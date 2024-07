Primarul independent al Ploieștiului a anunțat cât a cheltuit pentru campania electorală

Primarul ales al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat că a cheltuit aproximativ 30.000 de euro în campania electorală, sumă împrumutată de la apropiați. Un candidat independent poate cheltui până la 33.000 de euro, sumă care este rambursată de stat dacă obține cel puțin 3% din voturi. Polițeanu subliniază că strategia sa a fost axată pe interacțiunea directă cu cetățenii.

Primarul ales al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a dezvăluit, în emisiunea „Insider Politic”, difuzată sâmbătă la Prima TV, cât a costat campania sa electorală.

„Spre 30.000 de euro. În calitate de candidat independent, aveam un maxim de 33.000 de euro. Am avut un noroc fundamental, datorită legii, că se dau banii înapoi, şi atunci a fost mai uşor să mă împrumut. A fost o campanie din bani personali, ai echipei, ai prietenei mele, ai colegilor care au candidat. Cel mai terorizaţi am fost de pre-campanie, unde nu există nicio limită de cheltuire a banilor. Eram siguri că o să vină tăvălugul PNL şi PSD peste noi cu bannere imense de 6x4 şi exact lucrul acesta s-a întâmplat. Am reuşit să trecem cu bine fiind în fiecare zi în stradă, inclusiv pentru că era o necesitate: trebuia să strângem semnăturile necesare pentru candidatură şi noi le-am strâns pe bune. Am avut confirmarea că avem o şansă absolut reală să câştigăm. Am strâns 5.000 şi ceva de semnături, deşi necesarul era de 1.800, şi nu s-au strâns uşor. Ne-a fost foarte clar din modul în care semnau oamenii - semnau cu sete! Era o conversie foarte clară între semnături şi vot. Ne era foarte clar că acei oameni o să vorbească cu soţia sau cu apropiaţii, era clar că 80% din acele semnături se vor converti în voturi”, a spus Mihai Poliţeanu la Prima TV, potrivit News.ro.

Deputatul independent Mihai Polițeanu a câștigat Primăria Ploiești, la Alegerile locale din 2024. Polițeanu își dorește să rămână independent de rețelele de corupție politică, inclusiv de partidele mari precum PSD și PNL, pe care le consideră responsabile pentru corupția din județul Prahova. El a câștigat alegerile cu 25,49% din voturi, în fața lui Bogdan Nica (PNL) și Andrei Volosevici (PSD).