcăminte de fier și cărbune din împrejurimi.

Istoria industrială a Reșiței este legată de construcția, în secolul al XIX-lea, a șinelor și locomotivelor pentru primele căi ferate de pe teritoriul actual al României, precum și a echipamentelor hidroenergetice, militare și petroliere din România secolului XX, a marelui combinat siderurgic și a uzinei constructoare de mașini de la sfârșitul secolului XX.

După 1990, minele din Banatul Montan au fost închise, iar uzinele Reșiței și-au redus activitatea și numărul de angajați, care ajunsese la aproape 20.000 de oameni în anii comunismului.

Investiție de peste 220 de milioane de lei în stațiunea Semenic

În ultimii ani, comunitatea din Reșița a sperat în revitalizarea orașului afectat de declinul industrial, mizând pe potențialul turistic al zonei, dar și pe patrimoniul industrial păstrat aici. Un astfel de loc este stațiunea montană Semenic, înființată la începutul secolului XX, în vecinătatea orașului. Potrivit primarului Ioan Popa, zona de agrement a fost cuprinsă într-un proiect de dezvoltare turistică important pentru viitorul Reșiței și al Banatului Montan.

„Am dat startul lucrărilor pentru domeniul turistic Semenic! Vorbim despre o investiție de peste 224 de milioane de lei, prin care ne propunem să punem Semenicul pe harta schiului european. Vom realiza aproximativ 15 kilometri de pârtii de schi, orientate strategic pentru menținerea zăpezii, un sistem modern de înzăpezire, funcțional până la finalul anului 2026, o telegondolă de ultimă generație, cu 101 cabine, care va reduce timpul de urcare la doar 11 minute, transport modern, inclusiv autobuze electrice pentru turiști, facilități pentru toate anotimpurile: tiroliană, parc de aventură, pumptrack și evenimente în aer liber. Am început deja lucrările cu instalarea sistemului de înzăpezire, iar obiectivul nostru este clar: primele teste încă din sezonul viitor”, a informat primarul Reșiței.

Anunțul municipalității a fost privit cu entuziasm de unii localnici, în schimb alții au pus la îndoială eficiența investiției, amintind că stațiunea montană se află la o altitudine mai mică de 1.500 de metri, unde iernile aduc tot mai puțină zăpadă. De altfel, potrivit specialiștilor, schimbările climatice au făcut ca ninsorile să se lase tot mai mult așteptate, iar administratorii multor stațiuni să renunțe la investiții în pârtii și instalații de schi și să se orienteze spre promovarea lor ca stațiuni „all-season” (pentru întregul an), excursiile montane luând locul invitațiilor la schi sau săniuș.

Reșița, orașul oțelului traversat de Via Transilvanica. Atracțiile unicat ale „micului Krupp al Balcanilor”

Stațiunea Semenic, atracția Banatului Montan

Aflat în sud-vestul României, în Banatul Montan, Muntele Semenic și-a primit numele de la denumirea unei plante alpine endemice, cu flori alb-roz, care înflorește pe pășunile masivului. Timp de secole, Semenicul a fost un ținut pustiu, acoperit de pășuni alpine și păduri seculare, cu culmi domoale ce ating aproape 1.450 de metri altitudine în punctele sale cele mai înalte: Semenic, Piatra Goznei și Nedeia.

Până în urmă cu două secole, Semenicul a fost străbătut doar de păstori, pădurari, cete de haiduci ascunse în codri și, mai târziu, de geologi interesați de cărbunele și minereurile metalice din adâncuri.

La poalele sale s-au dezvoltat orașele Anina, Reșița și Caransebeș. Abia în prima parte a secolului al XIX-lea au apărut aici primele așezări omenești stabile ale epocii moderne. Satele Lindenfeld (Cracul Teiului), Wolfsberg (Gărâna), Weidenthal (Brebu Nou) și Wolfswiesen (Poiana Lupului) au fost fondate de coloniștii boemi în jurul anului 1826, localitatea Wolfswiesen expusă viscolelor, fiind părăsită definitiv în anii următori.

În anii Primului Război Mondial, două evenimente neobișnuite au marcat începutul primelor stațiuni din Semenic.

„Prima întâmplare a avut loc în 1914, când un tânăr inginer silvic, cu puțin timp înainte de a pleca pe front, și-a adus la Wolfsberg (Gărâna) soția grav bolnavă de Basedow, considerând că aici va fi mai ferită de primejdiile războiului. Și atunci s-a produs «minunea» care a făcut să tresară cercurile medicale: după scurt timp, tânăra femeie s-a întors complet vindecată, sănătoasă și plină de viață”, nota ziarul Neuer Weg, al comunității germane din România, în 1959.

Oravița, prima gară construită în România, rezistă de 180 de ani. De aici începe cea mai spectaculoasă cale ferată

Stațiunea preferată a bănățenilor

A doua întâmplare i-a avut în prim-plan pe locuitorii din Gărâna, care au devenit cunoscuți și pentru un episod petrecut după Primul Război Mondial. Atunci au plecat pe schiuri, prin zăpadă, până la Caransebeș, ca să își schimbe la timp coroanele ungurești în lei românești. Prin această cursă colectivă, ei au rămas în istorie ca pionieri ai schiului în Banat.

În anii ’30, pe Muntele Semenic au fost amenajate primele cabane turistice, unele pentru muncitorii de la Uzinele Reșiței, altele de către comunitatea germană. După Al Doilea Război Mondial, munții din jurul Reșiței au devenit însă o zonă de agrement favorită pentru familiile miilor de muncitori din Banatul Montan și pentru turiștii veniți din zona Timișoarei. Lacul de acumulare „Trei Ape”, amenajat în anii ’60, a completat oferta turistică a Banatului Montan, în timp ce legenda izvoarelor binefăcătoare din Semenic a continuat să atragă turiști.

În anii ’90, stațiunea Semenic și zonele de agrement din jurul ei au intrat într-o perioadă de declin. În ultimii ani, numărul pensiunilor a crescut, iar Semenicul oferă turiștilor zone de agrement accesibile și posibilitatea de a explora zonele spectaculoase din Parcul Național Cheile Carașului – Semenic.

Iarna, în stațiunile din Semenic, turiștii pot schia pe mai multe pârtii și se pot bucura de aerul ozonat de munte și de ocazia de a vizita satele boemilor, vechi de două secole.