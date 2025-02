Salariaţii firmei de transport public din Ploiești au ieşit în stradă. Primarul cere tăierea la sânge a bugetului: „Acolo e o gaură neagră, parazitată de pile şi nepotisme”

Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, reacţionează, duminică, la două zile după ce angajaţii operatorului public de transport din municipiu, societatea comercială Transport Călători Express, firmă a Consiliului Local Ploieşti, au ieşit în stradă contestând solicitarea sa de restructurare a companiei.

”Întâlnirea de vineri cu angajaţi ai TCE a confirmat în mod ironic tot ce am spus public: că acolo e o gaură neagră pentru banii ploieştenilor, parazitată de pile şi nepotisme. La masă,«reprezentându-i» «sindical» pe angajaţii TCE, a fost finul directorului TCE, asistent manager al directorului, care a spus, în rezumat următoarele: : totul e bine la TCE, nu se poate face nicio reorganizare şi dacă se umflă kilometrii parcurşi nu reprezintă foarte mult procentual din totalul costurilor, adică dacă se fură cu măsură, totul e ok”, scrie, duminică după amiază, pe Facebook, primarul Ploieştiului, conform news.ro.

Mihai Poliţeanu solicită demisia directorului companiei înainte de finalizarea mandatului, el acuzând conducerea TCE că „a luat prizonier un oraş întreg şi îl obligă să plătească anual 21 de milioane de euro, de două-trei ori mai mult decât Oradea sau Cluj”.

„Dacă am da aceşti bani ploieştenilor adulţi fără maşină personală, atunci fiecare ar primi estimativ 350-420 de euro/an, de ajuns pentru peste 100 de curse taxi”, explică edilul. Poliţeanu mai susţine că firma de transport public este in colaps financiar, oferă servicii „proaste”, cu o flotă învechită. „Singura propunere auzită de la conducerea TCE şi finul sindicalist al directorului TCE este să ceară şi mai mulţi bani ca să acopere dezastrul de acolo. Ploieştiul nu are aceşti bani şi chiar dacă i-ar avea este exclus să continuăm aşa. Închidem robinetul”, mai scrie Poliţeanu.

El e de părere că, cu actuala conducere, firma va ajunge rapid la insolvenţă şi anunţă că îşi „doreşte” la TCE „o conducere nouă, competentă şi, ideal, cât mai tânără şi fără conexiuni sau datorii politice”.

Edilul anunţă că în câteva săptămâni Primăria va lansa licitaţia pentru 20 de tramvaie noi, iar, în paralel, continuă discuţiile cu creditorii pentru finanţarea acestora, iar în plus, va depune cereri de finanţare europeană pe programul Tranziţie Justă pentru autobuze şi troleibuze.

Angajaţii SC TCE Ploieşti au ieşit, vineri în stradă, protestând în faţa sediului Primăriei, nemulţumiţi de faptul că primarul a cerut conducerii societăţii reducerea cu 22% a cheltuielilor şi concedierea celor care au fost angajaţi în companie pe „pile şi nepotism”.