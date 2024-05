Un elev român crescut în Canada și întors în România a devenit rapid premiant național: „Sistemul școlar de aici e mult mai bun”

Robert Pavel, în vârstă de aproape 17 ani, a plecat cu familia în zona Quebec, din Canada, pe când avea nouă luni. Anul trecut, Robert s-a întors acasă cu familia, la Pitești, iar luna trecută a câștigat un important premiu la un concurs național.

În luna aprilie, Robert Pavel a câștigat premiul special STEM din cadrul Concursului Național "Științe și Tehnologii, secțiunea limbi străine pentru știință și tehnologie - limba franceză.

Robert a vorbit, într-un interviu pentru ”Adevărul”, despre performanța sa, despre sistemele de educație din Canada și România și despre readaptarea la țara natală.

Pentru Robert Pavel, elev la Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu”, premiul obținut a fost un vis devenit realitate. Robert își dorea din copilărie să participe măcar o dată în viață la un concurs.

„Vă spun sincer, nici nu mă așteptam să particip la un concurs național în viața mea și să câștig un premiu extraordinar. Sunt foarte fericit că am avut această experiență. Bineînțeles că nu mă opresc aici, dimpotrivă, premiul mă motivează și mai mult să continui. Fără încurajarea celor dragi lângă mine și a oamenilor care m-au ajutat cu acest proiect, nu aș fi fost niciodată aici”, spune Robert Pavel.

Ajuns de mic în Canada, Robert s-a atașat treptat de școală, de note bune, de premii speciale, de certificate, de performanță.

„Am vrut să arăt altora cine sunt cu adevărat. Asta nu însemna că sunt imigrant, că nu știu să fac nimic. Asa ca m-am aplecat foarte mult asupra limbii franceze, să o înțeleg, să scriu din ce în ce mai bine. Și așa am primit titlul de cel mai bun elev la limba franceză la școala la care eram înscris. Datorită acestui lucru m-am motivat și mai mult spre succes și am urmărit să fiu mai sus”, rememorează Robert.

Elevul premiant din Pitești a explicat pentru ”Adevărul” și cât de diferit este sistemul școlar canadian față de cel din România. Un prim exemplu: în Canada Robert avea în total doar șapte materii, în timp ce în România sunt mult mai multe.

„Sistemul școlar din România este mult mai bun decât cel din Canada. Majoritatea va spune contrariul pentru că sunt mai puține materii și deci mai puține cursuri, dar aici în România studiem mai mult și învățăm lucruri noi despre care poate înainte nu știam nimic, cum ar fi despre o anumită materie. De exemplu, nu am studiat niciodată Biologia în Canada pentru că nu aveam această materie la școala noastră. Si de când am început școala aici învăț mereu lucruri noi care mă pot ajuta în viață. Pentru mine, sistemul școlar din România este mult mai interesant și mai educațional decât în Canada”, consideră Robert Pavel.

Cum a fost întoarcerea în România

Acesta a locuit cu familia în Canada în orașul Terrebonne (120.000 de locuitori), aflat la doar 30 de kilometri de Montreal.

„Momentele pe care le-am iubit cu adevărat au fost cele petrecute alături de cei dragi acolo. Momente pe care nu le pot uita niciodată. Activități de școală, activități în general, sport cu prietenii, toate aceste momente au avut un impact enorm asupra vieții mele”, mărturisește Robert.

Dezvăluie că întoarcerea sa în România nu a fost ușoară.

„A fost o întoarcere destul de complicată. M-am întors singur fără părinții mei la vârsta de 16 ani. Am fost destul de supărat de acest eveniment. Nici nu știam să vorbesc bine românește. Singurul lucru care m-a salvat a fost scrisul. Dar în afară de asta nu știam nimic. În plus, foarte departe de părinții mei, a fost un șoc psihologic. Dar datorită acestui lucru, m-am maturizat și am devenit foarte bine pregătit din punct de vedere psihologic. Nu am cedat, am încercat mereu să ies, să devin mai competent. Am reușit imposibilul și mă simt liniștit, ca și cum m-am trezit dintr-un coșmar rău. Mă descurc foarte bine în acest moment și vreau să continui așa. Ulterior, au revenit și părinții mei în România”, adaugă Robert Pavel.