search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă la 24 de ore de la reluarea alimentării din cauza unor „avarii punctuale”

0
0
Publicat:

Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară, din cauza unor „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem.

Apa a fost oprită din nou la Câmpina FOTO: Facebook
Apa a fost oprită din nou la Câmpina FOTO: Facebook

Potrivit unui comunicat al Hidro Prahova, sâmbătă seară, de la ora 22.00, a fost întreruptă temporar furnizarea apei în municipiul Câmpina şi în comuna Poiana Câmpina (parţial), pentru realizarea unor lucrări asupra reţelei de distribuţie.

„Ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenţia operativă pentru stabilizarea reţelei. Totodată, în conformitate cu recomandările primite de la Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, la reluarea furnizării de noaptea trecuta, este obligatorie efectuarea spălărilor şi purjărilor sistemului de alimentare cu apă”, se arată în comunicatul citat, scrie News.

Potrivit aceleiaşi surse, în acest context, Hidro Prahova a anunţat că întrerupe temporar furnizarea apei începând cu ora 22:00, pentru o perioadă estimată de aproximativ zece ore, în funcţie de evoluţia lucrărilor din teren.

Societatea precizează că lucrările vizează remedierea avariilor apărute în urma reluării furnizării, schimbarea de urgenţă a unor vane şi spălarea şi purjarea reţelei de alimentare cu apă. Operaţiunea de purjare presupune curăţarea unei instalaţii de impurităţi sau de reziduuri, cu ajutorul unui curent de apă sub presiune.

„Menţionăm că, în prezent, Hidro Prahova S.A. furnizează apă populaţiei în conformitate cu adresa transmisă de DSP Prahova, din Staţia de Tratare a Apei Voila. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp şi în condiţii de siguranţă sanitară”, menţionează sursa citată.

Hidro Prahova mai informează că toate celelalte localităţi rămân într-un program normal de livrare a apei, cu interdicţia de utilizare pentru consum uman, conform dispoziţiilor şi recomandărilor transmise de DSP Prahova.

Vineri noapte, Hidro Prahova şi firmele mai mici care distribuie apă potabilă în judeţ au început umplerea instalaţiilor care asigură furnizarea de apă către localităţile rămase fără apă în ultima săptămână, din cauza problemelor de turbiditate apărute la barajul Paltinu. În primă fază, populaţia a primit apă care poate fi utilizată doar pentru igienizarea toaletelor, iar periodic localnicii au primit mesaje Ro-Alert prin care li se amintea despre această restricţie.

Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, declara că analizele făcute de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova) pe probe din apa intrată în sistem, după întreruperea de o săptămână, vor fi gata săptămâna viitoare, până atunci apa nefiind recomandată pentru consum. În acest context, Guvernul va asigura, din rezervele de stat, apă potabilă în cele 13 localităţi afectate de criza apei.

Reprezentanţii DSP Prahova au precizat că instituţia a stabilit un set de măsuri pentru operatorii de apă, periodic urmând a fi recoltate probe pentru a putea vedea care sunt parametrii de potabilitate.

”La momentul acesta, probele prelevate şi de ESZ Prahova şi de noi sunt foarte bune şi mă refer aici la parametrii fizico-chimici care se încadrează în normările de potabilitate. Faptul că sistemul este încă gol şi nu este echilibrat, vor mai trebui luate alte analize în momentul în care acesta se va echilibra. Şi atunci o să vedem partea finală a analizelor şi vom vedea care este gradul de potabilitate al apei”, a declarat directorul DSP Prahova, Cătălin Albu.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova va transmite mesaje prin sistemul RO-ALERT cu o periodicitate de 3 ore, cu privire la calitatea apei din reţea, în intervalul orar 6 – 22, prin care va anunţa că, deocamdată, se interzice utilizarea apei furnizate prin conducte pentru consum, igiena personală a corpului, mâinilor sau dinţilor, spălarea alimentelor şi gătit.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două sptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.

În condiţiile în care în cele 14 localităţi furnizarea apei a fost oprită, vinerea trecută, fără un anunţ prealabil, situaţia a generat un întreg scandal, în care instituţii implicate se acuză reciproc. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Corpul de control la compania Exploatare Sistem Zonal Prahova şi la Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa, acuzând că aceste instituţii cunoşteau riscurile, dar nu au anunţat că nu pot gestiona situaţia.

În plan politic, mai multe voci din PSD au afirmat public că responsabilitatea este a ministrului Mediului. Diana Buzoianu a anunţat că nu demisionează, argumentând că nu se pot repara în câteva luni situaţii care au fost neglijate de 35 de ani şi arătând că instituţiile la nivel local există pentru a-şi duce la îndeplinire responsabilităţile, la nivelul administraţiei centrale neputându-se face ”micromanagement”.

Ploieşti

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
Ce se întâmplă cu vremea în perioada următoare, după vântul puternic. De luni, temperaturile ”vor atinge până la 14 grade”
stirileprotv.ro
image
Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”
gandul.ro
image
Zilele cu dezlegare la pește rămase până la Crăciun
mediafax.ro
image
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Peste 10.000 de alegători au votat în mai puţin de o jumătate de oră
fanatik.ro
image
Brazii de Crăciun din Danemarca au invadat piețele din București. Cât costă anul acesta?
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
Regula de 30 de minute la spălat rufe, esențială în decembrie. Ce recomandă specialiștii
playtech.ro
image
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit pe ascuns! Gestul, dezvăluit de purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Cine este Ioana Bolojan, soția premierului
mediaflux.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă