Nunta anului din mijlocul poporului, la Măciuca: „Ultima dată când s-a mai văzut așa ceva, cred că a fost la Unire” FOTO

În ciuda așteptărilor, evenimentul de la Măciuca – Vâlcea nu a reușit să adune numărul de invitați la care se așteptau mirii și organizatorii. Potrivit estimărilor, din cei 10.000 de participanți care-și anunțaseră prezența a venit în final aproximativ un sfert.

Dar dacă la capitolul participare, evenimentul nu a fost conform așteptărilor, nunta a punctat destul de bine la capitolul tradiții. Obiceiurile străvechi de nuntă din zonă, respectate și promovate de miri, înainte de cununia religioasă și mulțimea de oameni îmbrăcată în cămașă populară i-au impresionat deopotrivă și pe susținătorii AUR și pe curioșii veniți la eveniment.

Au mai existat și alte aspecte pozitive în cadrul evenimentului precum prezența meșteșugarilor veniți din toate colțurile țării, în cadrul serbării câmpenești, a corturilor dedicate mai multor regiuni etnografice din țara noastră, mâncarea, balonul cu aer cald, spectacolele cu cai și cu temă istorică. Muzica și voia bună i-au determinat pe mulți dintre participanți să încingă hore în fața scenei principale. Alții au preferat să se bucure de priveliște sau să imortalizeze momentul.

Am remarcat în același timp, în mod special, mizeria lăsată în urmă de participanți, deși zona abunda în pubele de gunoi, cozile la mâncare și îmbulzeala creată în preajma mirilor ori de câte ori se aflau în mijlocul mulțimii.

Cozi la mâncare și balonul cu aer cald

Participanții la nunta anului ne-au împărtășit din experiențele trăite în cadrul evenimentului.

„Am venit din Prahova. Ne-a plăcut ce am văzut până acum. Chiar ne-am simțit bine. Cum suntem veniți cu mașina personală, vom profita că ne aflăm în zonă și vom vizita în aceste atât Transalpina cât și Transfăgărășan”, ne-a mărturisit un cuplu din Ploiești.

„Nu mi-au plăcut toate genurile de muzică prezente pe scenă. Fiind în Oltenia, mă așteptam să aud mai multă muzică de-a locului, mai ales că pe aceste plaiuri s-au născut câteva melodii celebre, precum: „Șapte văi și-o vale adâncă”, „Foaie verde ca lipanul” sau „Urca-i dealul la Măciuca”, au remarcat câteva tinere din zonă, în timp ce alți invitați ne-au mărturisit că s-au bucurat de ritmurile elene puse în scenă de invitați din Grecia: dansatori și cântăreți, care, au mai spus aceștia, i-au dus cu gândul la vacanță.

„Am stat de două ori la coadă, în speranța că voi prinde niște pastramă de oaie, dar degeaba. De altfel, la coada asta s-a așteptat astăzi cel mai mult. Am mai venit o dată și erau prea mulți care așteptau, așa că am plecat. Am mâncat de dimineață sarmale cu mămăligă și brânză, dar și friptură, iar acum pofteam la niște oaie, dar se pare că nici acum nu am noroc”, a menționat un alt participant. Alții s-au plâns că din cauza cozilor au rămas nemâncați, deși servirea s-a făcut într-un ritm destul de rapid. Era nevoie doar de puțină răbdare.

„Mi-aș fi dorit foarte mult să urc în balonul cu aer cald, dar iscam să se facă ora opt, când urma să plece autobuzul și mie încă să nu-mi vină rândul. Sunt tare dezamăgită”, ne-a mărturisit o doamnă din Olt.

Cei care au vrut să se bucure de o experiență în balonul cu aer cald au fost nevoiți să se înscrie pe o listă de așteptare destul de lungă. Prețul unui bilet a fost de 50 de lei, pentru 5 – 7 minute în care balonul cu aer cald doar se înălța la câteva zeci de metri deasupra pământului, fără să se plimbe prin zonă. Cu toate acestea, au existat destui doritori.

„Ce a făcut George Simion la Măciuca este mare lucru”

Mulți dintre cei prezenți au ținut să remarce doar aspectele pozitive pe principiul: „după ce că n-am plătit nimic, măcar de bun simț să dăm dovadă”.

„Toate ca toate, dar ce s-a întâmplat astăzi la Măciuca este unic în țara noastră. Ce a reușit să facă omul ăsta (George Simion – n.red.) aici, e mare lucru. Vorbim de un eveniment privat, nu de ceva organizat de vreo autoritate, pe bani publici. Mii de oameni s-au bucurat de nunta lui. Cred că ultima dată când s-a mai văzut așa ceva a fost la Unire (în 1918 – n.red.)”, au menționat alți participanți la nuntă.

Până la lăsarea serii, evenimentul de la Măciuca nu a marcat incidente negative deosebite, în ciuda temerilor exprimate de autorități. Nu s-au înregistrat nici ambuteiaje, iar locurile de parcare puse la dispoziție de către organizatori s-au dovedit în final a fi destul de încăpătoare, chiar și pentru zecile de autocare venite din toate colțurile țării.