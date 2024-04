Stradă surpată la Slănic. Momentul în care se surpă asfaltul. Terenul s-a tasat cu încă 20 de centimentri. VIDEO

Terenul în zona afectată de surparea din Slănic Prahova s-a tasat cu încă 20 de centimetri, în urma măsurătorilor efectuate vineri, 26 aprilie 2024, de personalul specializat, contractat de Primăria Slănic, informează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

„Menţionăm că până la acest moment, 42 de persoane au fost evacuate din imobilele aflate în proximitate, iar prin grija administraţiei publice locale, două familii au fost adăpostite la operatorii economici de pe raza localităţii”, arată sursa citată.

Situaţia este încontinuu monitorizată, iar personal specializat contractat de Primăria Slănic face măsurători în vederea transmiterii acestora expertului tehnic în domeniul AF (Rezistenţa Mecanică şi Stabilitatea Terenului de Fundare a Construcţiilor şi a Masivelor de Pământ).

Între timp, au apărut imagini care surprind momentul în care strada din Slănic Prahova se surpă. Este alertă maximă în zonă, mai ales că peste noapte groapa a mai avansat. Specialiștii fac în permanență măsurători.

Totodată, echipele operative ale IGSU, Poliţia Română şi Jandarmeria Română sunt prezente la faţa locului pentru asigurarea măsurilor din aria de competenţă şi vor rămâne în dispozitiv atâta timp cât situaţia o va impune.

Zona surpată se întinde pe o suprafaţă de peste 60 de metri pătraţi, iar adâncimea craterului este de circa doi metri.

Ciolacu, despre șoseaua surpată: E un drum peste mină. Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine?

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, cu privire la șoseaua surpată în Slănic Prahova că a fost construită peste o mină.

„S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine? Acolo s-au dat niște autorizații de când s-au făcut acele drumuri. În schimb, am văzut reacția statului român și a situațiilor de urgență în care au intervenit imediat. Am văzut cum a intervenit Prefectura. S-au mutat 42 de familii, s-au găsit soluții. Aia am văzut. Dar nu-mi cereți să știu unde. (...) De exemplu, în Râmnicu Sărat, în județul Buzău, erau niște hrube de pe timpul lui Brâncoveanu și s-a lăsat drumul. Iertați-mă....S-a intervenit și acolo. Am vorbit cu domnul Raed Arafat, am știut toate lucrurile în timp real”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, întrebat de jurnaliști despre situația din Slănic Prahova, unde o stradă s-a surpat și a apărut un crater adânc de doi metri.

Crater de doi metri pe un drum din Slănic Prahova

Zeci de persoane au fost evacuate, joi dimineața, 25 aprilie 2024, de pe o stradă din Slănic Prahova, după ce în asfalt s-a format, din senin, un crater de doi metri. Autoritățile caută cauzele.

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au fost adoptate mai multe preventive. Astfel, s-a decis extinderea perimetrului de siguranță, prin evacuarea unei scări de bloc a unui imobil din vecinătate, a postului de poliție și a unui operator economic, dar și interzicerea completă a traficului, atât rutier, cat și pietonal în zona perimetrului de siguranță.

Urmează ca zilnic să se facă măsurători de specialitate pentru a se determina dacă terenul continuă să se deplaseze și să se inițieze demersurile necesare pentru efectuarea expertizei de specialitate care are ca scop stabilirea exactă a cauzei ce a condus la tasarea terenului.