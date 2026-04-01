Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video Satele uitate ale boemilor din creierii munților: „Mulți și-au vândut casele pe nimic după Revoluție și au plecat în Germania”

Înființate în urmă cu două secole de coloniștii boemi (pemi) aduși aici de habsburgi, satele Brebu Nou și Gărâna din Munții Semenic au rămas aproape pustii, dar pline de amintiri tulburătoare. Deși s-au depopulat imediat după 1990, au devenit treptat destinații turistice deosebite.

Titi, omul care are în grijă câinii din Gărâna. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Titi, omul care are în grijă câinii din Gărâna. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Puțin peste 100 de oameni locuiesc permanent în satele Gărâna (Wolfsberg, adică Muntele Lupului) și Brebu Nou (Weidenthal, adică Valea Sălciilor), din comuna Brebu Nou (județul Caraș-Severin), aflate la aproape 1.000 de metri altitudine în Munții Semenic. Cele două așezări se află la circa 40 de kilometri de orașele Caransebeș și Reșița, fiind la mijlocul distanței dintre cele două orașe, accesibile pe Drumul Județean 582, din Munții Semenic.

Satele montane și-au legat istoria de 200 de ani de cea a „pemilor”, o populație germană colonizată la începutul secolului al XIX-lea în Banatul Montan, la ordinul Curții Imperiale de la Viena. Peste dealuri, satul Lindenfeld (Câmpul cu Tei), înființat odată cu ele, în jurul anului 1826, a rămas pustiu după 1990, în timp ce un alt sat, Wolfswiesen (Poiana Lupului), a fost părăsit încă din primii ani ai colonizării realizate de administrația habsburgică.

La două secole de la înființarea satelor din Munții Semenic, Gărâna și Brebu Nou și-au păstrat înfățișarea pitorească din timpurile în care casele lor erau locuite de pemi. Fiecare dintre ele înșiruie ordonat, pe marginile străzilor care urcă și coboară pantele în linii drepte, casele albe, adesea lipite unele de altele. În centru, bisericile albe, ridicate la mijlocul secolului al XIX-lea, au impulsionat viața spirituală a comunităților strâns unite datorită limbii și tradițiilor aduse de la mii de kilometri. Din 1990, satele pemilor s-au depopulat accelerat, mulți localnici vânzându-și casele și părăsind România pentru a trăi în Germania.

Omul care are grijă de câinii și pisicile din Gărâna

În ultimii ani, Gărâna și Brebu Nou au devenit tot mai atractive pentru turiști. Se află pe Via Transilvanica, un traseu de drumeție care străbate Carpații, de la Putna la Dunăre, sunt învecinate cu Lacul Trei Ape, în trecut o zonă populară de agrement, iar Gărâna a devenit cunoscută și pentru festivalul de jazz organizat aici în fiecare vară. În afara sezonului turistic și de drumeții, cele două sate sunt cuprinse de liniște, iar majoritatea caselor sunt pustii.

„Mai sunt vreo zece familii de pemi la Gărâna. Alții vin aici din Germania, la casele lor, pentru că mulți și-au vândut casele pe nimic, imediat după Revoluție, și au plecat în masă”, povestește Titi Fiat, din satul Gărâna.

Localnicul are în grijă mai mulți câini și pisici din sat, pe care le hrănește zilnic, dar și câteva persoane cu probleme medicale care locuiesc aici.

„Am opt câini, dintre care șapte i-am adoptat, și mai îngrijesc vreo zece pisici. Sunt sufletele mele. Ele nu pot să vorbească, dar îmi dau fericire. Pentru că satul este aproape gol, mai vine lumea și abandonează aici animale. Ne trezim, din când în când, cu un câine abandonat. Pe unul l-am salvat după ce îl găsisem leșinat și aproape înghețat aici, iarna, în zăpadă”, povestește Titi.

Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Imaginea 1/14: Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) JPG

Satul din Munții Semenic se animă la sfârșit de săptămână, când proprietarii se întorc la casele lor de vacanță ori când turiștii traversează străzile asfaltate ale așezării, fotografiind casele albe ori căutând locurile de popas.

Satul Brebu Nou, o umbră a satului de la Trei Ape

La cinci-șase kilometri distanță, o altă străduță urcă de pe malul Lacului Trei Ape în satul Brebu Nou, cu o înfățișare la fel de pitorească. Lacul de acumulare a fost înființat la mijlocul anilor ’60, odată cu construcția barajului său de la cota 850 de metri. Barajul, primul ridicat în România din anrocamente cu miez de argilă, zăgăzuiește apele pârâurilor Grădiște, Semenic și Brebu, care formează Timișul, un râu cu o lungime de peste 300 de kilometri, care a inspirat numele „capitalei Banatului”, Timișoara.

La aproape șase decenii de la amenajarea lacului de acumulare Trei Ape, zona de agrement din jurul acestuia este mai puțin populară decât în anii în care era o destinație atractivă pentru familiile muncitorilor din zonele industriale ale Banatului Montan, pentru bănățeni și sârbi. În amonte de baraj, anii secetoși și aluviunile au făcut ca apele lacului să se retragă, iar uscatul să câștige tot mai mult teren în jurul luciului de apă. Satul Brebu Nou a rămas tot mai pustiu, iar localnicii nu își mai pot întâmpina turiștii ca altădată, cu produse tradiționale din bucătăria germană sau cu diverse suveniruri.

„Îmi amintesc verile în care de pe malul lacului până pe pășunile de aici era plin de oameni care își așezau păturile și corturile”, povestește o localnică, rămasă printre puținii oameni ai locului din Brebu Nou.

Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Imaginea 1/18: Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL(2) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL(4) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL(7) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Brebu nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) JPG

Copiii femeii, adaugă ea cu tristețe, au plecat să muncească în Occident, iar soțul ei merge ocazional în Germania, tot la lucru. Chiar și socrii ei au părăsit țara, în urmă cu mulți ani, preferând Germania satului izolat din Munții Semenic.

Satele înființate de coloniști în urmă cu două secole

Povestea satelor Lindenfeld, Wolfsberg, Weidenthal și Wolfswiesen a început în secolul al XVIII-lea, când autoritățile Imperiului Austriac au decis repopularea și dezvoltarea unor ținuturi din Banat afectate de războaiele cu Imperiul Otoman și rămase aproape pustii. Mai întâi, au fost aduse mii de familii de coloniști cu origini germane în zonele de câmpie ale Banatului, unde au fondat așezări noi sau au refăcut sate mai vechi, locuite anterior de români și alte populații locale.

O parte a populației germanice, provenită din regiunea Boemiei, s-a stabilit în Banat în prima jumătate a secolului al XIX-lea, după ce Imperiul Austriac le-a oferit pământuri în schimbul defrișării pădurilor seculare care acopereau ținutul de la Clisura Dunării, în zona Orșova–Moldova Nouă. Între anii 1826–1830 au fost întemeiate în sudul Banatului opt sate cehești: Gârnic, Bigăr, Ravensca, Eibenthal, Frauendorf, Nový Županec, Șumița și Schöntal – toate situate în apropierea Orșovei și a defileului Dunării.

Povestea satului pustiu Lindenfeld. „Micul înger Hilde Grenzner a rămas de-a pururi acolo, împreună cu ceilalţi dispăruţi”

Mai aproape de Reșița și Caransebeș au fost fondate, tot atunci, Lindenfeld, Gărâna, Brebu Nou și Wolfswiesen (ultima dispărută după doar câțiva ani, fiind părăsită din cauza climei aspre), pentru coloniștii boemi, numiți și „pemi”, după ce autoritățile Graniței Militare din sudul Banatului au solicitat popularea regiunilor montane.

Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Imaginea 1/20: Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) JPG
Garana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) JPG
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) JPG
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) JPG
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL 5
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL 3
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL 12
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL 1
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL 4
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL 2
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Satul Gărâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg

Imigranților din Munții Semenic li s-au promis pământ arabil și fânețe, scutiri de taxe timp de cinci ani, lemn de foc și de construcție gratuit, pășuni pentru vite, precum și alte facilități. În schimb, bărbații urmau ca, după o perioadă de zece ani de scutire, să îndeplinească serviciul militar pe viață ca „grăniceri”, în cadrul comunităților.

„Condițiile politice și economice nefavorabile ale vremii, care îi afectau mai ales pe cei fără pământ, i-au determinat pe mulți servitori, mici agricultori și meșteșugari din Boemia să-și părăsească țara. În primăvara lui 1827, strămoșii noștri din jurul orașelor Klattau, Pissek și Ellbogen, precum și din Bavaria, s-au îmbarcat la Viena pentru a veni în Banat. În toamna târzie a aceluiași an, 56 de familii germano-boeme au ajuns la Slatina-Timiș”, nota dr. Helga Weber, în 1978.

Greutățile coloniștilor din creierii munților

Istoricii arătau că, ajunși la început de iarnă în satul Slatina-Timiș, aflat la circa 20 de kilometri de locul unde aveau să își întemeieze propriile localități, imigranții germano-boemi au fost găzduiți peste iarnă în casele localnicilor români, cu care au legat prietenii trainice. Acum, drumul județean care urcă prin pădure dinspre Caransebeș, prin Slatina Timiș, spre Brebu Nou și Gărâna este circulat mai mult de turiști.

În primăvara anului 1828, peste 50 de familii de coloniști și-au ridicat primele adăposturi în mijlocul unei păduri de fag. Tot atunci, alte familii au părăsit sud-vestul Boemiei pentru a se stabili în cele patru noi localități.

„Semințele aduse de acasă au fost cultivate pe singura suprafață neîmpădurită, Dealul Raida, de pe Cracul Brebului. Coloniștii au curățat de mărăcini și buruieni terenul, numind această muncă «raida». Clima era deosebit de aspră. Cerealele nu se prindeau, în schimb însă, cartofii, secara, ovăzul și inul mergeau bine. După ce, în 1829, pentru fiecare familie a fost construită câte o casă din bârne, a început defrișarea pădurilor. Recoltele proaste i-au descurajat pe coloniști, care au ajuns să fie dezamăgiți de noua lor patrie. În 1833 au primit permisiunea de a părăsi localitățile”, relata profesoara Helga Weber.

Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (42) JPG
Imaginea 1/20: Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (42) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (42) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (44) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (45) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (43) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (46) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (41) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (39) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (36) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (40) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (34) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (32) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) JPG
Brebu Nou, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) JPG
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”

După mai mulți ani de pribegie prin Banat, multe familii plecate din satele montane s-au reîntors aici. La începutul secolului al XX-lea, în satele boemilor din Banatul Montan, călătorii erau întâmpinați de familii numeroase, adesea cu zece copii. Localnicii își asigurau existența din creșterea animalelor, din muncile forestiere și se ocupau cu producerea mangalului necesar uzinelor din Reșița. Produsele lactate și brânza le vindeau la târgurile din Reșița și Caransebeș, unde coborau la sfârșit de săptămână pe poteci doar de ei știute și pe drumuri anevoioase, greu accesibile chiar și carelor.

Exodul pemilor din satele montane

În Al Doilea Război Mondial, mulți localnici au murit pe front. Alții, reveniți acasă, și-au găsit familiile devastate de foame, boli, sărăcie și de iernile grele. Cu timpul, multe familii au migrat spre Reșița, un centru minier și metalurgic important, care absorbea forța de muncă. Alții au preferat Caransebeșul, oraș mai mic decât Reșița, dar important nod de comunicație al regiunii, care atrăgea forță de muncă în fabricile de aici. Satele germane din Banatul Montan s-au depopulat treptat, după ce regimul comunist a permis emigrarea etnicilor germani, în schimbul unor sume de bani plătite de Republica Federală Germania. Cei mai mulți au plecat însă imediat după 1990.

„A fost ședință ca primarul să vadă câți pemi mai rămân peste iarnă în Brebu. Cică zece familii ar fi hotărâte să mai stea până la primăvară, restul vor să plece, deși chemările vin tot mai greu... Cine mai rămâne o să moară de foame. Nu mai avem nimic aici. Dacă vin zăpezile mari, n-o să mai putem coborî nici până la restaurant, la «Trei Ape»... Vecinii au plecat: unul în aprilie, altul în mai și ultimii în august. Toți, câte generații au fost în familie. Până la colț mai sunt doar două case locuite de pemi. Peste tot sunt numai «domni» de la oraș, care au cumpărat sau au primit prin repartiție (!) casele. Oameni din Reșița, Timișoara, Caransebeș, ba chiar și câțiva din București...”, scria, în 1990, publicistul Paul Eugen Banciu, în revista Orizont, descriind exodul din satele pemilor.

Mulți localnici au vândut atunci casele și bunurile pentru a strânge mărcile necesare începerii unui nou trai în Germania. Treptat, fie așezările au rămas pustii, fie au fost cumpărate și folosite uneori drept case de vacanță.

„După Revoluție, când au văzut oamenii că pot să plece fără să fie cumpărați și își pot vinde casele, au început să plece cu toții. A fost de ajuns să pună unul din familie piciorul în lagărul de la Nürnberg, ca să-i apuce și pe ceilalți plecatul. Asta-i destinul nostru și trebuie să-l urmăm, chiar dacă ar fi să intrăm în foc (!) Nu ne e frică... Dacă, în decembrie, când, într-o noapte, am auzit împușcăturile dinspre Reșița, ne-ar fi spus cineva că n-o să mai facem o iarnă în Weidenthal, i-am fi întors spatele, că-și bate joc de noi... Și peste șase luni, jumătate din sat e în Germania... Asta e, trebuie să plecăm”, afirmau, în 1990, unii localnici.

Multe dintre fostele locuințe ale pemilor din Brebu Nou și Gărâna sunt acum case de vacanță ori au fost adaptate turismului, în timp ce agricultura de subzistență și creșterea animalelor au rămas îndeletniciri rare în rândul localnicilor.

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
De ce se numește Săptămâna Patimilor. Ce s-a întâmplat în fiecare zi până la Înviere
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
